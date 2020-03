Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 4 : Dunkerque vs Cergy-Pontoise 4 - 3 (2-1 0-1 2-1) Le 12/03/2020 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Cergy-Pontoise ] Dunkerque égalise La série était annoncée disputée, elle est à la hauteur des attentes. Les Dunkerquois ont parfaitement répondus aux deux premières victoires des Jokers en reportant les matchs 3 et 4 ces mercredi et jeudi. Ils s’offrent ainsi un cinquième round à l’Aren’ice dimanche. Un ultime acte qui se jouera à couteaux tirés. Dunkerque, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 13/03/2020 à 11:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



679 spectateurs Arbitres : M. Ernecq assisté de MM. Debuche et Chouleur Buts :

Dunkerque : ; 08.17 Rémi Houque (ass Matthieu Vissio et Daniel Poliziani) ; 18.12 Vit Budinsky (ass Adam Young et Marek Mikusovic) ; 40.43 Vit Budinsky (ass Adam Young) ; 59.58 Kevin Altidor

Cergy-Pontoise : 02.13 Timothée Franck (ass Philippe Bureau Blais) ; 20.53 Danny Smith (ass Liam Kerins) ; 52.33 Toni Kluuskeri (ass Danny Smith) Pénalités 10 minutes contre Dunkerque 38 minutes dont 10 à Kalter et Hordelalay contre Cergy-Pontoise Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Menant 3-0 à l’entame du dernier tiers du match 3, les Corsaires ont su contenir les assauts des Jokers revenus à 3-2 pour finalement l’emporter sur le score de de 4-3. Score traditionnel entre ces deux formations cette saison. Le retour de Mikusovic dans le groupe Corsaire a fait du bien. Le puissant attaquant a imposé son physique et a notamment délivré une superbe assist à Thomas sur le troisième but.



Même score naturellement ce jeudi, en faveur des Corsaires. La tension est encore montée d’un cran durant le match 4. On pensait se diriger vers des prolongations à 3-3, logique au regard du faible écart de niveau entre ces équipes, quand Cergy a perdu ses nerfs en fin de dernier tiers.

Hordelalay et Kalter sanctionnés craquent les premiers, puis c’est au tour de Vieth, sous pression, de réaliser un parfait Ippon sur Altidor. L’attaquant des Corsaires, affiche une fois encore la parfaite réussite des attaquants nordistes en convertissant le pénalty accordé à une poignée de seconde du terme de la rencontre.

Il ouvre ainsi les portes de l’Aren’Ice à son équipe pour un match couperet ce dimanche.



Après un tel dénouement Raffoux qui chantait “dimanche on va à Cergy!”. C’est tout ce que le monde du hockey peut souhaiter :

Un épilogue à cette série en présence des supporters des deux équipes pour que la fête soit totale.







