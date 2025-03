Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/4 de Finale - Match 3 : Toulouse-Blagnac vs Valence 2 - 4 (0-2 2-1 0-1) Le 23/03/2025 Toulouse [ Toulouse-Blagnac ] [ Valence ] Valence décolle de Blagnac Hogly ou de Toulouse face à Valence va y participer ? Sera-ce Valence qui, si il gagne n'aura jamais atteint un tel stade dans un championnat depuis une trentaine d'années ou Toulouse comme son équipe féminine l'a fait hier en battant Chambéry 4-1 sur l'autre patinoire du club située à Toulouse. Toulouse, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 26/03/2025 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



900 spectateurs Arbitres : MM. Douchy et Gasnier assistés de MM. Bonneau et Fonteneau Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 37.06 Jorgen Svare Grondahl (ass Pierre Byé) ; 39.23 Zach Shankar (ass André Menard et Pablo Sudor)

Valence : 02.19 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov) ; 18.49 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov et Antoine Goutefanga) ; 29.30 Antoine Goutefanga (ass Nikita Kliuev et Dmitri Dudkin) ; 59.48 Dmitri Dudkin Pénalités 20 minutes dont 10 à Mutte contre Toulouse-Blagnac 8 minutes contre Valence Les Bélougas dans un air de déjà vu



Le scénario du match d'hier se répète quasiment à l'identique : à la 2ème minute, Loïc Mairal est pris par la vitesse de Maxence Bortino et se prend 2’ pour faire trébucher sous les yeux de l'arbitre. Pas de quoi rassurer le public sachant que 50% des buts valentinois de la veille l’ont été sur supériorité numérique.

Les partisans de Toulouse célèbrent chaque geste défensif. La première occasion du match se transforme en but par Dmitrii Dudkin assisté d'Aleksei Baskov (02:19 ; 0-1). Le Kop valentinois, qui est sorti de sa tanière du Polygone, explose de joie.



Photographe : © Max Lazzaroni



La pénalité de Flaury Bermond, 2 minutes plus tard pour crosse haute ne donne rien. Ensuite, les Bélougas tentent de se créer des situations dangereuses mais sans véritable effet. Ils ne profitent pas non plus de la supériorité numérique sur la seule faute valentinoise du tiers.

Les débats s'équilibrent ensuite. Dudkin va trouver le montant gauche de la cage mais pas de véritable action marquante à se mettre sous la dent.

Dans les 2 dernières minutes du tiers, Ugo Boccassini est sanctionné pour faire trébucher ... Ce qui devait arriver arriva, l'unité spéciale valentinoise se met en place : combinaison Tcacenko, Baskov et one timer de Dudkin pour le doublement du score (18:49 ; 0-2).



Photographe : © Max Lazzaroni



Un réveil tardif en fin de 2ème tiers



Les Bélougas commencent donc le tiers en infériorité numérique. Le match est tendu, le deuxième but valentinois en fin de tiers a refroidi les ardeurs des Bélougas qui ne veulent pas revivre le cauchemar de la veille tout comme les 900 spectateurs toulousains encore présents en ce dimanche soir. Les Blagnacais peinent à se livrer et les Valentinois, qui n'ont pas à faire le jeu désormais, les attendent.

Le jeu a baissé d'intensité, Toulouse se montre brouillon et peu inspiré. Sur un changement de lignes Tcacenko transmet à Klyuev qui sert Dudkin seul devant Bolduc qui inscrit le 3ème but en face du Kop valentinois (29:30 ; 0-3). Le but est accordé à Tcacenko sur assistance de Kluyev et Dudkin.



Les Lynx trouveront là un deuxième poteau sur un lancer d'Enzo Dousseau dévié par Bolduc. Tandis que Toulouse se bat avec l'énergie du désespoir mais Nans Blanc reste serein et rassure ses coéquipiers. Le match devient pesant dans les 2 camps et perd encore en intensité. L'impatience se fait sentir dans chez les partisans toulousains quand Maxime Foulon, que l'on n'avait pas encore vu ce soir dans ce registre, prend 2 minutes pour une obstruction en zone neutre. La pénalité, jouée mollement par Valence ne donne rien.



La fin du tiers synonyme de 40èmeminute approche. Côté toulousain, on va donc atteindre les 100 minutes face à Valence sans le moindre but inscrit à Nans Blanc. Le but libérateur de Pablo Sudor en prolongations la semaine dernière à Valence semble si loin déjà. Nous sommes donc dans les 3 dernières minutes du tiers quand Zach Shankar transmet à Pierre Bye un valentinois écarte mollement le disque qui finit dans la palette de Jorgen Grondahl qui s’en va ajuster Blanc au ras du poteau côté mitaine dans un vacarme à vous donner des acouphènes (37:06 ; 1-3).



Photographe : © Max Lazzaroni



Un moment de flottement suit cette ouverture du score surprise. Dudkin fait une obstruction sur Mairal qui lui vaut 2 minutes au frais. Blanc bloc un premier tir de Bye. C'est Fort Alamo sur la cage des Lynx, les défenseurs se livrent pour bloquer un tir, 2 tirs dans un vacarme indescriptible.Le jeu de puissance blagnacais est installé. Sudor sert Bye pour Shankar à la bleue et son tir puissant traverse la forêt de joueurs pour le 2èmebut à 40 secondes de la pose. Assistance accordées à Bye et André Menard (39:23 ; 2-3).



Jusqu'au bout du suspense



Tout le monde sait qu'au hockey sur glace, un but d'avance, ce n'est rien. Cette demi-finale en 3 matches va donc se jouer sur ce seul tiers temps.



Les Belougas retrouvent des couleurs, prennent des initiatives intéressantes mais les contres des rapides attaquants valentinois font passer des frissons dans le dos des partisans toulousains.



Pressés par l'énergie des Bélougas, les Lynx commettent deux fautes qui vont leur valoir 4 minutes de supériorité mais Blanc multiplie les exploits comme cet arrêt mitaine impérial sur le puissant tir de Bye ou cet arrêt en 2 temps sur le lancer de Shankar ou encore ce tir de Bye. Du côté Bélougas, tiens-tiens, plus une seule faute dans ce tiers …



Passées les infériorités, on commence à revoir les Lynx solliciter Bolduc comme ce magnifique jeu en mouvement dans les 4 dernières minutes Pitkanen, Dussaud, Pitkanen pour le tir, Maarni au rebond pour Bortino qui place son lancer du revers qui a failli faire mouche.



L'ambiance devient intenable, Dudkin place un contre qui se heurte à Bolduc, on entre dans les 2 dernières minutes, Grondahl envoie un revers détourné par Blanc, le tir de Maarni rebondit sur le casque de Bolduc, celui de Pitkanen est détourné par sa botte. Valence gagne du temps, même derrière la cage de Bolduc ou sur l'arrêt de Blanc sur la louche de Shankar. Il reste alors moins de 45 secondes quand Jan Dlouhy réclame un temps mort.



Qui ne saute pas n'est pas un Lynx dit-on dans le Kop tandis que les Bélougas sont en apnée.



L'engagement se fait en zone valentinoise et Bolduc a quitté sa cage. Le premier lancer est maîtrisé par Blanc, Bye manque le cadre sur le second mais c'est Shankar qui se fait contrer sur la bleue par Dudkin, le grand homme du match, qui va inscrire son 4ème but de la soirée dans la cage vide et fait exploser le Kop valentinois à 12 secondes de la fin pour donner la qualification à Valence.









Photographe : © Max Lazzaroni



Une qualification logique et historique de Valence



Le dernier match de ce quart de finale aura été un beau match avec un gros suspense et, disons le, un arbitrage de qualité et ferme qui a permis aux 2 équipes d'exprimer leur qualités respectives.



Les Toulousains, qui pensaient avoir fait le plus dur la semaine dernière, peuvent légitimement être déçus d'autant que la demi-finale était l'objectif de l'équipe. Cette déception profonde se lisait sur les visages, du simple bénévole au président, en passant par les joueurs, assis, immobiles et en larmes sur la glace. Ce soir, ils ont réalisé leur meilleur match du quart de finale mais perdent logiquement contre une équipe qui les avait battus 2 fois en saison.



Cette qualification en demi-finale d'un championnat est d'ores et déjà une étape historique du club de Valence. Elle marquera la carrière d’une bonne partie des joueurs de cette équipe, à commencer par son « vétéran » Alexis Pelisse, formé au club, qui en est à sa vingtième saison et qui n’avait jamais gagné à Toulouse ; son capitaine Valentin Clément, formé au club sans compter la pépinière de joueurs du club présents sur la glace ou derrière HockeyFrance.TV. Elle est méritée car acquise avec la manière.



Gageons que ce petit poucet du carré final saura nous réserver encore de belles surprises.



Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







