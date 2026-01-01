Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/4 de Finale - Match 1 : Toulouse-Blagnac vs La Roche-sur-Yon 2 - 5 (0-3 1-2 1-0) Le 15/03/2026 Blagnac (Patinoire Jacques Raynaud) [ Toulouse-Blagnac ] [ La Roche-sur-Yon ] Le Hogly s'impose dans la ville rose Dès les premières minutes, les Hogly de La Roche-sur-Yon ont imposé leur rythme sur la glace toulousaine. Plus réalistes et redoutables en supériorité numérique, les Vendéens se sont logiquement imposés (5-2) face aux Bélougas lors de ce premier match des quarts de finale. Un succès maîtrisé qui leur permet de prendre l’avantage dans la série (1-0), laissant les Toulousains dos au mur avant le déplacement retour. (GB) Blagnac (Patinoire Jacques Raynaud), Hockey Hebdo William Sudor / © Photographe Romain Puech le 17/03/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1498 spectateurs Arbitres : BERGAMELLI Viny & DOUCHY Jérémie assisté de BARTHE Guillaume & FORSANS Maxime Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 33:58 Valentin Audisio (ass Pablo Sudor et Camille Mutte) ; 48:16

La Roche-sur-Yon : 04:15 Thomas Malhouitre (ass Vladislav Tunik) ; 12:51 Vladislav Tunik (ass Clément Lallemand et Miska Varjosaari) ; 15:05 Vladislav Tunik ; 38:09 Thomas Cornu ; 38:45 Vladislav Tunik (ass Arthur Chauvet) Pénalités 18 minutes (6-8-4) contre Toulouse-Blagnac 24 minutes (14-2-8) contre La Roche-sur-Yon







© Photographe Romain Puech



1er période:

Les deux formations attaquent tambour battant, le palet circule de joueurs en joueurs avec précision et les duels se jouent dans les coins.

Les premiers à trouver le fond des filets sont les Hogly, sur un but qui reflète la cohésion et le collectif des joueurs de OCELKA Juraj, puisque tous les joueurs de leur ligne toucheront le palet. C’est MALHOUITRE Thomas qui bat BRAWLEY Brendhan sur une spinorama-passe de TUNIK Vladislav à 04:15.

À 05:18, BLASER Clément inaugure le banc des pénalités, avec la première faute d’une longue série. 7 minutes plus tard, retour à l’égalité numérique, LALLEMAND Clément arme un tir dans le slot. BRAWLEY Brendhan repousse le palet, mais TUNIK Vladislav suit bien et convertit le rebond pour inscrire son septième point des playoffs.

Dangereux à cinq contre cinq, les Toulousains se pénalisent pourtant avec des fautes inutiles. GALVEZ Hugo charge NEAU Alexis, le gardien Yonnais, et les locaux en subissent les conséquences. TUNIK Vladislav assomme les toulousains en inscrivant un michigan à la 15:05, les Hogly mènent 3-0.

Les Toulousains bénéficieront ensuite de deux supériorités numériques, qui resteront stériles face au box-play des Hogly, en parfaite maîtrise depuis le début de la rencontre.



© Photographe Romain Puech



2e période:

Au retour des vestiaires, le match s’intensifie et les bélougas tiennent tête au leader de la poule A. Les deux équipes se créent des séquences offensives, mais les Toulousains retombent dans l'indiscipline et cassent leur dynamique en multipliant les fautes. Ils tiennent bon et essuient 2 power-plays Yonnais avec un BRAWLEY Brendhan intraitable devant ses filets. Et à 33:58, c’est le troisième bloc toulousain qui trouve la solution sur NEAU Alexis. Avec du trafic devant le filet Yonnais, SUDOR Pablo assiste AUDISIO Valentin.

Les Yonnais traversent un passage à vide et sont même sanctionnés d’une pénalité à 35:25, mais les Toulousains ne parviennent toutefois pas à en profiter et retombent dans leurs travers, avec trois nouvelles pénalités successives sifflées à leur encontre.

Les Hogly ne ratent pas le coche et marquent deux fois à 5 contre 3.

C’est premièrement VARJOSAARI Miska qui trouve CORNU Thomas, il marque son seizième point de la saison sur un one timer. Et c’est le même décalage trouvé quelques instants plus tard avec CHAUVET Arthur qui assiste TUNIK Vladislav sur un nouveau one timer. Il vient donc s’offrir un hat trick, et clôture le tiers sur le score de 5-1.



© Photographe Romain Puech



3e période:



À la reprise, les bélougas semblent impuissants pour revenir au score face à une équipe en maîtrise. DEVEZE Claude sollicite sa première ligne une fois sur deux, mais c’est

encore une fois son troisième bloc qui réduit l’écart à 48:16. La connexion entre MUTE Camille et SUDOR Pablo permet à MAIRAL Loïc de profiter d’un nouveau rebond et de le concrétiser.

Les Bélougas poussent, et les Yonnais s’accrochent. LEROUX Maxime est pénalisé pour un accroché à 52:13, avant que LAPORTE Hugo écope à son tour de 2 minutes de pénalité pour retard de jeu.

Réduits à 3 contre 5, les Yonnais ne tremblent pas face à un power play toulousain resté inefficace ce dimanche 15 mars. Le match se conclut sur le score de 5-2 en faveur de la Roche-sur-Yon.



© Photographe Romain Puech



Conclusion :

Grâce à cette victoire (5-2), les Yonnais rentrent chez eux avec l’avantage. Le succès vendéen s’est notamment construit sur leur efficacité en supériorité numérique, avec trois buts inscrits en power play. Les honneurs reviennent à ROLLO Tyler et TUNIK Vladislav, doté d’une technicité évidente et d’une vision de jeu unique, ayant permis de faire la différence offensivement, et défensivement.

À l’inverse, les Bélougas ont manqué de discipline et sont restés muets en supériorité numérique. Pour accéder aux demi-finales, les Toulousains devront désormais réitérer leur performance des huitièmes de finale en allant chercher deux victoires sur la phase retour. Ils devront surtout faire preuve de plus de discipline et doivent impérativement améliorer leur power play, resté inefficace avec zéro but inscrit sur 7 supériorités numériques. On retiendra la performance du capitaine, MENARD André qui gagne la globalité de ses engagements, notamment les plus importants, ceux en différence numérique. La patinoire Jacques-Raynaud accueillait ce dimanche 15 mars le premier match des quarts de finale entre les Bélougas et les Hogly de La Roche-sur-Yon. Grâce à une entame de match fracassante, les Hogly se sont imposé 5-2 en prenant la rencontre en main dès le premier tiers. La différence s’est notamment faite dans les jeux spéciaux, où les Vendéens ont su se montrer plus efficaces. Les Yonnais prennent ainsi l’avantage 1-0 dans la série.Les deux formations attaquent tambour battant, le palet circule de joueurs en joueurs avec précision et les duels se jouent dans les coins.Les premiers à trouver le fond des filets sont les Hogly, sur un but qui reflète la cohésion et le collectif des joueurs de OCELKA Juraj, puisque tous les joueurs de leur ligne toucheront le palet. C’est MALHOUITRE Thomas qui bat BRAWLEY Brendhan sur une spinorama-passe de TUNIK Vladislav à 04:15.À 05:18, BLASER Clément inaugure le banc des pénalités, avec la première faute d’une longue série. 7 minutes plus tard, retour à l’égalité numérique, LALLEMAND Clément arme un tir dans le slot. BRAWLEY Brendhan repousse le palet, mais TUNIK Vladislav suit bien et convertit le rebond pour inscrire son septième point des playoffs.Dangereux à cinq contre cinq, les Toulousains se pénalisent pourtant avec des fautes inutiles. GALVEZ Hugo charge NEAU Alexis, le gardien Yonnais, et les locaux en subissent les conséquences. TUNIK Vladislav assomme les toulousains en inscrivant un michigan à la 15:05, les Hogly mènent 3-0.Les Toulousains bénéficieront ensuite de deux supériorités numériques, qui resteront stériles face au box-play des Hogly, en parfaite maîtrise depuis le début de la rencontre.Au retour des vestiaires, le match s’intensifie et les bélougas tiennent tête au leader de la poule A. Les deux équipes se créent des séquences offensives, mais les Toulousains retombent dans l'indiscipline et cassent leur dynamique en multipliant les fautes. Ils tiennent bon et essuient 2 power-plays Yonnais avec un BRAWLEY Brendhan intraitable devant ses filets. Et à 33:58, c’est le troisième bloc toulousain qui trouve la solution sur NEAU Alexis. Avec du trafic devant le filet Yonnais, SUDOR Pablo assiste AUDISIO Valentin.Les Yonnais traversent un passage à vide et sont même sanctionnés d’une pénalité à 35:25, mais les Toulousains ne parviennent toutefois pas à en profiter et retombent dans leurs travers, avec trois nouvelles pénalités successives sifflées à leur encontre.Les Hogly ne ratent pas le coche et marquent deux fois à 5 contre 3.C’est premièrement VARJOSAARI Miska qui trouve CORNU Thomas, il marque son seizième point de la saison sur un one timer. Et c’est le même décalage trouvé quelques instants plus tard avec CHAUVET Arthur qui assiste TUNIK Vladislav sur un nouveau one timer. Il vient donc s’offrir un hat trick, et clôture le tiers sur le score de 5-1.À la reprise, les bélougas semblent impuissants pour revenir au score face à une équipe en maîtrise. DEVEZE Claude sollicite sa première ligne une fois sur deux, mais c’estencore une fois son troisième bloc qui réduit l’écart à 48:16. La connexion entre MUTE Camille et SUDOR Pablo permet à MAIRAL Loïc de profiter d’un nouveau rebond et de le concrétiser.Les Bélougas poussent, et les Yonnais s’accrochent. LEROUX Maxime est pénalisé pour un accroché à 52:13, avant que LAPORTE Hugo écope à son tour de 2 minutes de pénalité pour retard de jeu.Réduits à 3 contre 5, les Yonnais ne tremblent pas face à un power play toulousain resté inefficace ce dimanche 15 mars. Le match se conclut sur le score de 5-2 en faveur de la Roche-sur-Yon.Grâce à cette victoire (5-2), les Yonnais rentrent chez eux avec l’avantage. Le succès vendéen s’est notamment construit sur leur efficacité en supériorité numérique, avec trois buts inscrits en power play. Les honneurs reviennent à ROLLO Tyler et TUNIK Vladislav, doté d’une technicité évidente et d’une vision de jeu unique, ayant permis de faire la différence offensivement, et défensivement.À l’inverse, les Bélougas ont manqué de discipline et sont restés muets en supériorité numérique. Pour accéder aux demi-finales, les Toulousains devront désormais réitérer leur performance des huitièmes de finale en allant chercher deux victoires sur la phase retour. Ils devront surtout faire preuve de plus de discipline et doivent impérativement améliorer leur power play, resté inefficace avec zéro but inscrit sur 7 supériorités numériques. On retiendra la performance du capitaine, MENARD André qui gagne la globalité de ses engagements, notamment les plus importants, ceux en différence numérique. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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