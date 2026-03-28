Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 1 : La Roche-sur-Yon vs Valence 1 - 2 (0-0 1-2 0-0) Le 28/03/2026 La Roche [ La Roche-sur-Yon ] [ Valence ] POFFS 1/2 M1- D2 - Valence lâ€™emporte, mais rien nâ€™est fait ! Belle affiche ce soir Ã la patinoire Arago oÃ¹ les Yonnais, derniers survivants du groupe A dans le carrÃ© final, continuent leur progression depuis leur retour en D2 en 2024 en sâ€™offrant donc cette demi-finale face aux Lynx qui sont la meilleure attaque et la meilleure dÃ©fense du groupe A. La Roche, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 01/04/2026 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Germond et M. George assistÃ© de M. Forsans et M. Messier Buts :

La Roche-sur-Yon : 24:46 Maxime Leroux (ass Vladislav Tunik et Mael Bouillet)

Valence : ; 29:28 Maxence Bortino (ass Sahrane Zinger et Pavel Pchalin) ; 34:57 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni et Charles-Olivier Ouimet) Pénalités 12 minutes (6x2mn) contre La Roche-sur-Yon 8 minutes (4x2mn) contre Valence Les hommes de Juraj Ocelka ont intérêt à prendre ces Lynx au sérieux d’autant que la dernière rencontre entre ces 2 équipes date de janvier 2025 en saison régulière Groupe B et les drômois s’étaient imposés 7-3 ici. Cette année, les Lynx disputent leur deuxième demi-finale consécutive, l’année dernière, ils avaient étés battus par Lyon comme les Aigles en quart.



La Roche prend le match en main d’entrée de jeu



Comme on pouvait s’y attendre, Hogly gagne l’engagement et prend d’emblée les devants en termes de défis physiques, de lancers. Une première pénalité envoie un Aigle au frais dès la deuxième minute du match. Sur la mise en jeu, Richard est touché au genou et peine à quitter la glace. Le jeu se poursuit et les Aigles partent en contre, une pénalité valentinoise vient remettre les deux équipes quatre contre quatre. Les pénalités se neutralisent même si Blanc est déjà bien sollicité.



Les Yonnais continuent à se faire respecter et à imposer leur rythme à la rencontre comme sur cette entrée en territoire de Tunik où Lazzaroni doit se sacrifier pout empêcher le tir. Nous sommes à mi-tiers et les Drômois sont largement dominés par le pressing haut de leurs adversaires. Ils concèdent un dégagement interdit puis leur deuxième prison de la rencontre. Les Aigles, poussés par leur bruyant public, ne profiteront pas de ce temps fort.



De retour à égalité, ils gardent la maîtrise du jeu. Sur un lancer aérien de sa ligne bleue, détourné par Varjosaari, Blanc doit faire une parade aérienne de la mitaine. Sur la reprise de Varjosaari détournée en l’air, Blanc smatch du revers de sa crosse cette rondelle qui reste noire. Cornu place encore un slap qui oblige le cerbère drômois à mettre le bouclier. Le jeu se déroule entièrement dans la zone défensive valentinoise et c’est cette fois ci Bouillet qui est tout près de trouver le cadre.



Nous sommes dans les cinq dernières minutes, les Lynx ont laissé passer l’orage et Pchalin place un lancer sans danger pour Neau, puis c’est au tour de Baskov quand Monsieur l’arbitre siffle deux minutes contre les Aigles. Pour ce deuxième jeu de puissance, les Lynx proposent de beaux mouvements mais Neau fait bonne garde.



Photographe Â© Max Lazzaroni Aleksei Baskov



Sur ce premier tiers, Hogly a montré une belle énergie et aura dominé, sans toutefois réussir à concrétiser au tableau d’affichage.



10 minutes décisives



Nouvelle belle entame vendéenne du tiers médian mais Valence réagira deux fois par Amouriq qui trouve Neau.



Il s’est passé moins de quatre minutes de jeu et Valence a déjà concédé deux dégagements interdits. Les Aigles reprennent possession du territoire Lynx, proposent de beaux mouvements, gagnent leur duels et obligent Blanc à s’interposer. Les « ça chauffe, ça brûle … » descendent des tribunes yonnaises presque combles. Malhouitre coupe une contre-attaque drômoise, passe à Bouillet qui renverse le jeu sur Tunik pour Leroux plein axe dont le tir trompe Blanc pour une ouverture du score qui, bien qu’heureuse, reflète assez bien la physionomie de la rencontre (1-0 ; 24’46).



Photographe Â© Max Lazzaroni 1-0 But de Maxime Leroux



Trois minutes après, l’équipe de La Roche écope d’une pénalité pour surnombre. Les unités spéciales des Lynx s’installent : Pchalin sert Zinger qui lance du coin et trouve Bortino pour l’égalisation (1-1 ; 29’28).



Le tir de #9 est bien arrêté par Neau. Sur l’engagement gagné par Valence, ce même Bortino trouve la lucarne mais Monsieur l’arbitre refuse le but, il avait sifflé …



Les débats s’équilibrent et c’est un stupide « accrocher » en zone offensive qui pénalise les Yonnais. Le jeu de puissance est installé, mais une interférence de Maarni avec Neau provoque un petit arrêt de jeu pour permettre au portier vendéen de récupérer. Ouimet sert Lazzaroni à la pointe qui écarte pour Baskov et son one timer fait mouche (1-2 ; 34’57).



Photographe Â© Max Lazzaroni InterfÃ©rence Maarni - Neau



C’est Valence qui se porte à l’offensive et qui obtient une nouvelle supériorité numérique. Celle-ci ne donnera rien et le score en restera là. Au tour des Aigles d’obtenir un jeu de puissance, sans plus de réussite (*).



Le tiers s’est joué entre la 24ème et la 34ème minute : les Yonnais qui avaient fait le plus difficile en ouvrant le score se font rattraper puis dépasser dix minutes plus tard suite à deux pénalités évitables. Les deux équipes sont très proches et le dernier tiers promet d’être serré.



Les Lynx défendent comme des morts de faim.



En ce début de tiers, il reste 1’30 à la dernière supériorité numérique valentinoise, elle ne donnera rien.



Les Lynx offrent une supériorité numérique à La Roche. Le match se déroule dans une belle ambiance où les partisans des deux équipes se répondent. Les Aigles, comme bercés par les canons des tribunes façon « C’est à babord … » laissent filer ces deux minutes sans être véritablement dangereux.



Suite à un dégagement interdit valentinois, Rollo à bout portant oblige Blanc à un double arrêt. Le caoutchouc reste noir et c’est Varjosaari qui se faufile entre l’arrière défense des Lynx et la cage mais Blanc intervient. Il s’en suit un nouveau dégagement interdit valentinois … Les Aigles font bien circuler la rondelle et Leroux est bien près de conclure mais Blanc gèle le palet et permet à sa ligne de changer.



Nous sommes à mi-tiers, le pressing vendéen est toujours aussi intense et les Lynx doivent concéder un nième dégagement interdit. Ils réussissent enfin à sortir de leur zone mais commettent, cette fois un hors jeu. Les Lynx souffrent terriblement et commettent une nouvelle pénalité (*). C’est à nouveau le camp retranché et Blanc dégage de la botte. Les esprits s’échauffent quelque peu ... Nouvelle remise en jeu dans le territoire Lynx, Arago semble retenir son souffle…



Photographe Â© Max Lazzaroni Explications de fin de rencontre



L’unité spéciale yonnaise pose son jeu. Les Lynx manquent de lucidité et échouent à franchir sa bleue ... La rondelle reste noire, Riffard et Lazzaroni se couchent pour couper les passes, la pénalité est tuée mais c’est un … dégagement interdit.



Nous entrons dans les cinq dernières minutes avec une nouvelle pénalité drômoise. Les Lynx se battent comme des morts de faim et le plus capé d’entre eux, Alexis Pelisse offre son corps pour ressortir la rondelle de sa zone. La pénalité est encore tuée. Il reste deux minutes, annonce la table de marque. Neau quitte sa cage et les Aigles jouent à 6. Tunik rentre en zone, se fait arrêter par Lazzaroni et lui assène un coup de crosse non sifflé. Le lancer de Rollo est encore intercepté par un block shoot. Quelques secondes après, c’est au tour de Pelisse de prendre une crosse dans le visage qui passe sous les radars. Il reste moins de 10 secondes, Blanc gagne son duel face à capitaine Laporte. Cornu récupère et tire en angle fermé, Blanc repousse encore, la reprise de Tunik s’écrase contre le poteau. C’est l’arbitre qui siffle la fin des hostilités qui donne la victoire aux Lynx.



Rien n’est fait dans cette demi-finale



En dépit d’une préparation perturbée cette semaine pour des raisons de disponibilité de glace, Valence a obtenu ce qu’il est venu chercher, à savoir sa première victoire. Le score le prouve, c’est défensivement que les Lynx ont été brillants face à une équipe très accrocheuse, voire rugueuse qui sait se donner les moyens d’obtenir ce qu’elle cherche. Les Drômois ont fait preuve de beaucoup d’esprit de sacrifice pour protéger leur cerbère particulièrement au troisième tiers. Pendant ce dernier tiers, le portier drômois a pris plus de lancers que pendant les deux premiers tiers réunis sans encaisser le moindre but. Le point négatif de la soirée est la blessure de Kévin Richard en tout début de rencontre. Espérons qu’il pourra retrouver ses coéquipiers car il représente un atout physique précieux face à une équipe qui n’en manque pas.



Hogly a très bien démarré cette rencontre montrant d’emblée beaucoup de combativité mais les Lynx lui ont fait payer au prix fort son indiscipline dans le tiers médian. La Roche peut s’estimer heureuse de ne pas avoir davantage été sanctionnée, en particulier en fin de rencontre. Elle s’est montrée capable de développer de belles séquences de jeu collectives et se devra de travailler sur ses points faibles pour venir à bout de son adversaire qui, avec la défaite de Roanne à Montpellier ce soir, est la seule équipe toujours invaincue en play-offs.



(*) Pénalité non mentionnée sur la feuille de match

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