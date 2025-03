Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/4 de Finale - Match 2 : Toulouse-Blagnac vs Valence 0 - 6 (0-3 0-1 0-2) Le 22/03/2025 Toulouse [ Toulouse-Blagnac ] [ Valence ] Poffs M2 - Valence remet les compteurs à zéro avec la manière Les données sont simples : - Pour Valence, battus d'extrême justesse en prolongation à la maison, il faut gagner sur la glace blagnacaise 2 fois ce week-end pour rester vivants. - Pour Toulouse qui en est à mi parcours, il faut rééditer la victoire devant les 1498 spectateurs acquis à leur cause. Facile à dire … Toulouse, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 25/03/2025 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1498 spectateurs Arbitres : J. Douchy et M. Gasnier assistés de N. Bonneau et P. Fonteneau Buts :

Toulouse-Blagnac :

Valence : 15:19 Nikita Kliuev (ass Alexei Baskov et Antoine Goutefanga) ; 22:50 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov et Arnaud Lazzaroni) ; 3:31 Maxence Bortino (ass Alexis Pelisse et Sahrane Zinger) ; 40:12 Nikita Kliuev (ass Dmitri Dudkin) ; 44:08 Alexei Baskov (ass Sahrane Zinger et Enzo Dousseau) ; 7:47 Alexei Baskov (ass Nikita Kliuev et Dmitri Dudkin) Pénalités 14 minutes (7x2mn) contre Toulouse-Blagnac 16 minutes (8x2mn) contre Valence Les Bélougas font un mauvais décollage à Blagnac



Les choses démarrent de la plus mauvaise des manières pour Blagnac avec une première pénalité de Maxime Foulon (qui avait failli envoyer Rudi Maarni à l’hôpital la semaine dernière) après 31 secondes suivie d’une seconde pénalité moins de 2 minutes après. Résultat, Sahrane Zinger ouvre pour Alexis Pelisse qui entre en zone, sert Maxence Bortino qui, d’un tir au dessus du bouclier trompe une première fois le gardien canadien Xavier Bolduc (3 :31 ; 0-1).



Suite à la première pénalité valentinoise, pour surnombre, Zach Shankar fait un beau mouvement et sert le norvégien Jorgen Grondahl qui donne à Nans Blanc sa première occasion de briller. C’est au tour de son rival Bolduc de lui répondre magnifiquement par une belle parade sur un tir d’Otto Pitkanen.

Suite à un dégagement interdit toulousain, Dmitrii Dudkin gagne son face-off, sert son compatriote Aleksei Baskov qui expédie un "Bazoukof" dans les filets de Bolduc (07:47 : 0-2).



Le duo André Ménard et Grondahl fait des misères à la défense visiteuse mais Blanc ne laisse rien passer. Les Blagnacais laisseront échapper une opportunité de revenir au score sur une pénalité concédés par les Lynx.

A la sortie de la pénalité, c'est le bien « prénommé » capitaine valentinois Valentin Clément qui échoue de peu sur Bolduc.

Les Lynx continuent à presser, inscrivent même un but qui sera refusé car Bolduc a bougé la cage. Il écope d'une pénalité pour retard de jeu. La sanction sera immédiate, l'unité spéciale valentinoise se met en place, Artiom Tcacenko sert Baskov qui contourne la cage pour servir son compatriote Nikita Klyuev qui ne laisse aucune chance à Bolduc (15’19 ; 0-3).



Nouvelle pénalité contre les Lynx mais le jeu de puissance blagnacais reste muet et le score en reste là.



Valence se met à l'abri dès le début du 2èmetiers



Sur une nouvelle pénalité blagnacaise, Valence inscrira un nouveau but refusé car Bolduc avait, à nouveau, déplacé sa cage. Le corps arbitral, intelligemment, ne le sanctionne pas mais lui fait un avertissement verbal.







La sanction, ce sont les joueurs qui la donneront par le jeu en triangle drômois dans la minute qui suit : Arnaud Lazzaroni écarte pour Baskov, transversale pour Dudkin : one timer et but (22’50 ; 0-4).



Pour ne rien arranger aux affaires de son équipe, moins d'une minute après, le désormais fameux Foulon peut s'estimer heureux des 2 petites minutes de repos « offertes » par l’arbitre pour sa 2èmepénalité de la soirée sur une nouvelle charge avec la crosse ... Il s’en suivra un mauvais geste, non sifflé celui-là, Lucas Audisio qui, des oreilles du cercle, propulse Franck Amouriq contre la balustrade, ce qui le contraindra à quitter ses coéquipiers.

Le match, comme celui de la semaine dernière est très engagé mais les arbitres se servent de leurs sifflets et le débat reste contenu. Les Bélougas tenteront de réagir sur une belle relance de Camille Mutte pour Valentin Audisio placé derrière la défensive des Lynx mais Blanc repousse encore de la mitaine. Le seul argument qui reste à Toulouse c'est sa « défense sans palet » comme cette nouvelle projection contre la balustrade non sifflée de Damien Bourguignon sur Zinger. En revanche les batailles pour le palet vaudront, à 10 secondes d’intervalle 2 minutes à Lazzaroni et à Enzo Dousseau.

Voilà donc les Bélougas à 5 contre 3 au deuxième tiers : ni le one timer de Grondahl dans les bottes sur service de Shankar, ni celui de Boccassini à côté de la cage sur service de Grondahl ne feront mouche. Les Lynx tuent cette double supériorité de 2 minutes. C'est le tournant du match.



Les minutes s'écoulent et Valence se contente de gérer son avance jusqu'à la fin du tiers.



Quand rien ne va …



Il faudra moins de 12 secondes dans le troisième tiers à Kluyev, sur service de Dudkin pour transpercer la mitaine de Bolduc (40:12 ; 0-5).



Grogys, les Bélougas perdent leur hockey et Baskov aura le temps pour s'y reprendre en 3 fois avant d'envoyer son "bazoukof" au fond des filets du pauvre Bolduc sur assistance de Dudkin (44:08 ; 0-6).



Pour se préserver pour le, désormais certain, match du lendemain, Bolduc laisse sa place à Aubin Narbonne. Les Bélougas vont tenter de sauver l'honneur mais les Lynx veulent offrir à leur gardien blanchissage comme il y a 15 jours, en 1/8 de finale face aux Français Volants mais Blanc multiplie les arrêts de grande classe et ses 5 coéquipiers dressent un mur humain autour de leur gardien dès qu’il y a le feu.

La dernière supériorité numérique blagnacaise, elle non plus, ne donnera rien. Les dernières minutes seront longues pour les 2 équipes, on en profite pour régler quelques comptes comme ce discret « nougat drômois » dans les côtes de Damien Bourguignon sans que la patrouille ne s'en apperçoive.



Zéro but, Toulouse doit mieux faire



Ce blanchissage sur la glace adverse est une véritable performance. Il va au delà des espérances valentinoises qui étaient de rester dans les courses aux demi-finales. Ce deuxième blanchissage en 3 matches, prouve la solidité défensive et mentale de l'équipe.

Voilà les toulousains avertis. Il leur reste une nuit pour oublier l'affront subi ce soir et trouver la ressource morale pour continuer à croire à sa qualification.



