Division 1 Les Tendances Demi-Finale Cest un carr final, qui attend les deux quipes de la poule Ouest opposes celles de la poule Est, ce Samedi lArenIce de Cergy avec en ouverture Les Corsaires de Nantes face aux Spartiates de Marseille et lEtoile Noire de Strasbourg fera face aux Bisons de Neuilly sur Marne. Lenjeu pour les 4 clubs une place en Finale qui aura lieu le Dimanche 25 Avril o le vainqueur sera dsigner Champion de France de D1 Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rdaction/GF le 24/04/2021 09:00

















DEMI-FINALE 1 / 14h30







NANTES VS MARSEILLE

51% - 49%

NANTES MARSEILLE Classement 1er Poule A avec 28 Points Classement 2e Poule B avec 27 points Attaque 57 Buts Attaque 63 Buts Défense 31 Buts Défense 84 Buts Pénalités 195’ Pénalités 112’ Jeu de Puissance 18,87% (10e) Jeu de Puissance 26,09% (2 ème) Jeu en Infériorité 79,17 % (6 ème) Jeu en Infériorité 88,64 (2 ème) Top Scoreur Brendan Hamelin 26 Pts Top Scoreur Maxim Makarov 21 Pts Meilleur Marqueur Karl Léveillé 12 Buts Meilleur Marqueur Maxim Makarov 10 Buts Meilleur Passeur Brendan Hamelin 21 passes Meilleur Passeur Artyom Dmitrichev 13 passes Si les Nantais sont donnés favoris, Martin Lacroix a préparé son équipe depuis plusieurs semaines pour cette demi-finale. Il a fait tourné son effectif et mis au repos des joueurs cadres comme Bergeron et Leveillé sur le dernier match à Brest.

Le caractère offensif de Nantes sera une nouvelle fois mis en avant, les snipers Corsaires restent prêts à faire parler la poudre, mais la discipline sera l’une des clés de la réussite.



Pour Marseille il s’agit d’une finale avant l’heure. En affrontant le leader de la poule Ouest les Spartiates ont consciences qu’il faudra sortir le grand jeu pour passer en finale. C’est sans pression que Marseille s’apprête à fouler la glace de l’Aren’Ice , avec une préparation optimale et mis au repos la semaine dernière, les hommes de Luc Tardif jr comptent bien sur leur fraicheur pour faire basculer la rencontre en leur faveur.



DEMI-FINALE 2 / 18h00





STRASBOURG VS NEUILLY / MARNE STRASBOURG VS NEUILLY / MARNE

45% - 55% STRASBOURG NEUILLY / MARNE Classement 1er Poule B avec 29 Points Classement 2e Poule A avec 21 points Attaque 46 Buts Attaque 55 Buts Défense 28 Buts Défense 43 Buts Pénalités 122’ Pénalités 273’ Jeu de Puissance 33,33 % (1er) Jeu de Puissance 25 % (3ème) Jeu en Infériorité 85,45 % (3 ème) Jeu en Infériorité 78,33 % (7 ème) Top Scoreur Sebastien Trudeau 16 Pts Top Scoreur Félix Chamberland 25 Pts Meilleur Marqueur Sebastien Trudeau 8 Buts Meilleur Marqueur Félix Chamberland 11 Buts Meilleur Passeur Colton Waltz 11 Passes Meilleur Passeur Félix Chamberland 14 Passes C’est en leader de la poule de l’Est que se présente l’Etoile Noire pour ce Final Four. La jeunesse montante de l’effectif Strasbourgeois sera mis à rude épreuve d’entrée de jeu, car à l’arrêt depuis le 13 Avril, les hommes de Daniel Bourdages vont devoir prendre les Bisons par les cornes pour ne pas avoir à courir après le score. La Défense Alsacienne est l’un des points forts de cette équipe et dispose d’éléments importants à l’image de Colton Waltz y compris sur les unités spéciales. Strasbourg à de quoi surprendre son adversaire si la vigilance n’est pas de mise.



Après un démarrage difficile, les Bisons ont su gravir les journées et enchainer les victoires. En terminant 2e de la poule Ouest, les joueurs de François Dusseau s’offrent une chance d’inscrire une nouvelle ligne au palmarès de Neuilly sur Marne.

L’effectif Bisons habitué à la petite glace de Neuilly va devoir s’adapter pour trouver les bons repères et prendre le dessus sur l’adversaire Strasbourgeois. Félix Chamberland sera l’homme à suivre ainsi que le gardien Taylor Dupuis l’une des pièces maitresses de la mécanique de Neuilly.

