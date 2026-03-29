Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 2 : La Roche-sur-Yon vs Valence 3 - 5 (1-1 1-2 1-2) Le 29/03/2026 La Roche [ La Roche-sur-Yon ] [ Valence ] POFFS 1/2 M2 - D2 - Valence double la mise ! Pour Hogly et Juraj Ocelka, les données de ce deuxième match sont simples : la victoire est impérative pour s’éviter de se retrouver dos au mur et condamné à l’emporter trois fois consécutivement dont deux le week-end prochain en terre drômoise. Du côté des Lynx, Jan Dlouhy a du remplacer Kévin Richard blessé en début de match hier par le jeune espoir du club Sofian Lahssini. Avec une victoire en poche, tout peut s’imaginer. La Roche, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 03/04/2026 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1160 spectateurs Arbitres : M. Germond et Y. George assistés de M. Forsans et N. Messier Buts :

La Roche-sur-Yon : ; 12:50 Hugo Laporte (ass Vladislav Tunik et Thomas Cornu) ; 36:29 Maxime Leroux (ass Vladislav Tunik) ; 49:30 Miska Varjosaari (ass Thomas Cornu et Tyler Rollo)

Valence : 07:41 Alexei Baskov (ass Sahrane Zinger et Charles-Olivier Ouimet) ; 29:27 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni et Charles-Olivier Ouimet) ; 34:20 Arnaud Lazzaroni (ass William Dupend-Carette et Alexis Hermant) ; 47:53 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni et Maxence Bortino) ; 59:59 Charles-Olivier Ouimet (ass Alexei Baskov) Pénalités 24 minutes (7x2mn+10mn) contre La Roche-sur-Yon 6 minutes (3x2mn) contre Valence Un tiers d’observation



Le démarrage de la rencontre des Aigles est cette fois prudent. Valence en profite pour installer son jeu en territoire offensif et placer plusieurs lancers sur la cage de Neau par Baskov notamment. Les Aigles montrent de belles dispositions, comme cette magnifique louche de Lallemand, qui traverse la patinoire et atterrit dans le gant de Varjosaari qui était parti dans le dos de la défensive drômoise mais Blanc repousse de la botte. Le match est lancé et les partisans des deux équipes se font entendre. Le rythme de la rencontre s’élève, les actions se suivent d’un but sur l’autre sans arrêt de jeu comme cette occasion de Pelisse.



Photographe © Max Lazzaroni Parade d’Alexis Neau sur le tir d’Aleksei Baskov



Une sortie de zone valentinoise menée par Zinger qui remonte la glace le long de la balustrade, fait un relais avec Bortino pour effacer Varjosaari, franchit la rouge puis la bleue, fait un beau travail qui efface Laporte, contourne la cage et trouve Baskov qui glisse la rondelle dans un trou de souris (0-1 ; 7’41), assistance accordée à Ouimet.



Cinq minutes plus tard, Leroux entre en zone et file à la cage mais son drible butte dans les bottes de Blanc. Bouillet récupère la rondelle, transmet à Leroux dans le coin qui trouve Tunik derrière la cage qui a tout le temps de transmettre à son capitaine Laporte pour l’égalisation (1-1, 12’50). Assistance accordée à Cornu.



Peu de temps après, la première pénalité de la rencontre est sifflée contre les Aigles. Valence se porte à l’offensive, pense avoir égalisé mais le but est refusé et La Roche revient à égalité numérique.



Tunik met distribue des prunes et l’arbitre l’envoie ainsi que Dupend-Carette finir la période au frais. Un retard de jeu sera encore sifflé contre les Aigles sans effet sur la table de marque.



Dans ce tiers, c’est l’ égalité au score mais avantage aux points pour Valence et aux poings pour La Roche ...



Hogly est malmené mais reste dans le match



Il reste encore une minute de pénalité pour Valence, elle ne donnera rien. Les deux équipes semblent s’observer et peinent à s’approcher de la cage adverse.



On approche du tiers de ce tiers quand, La Roche tente de prendre le dessus : sur un service de Rollo, Laporte est tout près de se saisir du rebond mais Riffard marquait son homme. Peu de temps après, Tunik se retrouve face à face avec Blanc qui gagne son duel. Puis le tir de la bleue de Leroux finit dans la mitaine du portier drômois. L’ambiance est montée d’un ton quand, au plus mauvais moment pour son équipe, Lallemand se voit attribué 2 + 10 minutes de rafraichissement gratuit pour dureté et méconduite.



Une minute plus tard, la sanction au tableau d’affichage tombe : Ouimet gagne l’engagement en territoire yonnais, Lazzaroni transmet à Baskov et son one trimer finit dans les filets (1-2 ; 29’27).



Moins d’une minute plus tard, Valence prend à son tour deux minutes pour une obstruction. Après avoir été sevrés de palet, les Aigles réussissent à se rapprocher de la cage et deviennent cette fois dangereux par Varjosaari puis Laporte. Sur le regroupement qui suit, le capitaine vendéen simule et s’écroule tout seul mais les arbitres ne tombent pas dans le panneau. Le jeu de puissance se poursuit et l’unité spéciale yonnaise propose de belles choses mais Blanc et ses équipiers font barrage et tuent cette pénalité.



De retour en égalité numérique, Dupend-Carette tente sa chance mais son tir est repoussé par Neau. Le palet arrive à Lazzaroni et son slap finit dans les filets. (1-3 ; 34’20), assistances accordées à Dupend-Carette et Hermant.



Photographe © Max Lazzaroni But d’Arnaud Lazzaroni



Les équipes se livrent d’avantage, le lancer de Rollo passe de peu à côté du but. Sur la contre-attaque menée par Bortino, Ouimet feinte le dribble et désaxe le gardien pour servir un caviar à Baskov face à la cage vide mais il trouve le poteau pour la deuxième fois de la soirée.



Quelques minutes après, Tunik fait un bon travail derrière le but des Lynx, contourne le territoire, lance à la bleue, Blanc intercepte, et dans une forêt de joueurs, Leroux glisse la rondelle dans les filets (2-3 ; 36’29).



Nous sommes dans les trois dernières minutes du tiers et Tunik, après avoir montré le meilleur, nous fait le pire avec cette charge contre la bande assortie d’un balayage extrêmement dangereux qui fait s’écrouler Lazzaroni sur le dos. Il n’écopera que de 2 minutes pour … charge incorrecte. En supériorité, Maarni traverse la glace avec rage mais échoue sur Neau.



A l’issue de ce tiers médian, les 2 équipes sont toujours au coude à coude et l’écart au score est le même que la veille. L’équipe yonnaise a bien résisté : en quelques minutes, elle a été sauvée du 1-4 par la barre et est revenue à 2-3.



Hogly est trop indiscipliné



Il ne se passe pas grand chose pendant les premières minutes, les équipes font jeu égal. Nous sommes dans la huitième minute quand Lallemand règle ses comptes en zone d’attaque et se fait attraper par la patrouille … Trente secondes après, Bortino traverse la glace, sert Maarni qui dépose la rondelle dans la palette de Pitkänen (2-4 ; 47’22).



Photographe © Max Lazzaroni But d’Otto Pitkänen



Les Aigles n’ont n’a plus le choix, Tunik décoche un tir, le bouclier de Blanc écarte. La riposte de Dupend-Carette, à nouveau bien arrêtée par Neau, déclenche des échauffourées. La fin de match promet d’être chaude, la maréchaussée veille au grain et envoie Clément se reposer.



Photographe © Max Lazzaroni Fin de match houleuse



Hogly a besoin d’égaliser, Varjosaari butte sur la crosse de Blanc, Cornu reprend le rebond et trouve encore le portier drômois. La rondelle arrive à Rollo qui écarte sur Varjosaari qui la propulse au fond (3-4 ; 49’30).



Tout est encore possible en dix minutes, malheureusement, une faute en zone offensive réduit les Aigles à quatre pendant deux minutes. La pénalité est tuée, il ne reste plus que 2’30 à jouer, Juraj Ocelka appelle un temps mort pour préparer la sortie de Neau et, pourquoi pas décrocher la prolongation qualificative comme au tour précédent face à Toulouse. Mais Valence tient et à la dernière seconde, Ouimet porte le coup de grâce dans la cage vide sur passe de Baskov (2-5 ; 59’59)



Un match à la hauteur d’une demi-finale



Même si certains gestes auraient pu être davantage sanctionnés, la rencontre a été à la hauteur d’une demi-finale. A la différence des spectateurs montpelliérains dans l’autre demi-finale, le millier de spectateurs yonnais a assisté à un spectacle de qualité, un jeu engagé et de belles qualités techniques de part et d’autre et beaucoup de suspense.



Ce soir, Valence a transformé l’essai de la veille. L’équipe drômoise a maîtrisé les débats et le score de bout en bout sans jamais se montrer déstabilisée par les facéties adverses ne concédant qu’une pénalité par tiers. Elle récompense ses partisans qui l’ont soutenue tout le week-end. Même si en sport, rien n’est jamais acquis d’avance, Valence peut préparer sa semaine sereinement.



Encore ce soir Hogly s’est pénalisée d’elle-même par son indiscipline, d’autant qu’elle évoluait face à une des meilleures équipes en supériorité numérique. Ce double échec à domicile condamne les Yonnais à remporter trois victoires consécutives face à la seule équipe invaincue des play-offs.





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