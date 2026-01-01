Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/8 de Finale - Match 1 : Clermont-Ferrand vs Brest 4 - 3 (2-0 2-2 0-1) Le 28/02/2026 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Brest ] Clermont renverse Brest et s’offre le droit de rêver Donnés outsiders face aux favoris brestois, les Sangliers de Clermont-Ferrand ont déjoué tous les pronostics en s’imposant 4-3 face aux Albatros de Brest lors de la première manche des phases finales de D2. Portés par leur public et un réalisme offensif tranchant, les Auvergnats ont su résister au retour breton pour prendre une option inattendue avant le match retour en terre finistérienne. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau / Photographe © Gaëtan Boucheret le 02/03/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1400 spectateurs Arbitres : GERMANEAUD Bastien & AUMERAS Benjamin assisté de PRAGOUT Maxime & IBARRA Yan Buts :

Clermont-Ferrand : 06:36 Liam Brignon (ass Tristan Narbonne et Roman Kizlo) ; 15:36 Vladislav Korobkine (ass Yannis Cherkaoui et Matvei Kokovin) ; 24:15 Matvei Kokovin (ass Yannis Cherkaoui et Vladislav Korobkine) ; 25:51 François Faure (ass Vladislav Korobkine et Matvei Kokovin)

Brest : ; 34:55 Joé Dubé (ass Dimitri Motreff et Théo Fourcade) ; 39:27 Valentin Motreff ; 43:23 Valentin Motreff (ass Olivier Binet-Berube) Pénalités 24 minutes (4-4-16) contre Clermont-Ferrand 18 minutes (0-6-18) contre Brest Faisant fi des pronostics, les Sangliers surprennent les Albatros et leur imposent la pression pour le match retour.

C’était pour les 2 équipes un retour en phase final de D2 après bien des années. Si cela n’a rien d’étonnant pour des Brestois longtemps pensionnaires de championnats supérieurs avant leur relégation récente, cela l’est plus pour des Clermontois dont c’est la 4ème saison à ce niveau. Malheureusement, revenu d’une courte et éreintante expérience en D1, le délicat retour en D2 les avait jusque là plutôt contraints aux affres de la poule de maintien.



Cela n’est pas le cas de leur adversaire qui, bien que frustré de la 1ère place de la poule nord lors de la toute dernière journée de la phase régulière, n’a certainement pas abandonner l’idée de retrouver au plus vite l’étage supérieur. Favoris logiques de ce 1er tour, les Bretons étaient donc venus avec l’ambition de marquer les esprits dès la 1ère manche. Pour autant, et avec l'appui de leurs très nombreux partisans, on pouvait espérer une belle opposition des Auvergnats.







1er Tiers : La confiance gagne les Arvernes



En ce début de partie les Arvernes, pas intimidés du tout par le 2ème de la poule Nord, ils sont résolus à construire un jeu solide face à des Bretons un peu plus attentistes. Ils vont même se créer une superbe 1ère occasion sur un contre du clermontois Korobkin mais qui butera sur le gardien brestois. Ce n'est que partie remise puisque à 6 mn36 Liam Brignon, assisté de Tristan Narbonne et Roman Kizlo, ouvre le score pour Clermont.



Les Albatros tentent de réagir mais ont du mal à se libérer de la défense des Sangliers et leurs tirs n'inquiètent guère le portier local, même lors de la 1ère supériorité numérique concédée par les Arvernes. Finalement c'est le russe de Clermont, Vladislav Korobkin, qui double la mise avec l'assistance de Yannis Cherkaoui et Matvei Kokovin, à 15 mn36 (et peut-être l'aide involontaire d'un défenseur adverse déviant la course du palet). Mis en confiance, les Sangliers s'enhardissent un peu plus mais rien ne sera marquer jusqu'au 1er coup de sirène.







2ème Tiers : Les erreurs clermontoises payent pour Brest



A la reprise les Albatros semblent vouloir réagir et faire ainsi respecter leur rang de favoris mais le rideau défensif des locaux reste efficace. Au contraire côté breton, sur un beau mouvement offensif en zone bretonne initié par Cherkaoui et Korobkin, Matvei Kokovin expédie le précieux à 24mn15 au fond de la cage des visiteurs.



A 3 - 0, les choses sont bien engagées et ne s'arrête pas là avec un 4ème but moins de 2 minutes plus tard sur la 1ère supériorité à l'avantage des Clermontois. C'est le vétéran François Faure qui renvoie dans un second temps le palet par-dessus le gardien breton, allongé de tout son long sur la glace et que ce dernier venait de repousser (mention d'assistance pour Korobkin et Kokovin). Le coach brestois pris alors un temps mort pour recadrer son équipe. Il s'avéra salutaire car les choses vont petit à petit changer, aider en cela par 2 grossières erreurs des Sangliers dans les 5 dernières minutes de cette 2ème période.



Sur une passe à l'aveugle interceptée en zone clermontoise, le brestois Dimitri Motreff enverra prestement le palet à Joé Dubé qui marque le 1er but de son équipe à l’approche des 5 dernières minutes. Si entre temps il y eut bien l’espérance d’un 5ème but clermontois, il sera invalidé pour obstruction sur le gardien. C'est alors Valentin Motreff qui profitera d'un palet mal contrôlé par un joueur clermontois à la ligne bleue, pour s'échapper et dribler de près le portier des Sangliers à seulement 33 secondes de la 2ème pause. Revenus ainsi à 2-4, les Brestois pouvaient à juste titre croire en leurs chances pour le dernier tiers encore à jouer.







3ème Tiers : Suspense et victoire pour les Arvernes



Ils pouvaient d'autant plus y croire qu'au fil des minutes de cette ultime période les Sangliers vont sembler de plus en plus fébriles. Ainsi, sur une pénalité clermontoise, les Brestois sauront rapidement en profiter pour marquer par l’intermédiaire de Valentin Motreff dans un trou de souris (assisté de Binet-Bérubet) et ramener l'écart à une unité alors qu'il reste plus de 16 minutes de jeu. Si les Arvernes peinent encore à garder leur sang-froid pour sortir efficacement de leurs zones, pas assez cependant pour perdre leur solidarité en défense et les Albatros ne sauront en profiter pour arracher au moins la prolongation. Ils en eurent pourtant l’opportunité lors des 30 dernières secondes de la rencontre suite à une pénalité clermontoise, couplée à la sortie du gardien brestois, permettant de finir la partie à 6 joueurs de champ contre 4. Cela ne suffira pas et les Auvergnats pouvaient empocher le gain de cette 1ère manche, créant ainsi une des sensations de cette 1ère journée des phases finales.







Bien qu'ayant l'avantage de recevoir dans une semaine, les Bretons se savent au pied du mur. Alors que la défaite ne leur sera plus autorisée samedi prochain, les Arvernes ont gagné le droit de disposer de 2 manches en terre finistérienne pour tenter l'exploit de ce 1er tour.

