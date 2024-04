Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/2 Finale - Match 2 : Villard-de-Lans vs Lyon 6 - 3 (0-0 1-2 5-1) Le 31/03/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Lyon ] Villard de lans en ballotage favorable Après une première victoire acquise la veille, 4 buts à 3 en prolongation , les Ours de Villard se devaient de confirmer leur supériorité dans cette deuxième rencontre à domicile de leur demi-finale face aux Lions de D.Raux. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo Lardière Laurent le 01/04/2024 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Lyon : Photographe Laurent LArdière M.Cantagallo auteur d'un triplé Dans une patinoire A.Ravix pleine comme au bon vieux temps de la ligue Magnus, les deux équipes se neutralisaient lors de la première partie de ce premier vingt.



Villard de Lans prenait alors le jeu à son compte et se montrait dominateur dans la conduite du jeu offensif .

Ginier devant le filet lyonnais faisait bonne garde et le deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.



Photographe Laurent Lardière Les Ours passent à l'attaque La deuxième période allait être quelque peu différente . toujours dominateurs dans le jeu et la possession du palet les hommes d E.Medeiros allaient encaisser un but sur un contre bien conclu par L.Chautant qui battait L.Fine , 0-1 ( 25’09; assist Elabiev Vafin).



Poussés par plus d’un millier de supporters , les Ours repartaient à l’assaut de la cage de Ginier qui

retardait l’échéance d’une égalisation .

Egalisation qui allait venir sur un jeu à trois ou l’ isérois , M.Cantagallo propulsait le palet dans les filets lyonnais , 1-1 ( 26’43, assist Harrisson, Loze).

Toujours dominateurs , les joueurs du plateau du Vercors butaient sur des lyonnais qui faisaient corps pour empêcher leurs adversaires de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Mieux même pour les joueurs du coach D.Raux , ils marquaient à mi match suite à une petite erreur du portier isérois qui profitait à R.Vafin qui n’avait plus qu’à pousser le palet dans le cage vide, 1-2 ( 32’07 , assist Chautant, Tomko).

Touchés mais pas abattus, les jaunes et bleus ne doutaient pas et multipliaient les attaques sans toutefois réussir à revenir à hauteur avant la fin de la deuxième période.



Photographe Laurent Lardière Troisième but de M.Cantagallo Revenus sur la glace un peu molle de Ravix , les Ours ne laissaient pas le doute s’installer dans leurs rangs. A.Chernikov égalisait, 2-2 ( 40’41,assist Harrisson,Tiala) .

Le pressing haut des villardiens commencait à porter ses fruits puisque les relances lyonnaises se faisaient moins précises.

Chipant le palet en milieu de glace , et en deux passes, M.Cantagallo battait Ginier.

Le palet filait entre ses bottes pour finir aux fonds de filets lyonnais, 3-2 ( 44,55, assist Aurard, Loze).



Sentant les lions quelque peu dans les cordes, les Ours augmentaient leur intensité et M.Cantagallo y allait de son troisième but de la soirée , 4-2 ( 46,24, assit Lauze, Tiala ).

En moins de 2 minutes, les Ours prenaient une option pour une deuxième victoire en deux matchs.

Quelques casquettes finissaient sur le glaçon de Ravix pour célébrer le triplé du jeune joueur villardien.



Presque KO debout , les Lions essayaient tant bien que mal à repartir porter le danger sur la cage de Fine qui restait mobilisé pour conserver l' avantage au tableau d'affichage.

Défensivement les hommes du plateau résistaient tel un seul homme pour contrer les attaques lyonnaises.

A.Raveaud ajoutait un cinquième but pour éteindre les espoirs de retour lyonnais, 5-2 ( 50’20, assist Tiala , Chernikov).



Le temps s’égrenait inexorablement en faveur des isérois qui ne laissaient pas Chautant et ses compères reprendre pied dans la rencontre.



Sans doute le meilleur lyonnais ce soir, l’ ancien international U20 français L.Chautant allait combler un peu l’écart entre les deux équipes, 5-2 ( 58’31, assist Vafin, Lamothe).

Il ne restait plus que 1’30 à faire pour des lyonnais qui entendaient bien revenir au score . D.Raux prenait son temps mort pour sortir le portier afin d’apporter un attaquant supplémentaire.

Toujours aussi soudés derrière , les vertacomicoriens bloquaient les attaques lyonnaises , mieux pour les supporters isérois, A.Chernikov clôturait la marque dans une cage vide, 6-3 ( 59'32 assist, Zonderop) .





Photographe Laurent LArdière Les villardiens s'imposent face à Lyon Les Ours de Villard de Lans sont en ballottage favorable, ils ont besoin d’une victoire pour remporter le troisième match, synonyme d’accès à la finale.

Les deux matchs qui vont se disputer dans l’antre de la patinoire Charlemagne seront cruciaux pour des lyonnais qui eux devront s’imposer deux fois pour s’offrir un match cinq sur le plateau du Vercors.



Meilleurs joueurs : * M.Cantagallo, ** J.Loze, *** L.Chautant



























