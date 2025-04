Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/4 de Finale - Match 2 : Lyon vs Valence 3 - 2 (2-0 0-2 1-0) Le 30/03/2025 Lyon [ Lyon ] [ Valence ] Lyon l'emporte en supériorités numériques Suite à la courte mais logique victoire de la veille, à l'issue d'une belle confrontation, les 2 équipes peuvent prétendre l’emporter ce soir. Les Petits Poucets de ces demi-finales ont montré qu'ils savaient gérer le stress d'évoluer dans la plus grande patinoire de Division 2 quasiment comble et vont continuer à croire en leur chance. Lyon, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 03/04/2025 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Lyon :

Valence : Bis repetita ?



L’engagement est gagné par les locaux, rapidement suivi d’un dégagement interdit.

La première faute du match est sifflée à 01’42 contre le capitaine Slavomir Tomko. Les Valentinois ne sont pas rentés dans le match, la pénalité ne donne rien. Ensuite, c’est un surnombre qui sanctionne les Valentinois. Ranel Vafin a tout le temps de contourner la cage, servir Lucas Chautant, une-deux avec Rocco Andreacchi, Nans Blanc, masqué n'a rien pu faire (1-0 ; 05’34)



Photographe : © Max Lazzaroni



Ce but aura le mérite de réveiller les Drômois.



Une altercation dans la zone lyonnaise entre 2 joueurs n’est pas stoppée par le juge de ligne, le jeu se poursuit malgré tout. Vafin s’échappe le long de la balustrade, tire, Blanc laisse un premier rebond, Miska Varjosaari reprend et Blanc nous fait un nouvel arrêt de la botte. Le jeu se poursuit toujours par une contre attaque de Jules Plenet qui est interrompu pour … hors jeu ! En effet, 11 secondes se sont écoulées depuis l’altercation et nos 3 compères continuaient à s’expliquer dans le camp lyonnais, grotesque ! Plenet est mécontent, Vafin va le bousculer manquant de déclencher une bagarre générale : les 4 arbitres sont dispersés pour séparer les joueurs …



Le ton monte, Valence oblige Clément Ginier à faire un bel arrêt. Tomko s'écroule sur une touchette de son vis-à-vis, Valentin Clément en milieu de glace ... Lyon met cette fois les gaz, une pluie de tirs s'abat sur Blanc qui tient bon dans une patinoire surchauffée. C'est le jeune Zinger qui craque le premier et fait un « massage dorsal » de plus en plus appuyé sur William Lamothe qui ne réplique pas. Une demi-douzaine de coups de crosse après, l'arbitre siffle enfin et Valence joue à 3 contre 5. Les 3 contre 5 face aux Lyonnais ne sont pas comme face aux Parisiens ou aux Toulousains : Ginier dégage pour Tomko qui sert Varjosaari en pleine vitesse, se faufile entre l'arrière défense et Blanc pour inscrire un magnifique but (2-0 ; 13’10).



Les débats s'équilibrent, les 2 équipes semblent vouloir reprendre leur souffle et n'opèrent que par raids isolés comme ce tir de Baskov qui frappe le poteau ou cette échappée d’Andreacchi sur un service lumineux de Tomko qui se heurte à Blanc, encore dans un grand soir.

Quelques minutes après, Tomko fait une passe en profondeur à Varjosaari qui s'échappe derrière Lazzaroni vers le but, fait une esquive vers la gauche mais son revers se heurte à la botte de Blanc. Monsieur Scolari, qui a vu un « accrocher » de Lazzaroni dont la crosse avait effectivement touché le plastron de Varjosaari sur son côté droit sans qu'elle n'ait en rien gêné le joueur, ordonne un tir de pénalité ! Pour remettre l'ambiance, on ne fait pas mieux … Andreacchi ne s'attendait pas à tel cadeau et manque son tir de pénalité.



La fin du tiers est sifflée sur le même score que la veille, l'équipe de Valence, groggy, rentre au vestiaire par petits groupes.



L'arbitrage devient guignolesque



Lyon enchaine 2 dégagements interdits pendant les 20 premières secondes du tiers, perd le palet dans sa zone, Lazzaroni croise avec Dudkin qui place un tir qui finit dans les filets côté bouclier d’un Ginier mécontent (2-1 ; 20’51)



Photographe : © Max Lazzaroni



15 secondes plus tard, comme au premier tiers, Lyon se fait pénaliser. La sentence tombe rapidement, Baskov sert Kluyev pour Tcacenko qui égalise (2-2 ; 22’11)



Photographe : © Max Lazzaroni



Les dégagements interdits se multiplient de part et d’autre, montrant la fébrilité des 2 équipes.

La 3ème et dernière faute Lyonnaise du match est sifflée à la 25ème minute à l'attention d’Enzo Baravaglio sur Frank Amouriq.

La pénalité ne donnera rien, le jeu est équilibré mais baisse en intensité jusqu’à l’avant dernière minute du tiers sur ce qui est le tournant du match et peut être de la demi finale : quand Flavien Fondadouze s'apprête à regagner lentement son banc. A ce moment, Baskov le bouscule contre la balustrade dans un geste d'intimidation. Mais la porte s'ouvre et Fondadouze tombe dans l’ouverture. La faute est réelle, les circonstances de l'incident la rendent spectaculaire. Quant à la sanction, elle ne peut être plus sévère : 5+20' ! Quant à Fondadouze, il restera allongé de longues minutes sur la glace, puis les bras en croix avant de remettre ses gants et se relever seul. Il terminera le match. La supériorité ne donnera rien jusqu'à la pause ...



Lyon arrache la victoire grâce à un 3ème but en supériorité numérique



Les Lynx reprennent donc le tiers avec 3'46 d'infériorité numérique fermes.

Les Lions font bien circuler le palet quand Lamothe sert Tomko pour Elabiev qui slappe au fond des filets de Blanc (3-2 ; 41’47)

Photographe : © Max Lazzaroni

A 4 contre 5, les Drômois ne se contentent pas de subir, Dudkin s'en va défier la défensive adverse jusqu'à se retrouver seul devant Ginier. Ils ne comptent pas leur énergie pour gagner de précieuses secondes et ils ne concéderont qu'un seul but pendant ces 5 minutes.

Les joueurs de Lyon ne trouvent plus aussi bien leurs combinaisons, enchainent les dégagements interdits tout au long du tiers.

A 47’35, Valence est à nouveau sanctionné de 2 minutes pour un faire trébucher, une sanction généreuse tant le plongeon de Ranel Vafin pourrait rappeler une action de l’OL.

La supériorité ne donnera rien si ce n'est un énième dégagement interdit lyonnais.

Comme la veille, Jan Dlouhy placera le temps mort au bon moment, comme la veille, Blanc sortira, comme la veille, le score en restera là.



Photographe : © Max Lazzaroni



Les Lynx s'améliorent mais peuvent mieux faire encore



Au pays de Guignol, les arbitres ont sur-réagi à la théâtralité des incidents et aux mises en scène des joueurs lyonnais : résultat, 1 tir de pénalité, 33 minutes de pénalités et une expulsion pour Valence contre 6 minutes de pénalités pour Lyon… Ce match, qui ressemble en bien des points à celui d'hier n'a pas du tout été arbitré de la même manière, ce qui a failli gâcher la fête. Souhaitons que la commission de discipline ne prolonge pas une sanction pour un joueur qui n'a jamais commis de fautes, et qu’elle laisse le Petit Poucet poursuivre son rêve.

Le leader de la saison régulière n'a rien montré de mieux que la veille. Incapables de marquer en égalité numérique, ils n'ont pas été capables de se mettre à l'abri de ces pugnaces drômois.

Mêmes privés d'Alexis Pelisse, les Lynx ont un gardien (MVP ce soir) en pleine confiance qui leur a permis de rester menaçants jusqu’au bout. Comme ils le font depuis le début de la saison, ils progressent de match en match et font au moins jeu égal avec tous leurs adversaires dans ce championnat. Désormais, ils savaient réagir en sportifs malgré une adversité multiforme. Souhaitons leur, pour le plaisir de tous les amoureux de hockey, de continuer à les faire rêver.



