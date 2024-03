Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/4 de Finale - Match 1 : Villard-de-Lans vs La Roche-sur-Yon 0 - 0 (0-0) Le 23/03/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ La Roche-sur-Yon ] Les Ours écartent les Hogly Victorieux 4- 3, en Vendée la semaine passée, les Ours ont l'occasion de se qualifier pour la demi-finale du championnat face aux Hogly de La Roche/Yon, promus en D2 cette saison. Patinoire André Ravix , Hockey Hebdo Lardière Laurent le 24/03/2024 à 18:31 Tweeter FICHE TECHNIQUE



C'est dans une patinoire A.Ravix une nouvelle fois pleine, qu' E.Meideros et ses hommes rencontraient les Hoglys, promus cette saison en D2.

A l'image du match de la semaine passée, les Ours ont reussi a conclure leur serie , non sans difficulté

Les villardiens ont du batailler ferme pour s'accorder le droit de disputer une demi finale face aux surprenants lyonnais .

Les locaux dominaient la première période face à des vendéens bien en place défensivement devant leur pièce maitresse, leur portier A.Neau.

Le cerbère multipliait les arrêts sur les tentatives villardiennes. De l'autre coté de la glace , son vis à vis L.Fine restait impeccable sur les rares contre-attaques des Hogly.

Les vingt premières minutes s'achevaient donc sur un score nul et vierge .



Photographe Lardière Laurent B.Lardière passe à l'attaque Les Ours prennent une option



De retour sur la glace un peu chaude de Ravix , les jaunes et bleus étaient surpris sur une incursion rochelaise sans réel danger . S. Tagliapietra, laissé libre, lancait de la bleue, le palet devié finissait dans les filets de Fine, 0-1 ( 22'42 assist Ishmametev).

Contre le cours du jeu, les visiteurs prenaient les devants .

La rencontre montait un peu en intensité et les hommes de E. Meideros prenaient le jeu à leur compte mais butaient sur A.Neau assez rassurant pour son équipe.

Il allait pourtant s'incliner sur un palet devié entre ses bottes par le jeune N.Van Den Abbeele, 1-1 (27'14 ,assist Zonderop, Favarin).

Les supporters villardiens donnaient de la voix pour pousser leurs champions mais sans que la marque ne change.

Il fallait attendre la fin de la période pour voir les Ours profiter une nouvelle fois d'une belle attaque conclue par Harisson, qui du slot ajustait d'un lancer plein lucarne, le portier vendéen masqué sur l'affaire, 2-1 (38'59, assist Chernikov, Raveaud) .

Les Ours géraient la dernière minute et rentraient aux vestiaires avec une petit but d'avance, suffisant pour passer en 1/2 finale,mais avec vingt minutes ou plus à faire .





Les Ours maitres dans leur tanière

Photographe Laurent Lardière S.Tagliapietra redonne espoir aux Hogly

Le troisième vingt se revelait plus tendu mais les villardiens ne parvenaient pas à prendre deux buts d'avance lors de leurs superiorités numériques.

Reculant de plus en plus et laissant le jeu à leurs adversaires du soir, les hommes de Simonneau et Medeiros voyaient les Hogly revenir à hauteur.

Faure égalisait à dix minutes à faire dans le temsp reglementaire , 2-2 ( 51'05, assist Valentin).



Les Ours reveillés par ce but adverse reprenait alors le jeu à leur compte et mettait Neau au charbon mais le portier vendéen tenait bon la baraque.

Il allait pourtant s'incliner une troisième fois sur une déviation de Raveaud placé devant lui. L'attaquant villardien déviait habilement le palet au dessus de l'épaule du cerbère des Hogly , 3-2 ( 56'36 ; assist Chernikov).

Les hommes du coach J.Olceka n'abdiquaient pas mais les ours ne laissaient pas d'espace aux attaques vendéennes.

A deux minutes a faire , La Roche sur Yon prenait son temps mort histoire de permettre à A.Neau de sortir afin d'apporter un attaquant suplementaire . Les Hogly tentaient de s'insatller dans le camp isérois mais

E.Aurard parvenait à récuperer le palet dans sa zone défensive, il catapultait celui ci dans les filets deserts, 4-2 ( 59'06 ) .

S' en était fini des espoirs des visiteurs. Les Ours pouvaient alors exulter et fêter leur accès en 1/2 finale comme il se doit avec leurs nombreux supporters.



Photographe Laurent Lardière Les Ours restent maitres dans leur tanière



Les Ours continuent leur parcours et rencontreront les Lions de Lyon , tombeurs des Vipers de Montpellier.

Pour les Hogly ,certes déçus après le match, leur saison est une pleine réussite pour un promu .

A noter également que les demi-finales opposeront quatre équipes de la poule sud ; Lyon , Vaujany, Villard de Lans et Le HCMP.



Meilleurs joueurs du match : La Roche sur Yon : Alexis Neau . Villard de Lans : Anthony Raveaud



