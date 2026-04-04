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Hockey sur glace - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier
3-5
(0-1 0-4 3-0)
Le 04/04/2026
Roanne (Patinoire Fontalon)
Roanne ] Montpellier  ]
Roanne y croit mais trop tard
 
DominÃ©s durant quarante minutes, les Renards de Roanne ont rÃ©agi trop tard face aux Vipers de Montpellier. Battus 5-3 Ã  Fontalon lors de ce troisiÃ¨me match des demi-finales de Division 2, les Roannais quittent les play-offs malgrÃ© un sursaut dâ€™orgueil dans lâ€™ultime pÃ©riode.
 
Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret / Â© Photographe Dominique Bonnefond le 07/04/2026 à 13:30
FICHE TECHNIQUE

1050 spectateurs
Arbitres : MM. Germaneaud et Robert assistÃ©s de MM. Edery et Nordman
Buts :
Roanne : ; 51.32 Adam Gajarsky (ass Deniss Baskatovs et Sergei Lisov) ; 56.10 Radovan Cutt (ass Artyom Anosov et Adam Gajarsky) ; 59.31 Lucas Turlure (ass Nicolas Siegfriedt et Ugo Lollier)
Montpellier : 11.19 ThÃ©o Caubet (ass Konstantin Lavrenov) ; 20.46 Martin Vojsovic (ass ThÃ©o Lobstein et Swan Nepveu de Villemarceau) ; 22.14 Guilhem Perez (ass Erik Cermak et ThÃ©o Caubet) ; 23.52 Valtteri Virtanen (ass Martin Vojsovic et Marius Cagigos) ; 28.55 Valtteri Virtanen (ass Martin Vojsovic et Guillaume Leucht)
Pénalités
13 minutes dont 5 Ã  Villand contre Roanne
13 minutes dont 5 Ã  Vigor contre Montpellier
 

Roanne y croit trop tard : Montpellier file en finale après un deuxième tiers décisif

Dans une patinoire Fontalon bien garnie, Roanne jouait son va-tout après deux revers dans l’Hérault. Mais malgré une entame sérieuse et un gardien en vue, les locaux ont cédé en supériorité numérique avant de sombrer complètement en début de deuxième tiers. Menés 0-5, les Renards ont longtemps été impuissants face à l’efficacité montpelliéraine. Un sursaut tardif dans le dernier acte permettra de sauver l’honneur sans jamais inquiéter réellement des Vipers solides et réalistes. Montpellier s’impose 5-3 et valide son billet pour la finale.

Photo hockey Division 2 - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier - Roanne y croit mais trop tard
Â© CrÃ©dit Photo Dominique Bonnefond

 
Premier tiers : Roanne résiste mais cède en infériorité
Dès l’entame, la rencontre est intense et engagée. Rapidement en infériorité numérique, les Roannais peuvent compter sur leur portier Louis Wery, impérial dans ses cages. Les locaux obtiennent ensuite une double supériorité mais manquent d’efficacité malgré une forte pression.
C’est finalement Montpellier qui ouvre le score à la 11ème minute grâce à Théo Caubet en power-play. Roanne tente de réagir, mais bute sur une défense bien organisée. Les visiteurs virent logiquement en tête (0-1) après vingt minutes.

Photo hockey Division 2 - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier - Roanne y croit mais trop tard
Â© CrÃ©dit Photo Dominique Bonnefond

 
Deuxième tiers : le trou noir des Renards
Le match bascule totalement dès la reprise. En moins de quatre minutes, Montpellier inscrit trois buts coup sur coup par Martin Vojsovic (doublé) puis Guilhem Perez, profitant notamment des situations spéciales. Sonnés, les Roannais encaissent même un quatrième puis un cinquième but signé Valtteri Virtanen.
Menés 0-5, les Renards sont dépassés dans tous les secteurs du jeu. Le changement de gardien n’enraye pas la dynamique adverse. La tension monte en fin de tiers avec une bagarre entre Allan Villand et Alexandre Vigor, symbole de la frustration locale.

Photo hockey Division 2 - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier - Roanne y croit mais trop tard
Â© CrÃ©dit Photo Dominique Bonnefond

 
Troisième tiers : un sursaut insuffisant
Dos au mur, Roanne montre enfin un autre visage dans le dernier acte. Adam Gajarsky débloque le compteur à neuf minutes du terme, récompensant les efforts des siens. En fin de rencontre, avec un gardien sorti au profit d’un joueur supplémentaire, les Renards accentuent la pression.
Radovan Cutt réduit encore l’écart en supériorité numérique, avant que Lucas Turlure ne marque à 30 secondes de la sirène. Trop tard néanmoins pour inverser la tendance : Montpellier gère et s’impose 5-3.

Photo hockey Division 2 - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier - Roanne y croit mais trop tard
Â© CrÃ©dit Photo Dominique Bonnefond
 

Conclusion
Malgré une réaction d’orgueil en fin de match, Roanne paie cash son passage à vide du deuxième tiers. Les Renards s’inclinent une troisième fois dans cette série et voient leur parcours s’arrêter aux portes de la finale. Montpellier, plus constant et clinique, poursuit sa route vers le titre.

Photo hockey Division 2 - Division 2 - 1/2 de Finale - Match 3 : Roanne vs Montpellier - Roanne y croit mais trop tard
Â© CrÃ©dit Photo Dominique Bonnefond
 

Analyse du match
Ce match illustre parfaitement la différence de maîtrise entre les deux formations. Roanne a montré de bonnes intentions, notamment en première période, mais son inefficacité en supériorité numérique et ses erreurs défensives ont coûté cher.
Le deuxième tiers a été fatal : manque de concentration, indiscipline et incapacité à stopper l’élan adverse ont permis à Montpellier de plier la rencontre en quelques minutes.
À l’inverse, les Vipers ont fait preuve d’un réalisme redoutable, exploitant chaque opportunité, notamment en power-play. Leur solidité défensive et leur gestion du tempo ont ensuite neutralisé toute tentative de retour, malgré le baroud d’honneur roannais.
Roanne pourra nourrir des regrets sur cette série, mais aussi s’appuyer sur sa réaction tardive pour envisager la suite. Montpellier, de son côté, apparaît comme un sérieux prétendant au sacre.
 
 
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