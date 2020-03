Bon départ local :

Le COC contre, et Prudent dans le slot sur le premier tir local, trouve le fond des filets (1-0 à 1'17).

Le jeu est désordonné et les Gaulois sont sanctionnés. Domalain de la bleue canonne au fond des filets adverses (2-0 à 04'04).

Châlons est plus offensif mais maladroit dans le dernier geste pourtant les Gaulois sont pénalisés de nouveau, mais cette fois ci les visiteurs résistent bien au powerplay courbevoisien. Photographe : Philippe Rouinssard Les locaux restent à l'offensive, Vidal sert Hamdan dans le slot qui dévie au fond des filets gaulois (3-0 à 10'09).

Mikula lance Rouillard dans la profondeur mais il bute sur Nikolic. Argento lance puissamment mais le gros rebond au deuxième poteau n'est pas repris. Gesquière lance, Wolff reprend victorieusement en déjouant Celestin pris à contre pied (4-0 à 11'52).

Mikula, oublié dans le slot, parvient à trouer le but courbevoisien (4-1 à 17'44).

Le rouleau compresseur rouge et vert :

Aki Uola sert en retrait dans le slot Prudent qui marque une deuxième fois ce soir (5-1 à 21'31).

Châlons tente de contrer sans succès au tableau d'affichage mais le match s'équilibre. Les Gaulois insistent pour revenir au score, mais Nikolic tient bon. Le COC contre à toute allure et les Châlonnais sont pénalisés en tentant de l'arrêter. Le powerplay local fait encore une fois la différence, Aki Uola envoie un missile qui passe juste la ligne entre le poteau et la botte du portier de la Marne (6-1 à 30'17).

Aki Uola revient vite en break, repique vers le but et alourdit le score (7-1 à 32'32).

Les Coqs pressent de plus en plus et Châlons coule complètement, Aki Uola complète le tour du chapeau (8-1 à 35'53).

La défense gauloise est complètement dépassée et Courbevoie régale. Place plein axe nettoie la lucarne châlonnaise (9-1 à 37'52).

Rien ne va plus chez les visiteurs, Gardair s'infiltre dans la zone et fusille Celestin (10-1 à 38'08).

Une pénalité courbevoisienne vient briser l'élan local et renverse la tendance. Châlons presse et finalement Rouillard dans le slot parvient à dévier au fond (10-2 à 39'33).

Bataille rangée :



Châlons change de gardien et fait rentrer Monoy. Mauvais départ pour le remplaçant, Segura lance, le portier dévie la rondelle avec le bras dans son but, premier tir et premier but (11-2 à 40'35).

Courbevoie change aussi son portier et Sizaire entre en jeu. Prudent fait mine de contourner le but mais glisse au fond au premier poteau (12-2 à 41'33).

Marek Hanes parvient à s'échapper en break à un contre un, d'un bon mouvement il efface le dernier défenseur et réduit l'écart (12-3 à 43'55).

La partie repart dans l'autre sens et les jumeaux finlandais font le job. Niko Uola lance, le rebond concédé par Monoy est repris plein axe par Aki Uola (13-3 à 45'58).

Châlons parvient à contrer, Hanes tente sa chance, Rouillard au deuxième poteau reprend victorieusement (13-4 à 46'28). Photographe : Philippe Rouinssard

Berthaud profite du trafic pour alourdir la mise d'un tir entre les pads de Monoy, qui est rappelé au banc, et Celestin revient (14-4 à 47'53).

Châlons en Champagne tangue et se fait encore pénaliser. Le powerplay alto-séquanais fait le métier et Lanquar alourdit encore la mise (15-4 à 49'59).

Les Gaulois n'ont pas encore désarmés et poussent toujours. Dutat en force dans le slot parvient à marquer (15-5 à 10'46).

Les Coqs subissent une double infériorité et marquent le pas. Marek Hanes parvient à déjouer Sizaire à bout portant pour réduire l'addition (15-6 à 54'52).

Heron part en break mais échoue, il retente sa chance, le palet traîne en zone offensive et Derruelle parvient à la propulser au fond (16-6 à 56'17).

Le jeu se calme enfin sur les derniers instants et la sirène retentit sur ce score fleuve.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aki Uola

** : Niko Uola

* : Thybaud Rouillard

Courbevoie régale dans cette partie et s'impose très largement. Rapidement devant les Coqs ont enfilé les buts comme des perles minutes après minutes. Le COC a été extrêmement efficace offensivement profitant des lacunes défensives de ses adversaires dominés dans tous les secteurs de jeu. Mention également spéciale pour les Courbevoisiens en powerplay qui ont été efficace et puissants. Toutefois, les Coqs devront serrer plus les rangs défensivement et notamment en inférioirté. Courbevoie reste nettement en tête de la poule de maintien et fait un pas de plus pour sauver sa tête en D2. La semaine prochaine ce sont les Coqs qui se déplacent à Châlons en cas de victoire leur maintient serait d'ores et déjà assuré.

Châlons en Champagne a été durement battu dans les Hauts de Seine et glisse à la troisième place du classement car Colmar a gagné hier. Les Gaulois vite menés au score ont du courrir après et l'ont vu augmenter sans cesse. Au final avec dix longueurs de retard les Châlonnais n'ont pu relever le défi mais ils n'ont jamais baissé les bras et ont lutté jusqu'au bout malgré tout. Revanche dès la semaine prochaine mais à domicile pour les Gaulois en grand besoin de points.