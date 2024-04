Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/2 Finale - Match 3 : Lyon vs Villard-de-Lans 2 - 4 (1-0 0-2 1-2) Le 06/04/2024 Patinoire Charlemagne [ Lyon ] [ Villard-de-Lans ] Les Ours en finale Les Lions de Lyon devaient s’imposer ce soir pour continuer leur belle saison face à des Ours de Villard de Lans qui eux, entendaient bien terminer la série pour se qualifier pour la finale. Coté des Ours il manquait leur capitaine T.Ruel blessé lors du match numéro 2 . Patinoire Charlemagne , Hockey Hebdo L.Lardière le 07/04/2024 à 12:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Lyon :

Villard-de-Lans : Photographe Lardière Laurent Les Ours fêtent leur qualification avec leurs supporters C’est dans une patinoire Charlemagne pleine comme au bon vieux temps que débutait ce troisième match de la série. Série menée 2 victoires à zero par des Ours bien décidés à conclure ce soir pour accéder à la finale de D2 .

La tension était quelque peu palpable sur la glace des Lions qui jouaient crânement leur chance pour ouvrir le score et prendre les devants dans cette troisième rencontre .

Vafin, Chautant, Franzino ou encore Baravaglio donnaient des sueurs froides aux quatre cent supporters isérois ayant fait le cours déplacement pour soutenir L.Fine et ses partenaires.



Coté filets lyonnais, C.Ginier rassurait son équipe qui s’enhardissait dans le jeu portant le danger dans la zone villardienne .

Sur une des leurs attaques , A.Franzino se rappelait aux villardiens en ouvrant la marque en lançant au dessus de l’épaule du cerbère des Ours, 1-0 ( 15’46, assist Elabiev, Chautant).



Piqués au vifs mais semblant pris par l’enjeu du match , les hommes de E.Medeiros et P.A.Simonneau ne parvenaient pas à installer leur jeu. Manquant de tranchant sur leurs attaques , les Ours rentraient aux vestiaires avec un but de retard.





Photographe Laurent Lardiere A.Chernikov égalise pour les Ours De retour de la pause citron, qLes Ours sans doute remotivés par le discours de leurs coachs , attaquaient le deuxième vingt ,pieds au plancher.

A.Chernikov trompait C.Geniez masqué devant une forêt de jambières, 1-1 ( 21’53) .

Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans une rencontre endiablée pour le plus grand bonheur des 3300 supporters présents dans les gradins de Charlemagne.



Poussant de plus en plus , les isérois poussaient les locaux à commettre des fautes . C’est sur un jeu de puissance que A.Tiala lançait de la bleue, son tir du poignet catapultait le palet dans dans les filets de C.Ginier, une nouvelle fois masqué sur l’affaire, 1-2 ( 24,09) .



Coup dur pour les Lions qui accusaient le coup et baissaient en intensité.

Les hommes de D.Raux se retrouvaient acculés dans leur zone defensive. Ils résistaient tout de même à deux nouveaux jeux de puissance des Ours qui ne parvenaient pas à prendre deux unités d’avance au tableau d’affichage.



leur les rares contre-attaques lyonnaises, le portier des Ours faisait le job et conservait sa cage inviolée jusque’ la fin du deuxième tiers. Rien n’était fait dans ce match ou la troisième période allait être decisive pour l’une ou l’autre équipe.





Photographe Laurent Lardière N. Van Den Abbeele , vient de marquer le 4 but isérois C’est Villard de Lans qui allait éteindre rapidement les espoirs lyonnais.

A.Raveaud trompait la vigilance du portier lyonnais dès le debut du troisième vingt , 1-3 ( 40’25, Harisson, Tiala).



Un sacré coup de massue sur les casques de Lions qui commencaient à avoir les jambes plus lourdes et manquant de souffle. Ils ne se résignaient pas pourtant et tentaient quelques lancers que L.Fine écartait avec intelligence, laissant des rebonds inexploitables.

Un jeu de puissance pouvait permettre aux lyonnais de revenir dans la course mais le petit diable de Van Den Abbeele chipait le palet sur sa ligne bleus et s’en allait battre froidement Ginier, 1-4 ( 49’02).

Le banc villardien exultait et devant leurs nombreux supporters qui sentaient la finale se rapprocher.

Les Lyonnais leur montraient qu’ils résisteraient jusqu’au bout et que rien ne serait facile pour les Ours.

R.Ginier reprenait cette fois ci victorieusement un rebond laissé exploitable par L.Fine, 2-4 ( 49’32, assist Portier, Tomko) .

Il ne restait plus que dix minutes à faire et les deux portiers faisaient front face aux attaques adverses sans que le moindre palet ne vienne faire trembler leurs filets. l

Les Ours pouvaient alors exulter dans une ambiance digne de cette enceinte historique lyonnaise .



Photographe Laurent Lardière Les Ours sont en finale Les hommes du plateau du Vercors accèdent pour la première fois à une finale de championnat de France et postule par la même occasion à la montée à l’étage supérieur, en D1 .

Mais l’objectif est avant tout de remporter le titre avant de penser à la saison prochaine.



Coté Lyon, la saison fut belle et malgré la déception de n’avoir pu accrocher un quatrième match à la maison , la satisfaction du président était grande tant ses joueurs ont porter fièrement le maillot rouge et bleu davnt un public de plus en plus nombreux .



Etoiles du match : * A.Tiala , ** N.Van den Abbeele, *** A.Raveaud





GALERIE PHOTOS A VENIR







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo