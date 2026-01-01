Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - 1/8 de Finale - Match 1 : Evry / Viry (EVH 91) vs Valence 3 - 7 (0-3 3-1 0-3) Le 28/02/2026 Evry-Viry [ Evry / Viry (EVH 91) ] [ Valence ] Valence, logiquement Pour ce 1/8 de finale, les Jets d’Evry-Viry qui ont terminé 7èmes de la poule A reçoivent les Lynx de Valence qui ont terminé 2èmes de la poule B dans la patinoire François Lecomte d’Evry. Evry-Viry, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 03/03/2026 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



186 spectateurs Arbitres : Pascal Telliez et Alexandre Bourreau assisté de Kenzo Richardeau et Gaëlle Bourdon Buts :

Evry / Viry : ; 29:37 Yaniss Moktari ; 30:43 Léonard Schue ; 30:52 Youen Thos (ass Léonard Schue)

Valence : 09:11 Rudi Maarni (ass Otto Pitkanen et Arnaud Lazzaroni) ; 09:43 Alexis Pelisse (ass Alban Rodriguez et Arille Dupont) ; 19:43 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni et Kevin Richard) ; 34:53 Alexei Baskov (ass Sahrane Zinger et Maxence Bortino) ; 43:21 Arnaud Lazzaroni (ass Maxence Bortino et Alexei Baskov) ; 45:20 Alexei Baskov (ass Maxence Bortino et Charles-Olivier Ouimet) ; 49:42 Charles-Olivier Ouimet (ass Alexei Baskov et Enzo Dousseau) Pénalités 6 minutes contre Evry / Viry 4 minutes contre Valence



L’affiche n’a pas attiré les supporters essonniens dont le club fut leader de poule et invaincu durant les sept premières journées et qui reste sur 3 défaites consécutives. Côté valentinois, on a pris goût aux play-offs l’an dernier et les supporters des LDL24 (L’œil Du Lynx) ont fait le long déplacement.

Côté essonnien, on compte un ancien valentinois le jeune Nikita Klyuev qui portait le maillot des Lynx l’an dernier. Côté valentinois, on note le retour du jeune William Dupend-Carette formé au club.

Il y aura un match dans le match, ce soir, entre le valentinois Aleksei Baskov, meilleur pointeur de la poule B avec 45 points et le capitaine essonnien Thomas Mathieu, meilleur pointeur des deux poules avec 49 points.



Les Jets ne rentrent pas dans leur match.



Le match démarre sur un faux rythme, on n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est les chants des LDL24. A la mi tiers Arnaud Lazzaroni, de derrière sa cage, installe sa relance. Il trouve en profondeur Rudi Maarni qui ne réceptionne pas, c’est un défenseur essonnien qui, involontairement, dévie sur Otto Pitkänen lancé qui écarte sur son compatriote Maarni qui n’a aucun mal à propulser la rondelle dans la cage vide. (0-1 ; 9’11).



Dans la même minute, l’ex-francilien Alexis Hermant gagne son engagement en zone offensive, Enzo Dousseau croise avec Arille Dupont qui sert Alban Rodriguez à la bleue, place un beau lancer détourné par Alexis Pelisse et Mathis Lussier qui est masqué ne peut s’interposer (0-2 ; 9’43).

Les Jets concéderont ensuite une première pénalité qui ne donne rien.



Les locaux peinent à poser leur jeu et à s’approcher de la cage de Nans Blanc. Leur premier vrai pressing sur la cage n’arrive qu’en toute fin de tiers par Tomas Peat servi par Kasey Douglas Hiemstra mais il se heurte au portier drômois.



Photographe © Max Lazzaroni

Dans la dernière minute de jeu, l’engagement en zone offensive est gagné par Maarni, Kévin #97 transmet à Pitkänen qui se présente seul devant le portier et inscrit le troisième but (0-3 ; 19’43).



Les Essonniens auront manqué de combativité dans ce premier tiers et ont offert deux buts à leurs adversaires qui n’en demandaient pas tant.



Evry-Viry frappe les 3 coups



Le 2èmetiers démarre de manière plus équilibrée : Klyuev et Mathieu provoquent l’arrière défense des Lynx. Sur la première supériorité valentinoise, Arille Dupont est tout prêt de marquer mais Hiemstra sauve le but. Au tour de Lussier de faire un beau sauvetage et les Jets tuent la pénalité.

On atteint la mi-match quand Yaniss Moktari intercepte de volée une sortie de zone à la bleue, jongle avec le disque, rentre en zone, efface son adversaire et le glisse entre les bottes de Blanc (1-3 ; 29’37).

Sur la contre-attaque qui suit l’engagement, les Jets obtiennent un deux contre deux, Hiemstra sert Jérémy Pigeot qui manque le cadre mais tombe dans la cage avec Blanc. Dans la minute qui suit, Alan #23 tire dans les bottes de Blanc. Pigeot réussit à exploiter le rebond pour le glisser au fond (2-3 ;30’43).



Photographe © Max Lazzaroni

Avec ces deux buts coup sur coup, les Lynx sont groggys. Sur la remise en jeu, ils concèdent un dégagement interdit, synonyme de remise en jeu dans leur territoire … Comme des morts de faim, les Jets arrachent la mise en jeu, Léonard Schue passe à Youen Thos qui se présente face à Blanc et expédie un missile sous la transversale (3-3 ; 30’52).



Inscrire 3 buts en 75 secondes est un exploit rarissime. Les Jets viennent de remette les compteurs à zéro! Le coach valentinois Jan Dlouhy, utilise son temps mort.

Ces trois buts consécutifs auront été comme les trois coups d’une pièce de théâtre, le match est à présent lancé et on voit plus d’engagement de part et d’autre. Pour laquelle des deux formations sera-ce une tragédie ?

Valence ne veut pas laisser ses hôtes y croire et se décide à porter des attaques tranchées. Moins de quatre minutes plus tard, Maxence Bortino intercepte une relance et sert Sahrane Zinger qui expédie une louche comme il les affectionne que Baskov dévie dans la cage de Lussier (3-4 ; 34’53).



Valence continue à se montrer dangereux comme cette frappe sur le poteau de Pavel Pchalin et le score en reste la jusqu’à la pause.

Ce n’est qu’en milieu de tiers et après les trois buts éclairs d’Evry-Viry que le vrai visage des deux acteurs de cette pièce se sont montrés. Valence, le favori a enfin pris au sérieux son challenger qui a su se faire craindre et montrer de belles choses. Rien n’est joué et le score est serré.



Valence se met à l’abri en 10’



Les locaux se « Jet » à l’attaque dès la première minute par leur capitaine Mathieu dont le revers finit dans la mitaine de Blanc.

La mécanique drômoiseest en route et le capitaine Lazzaroni s’empare du disque sur sa bleue, provoque un relais avec Bortino qui lui transmet un caviar pour le one timer qui fait mouche. Un but à la Baskov qui sera d’ailleurs accrédité sur la feuille de match de l’assistance (3-5 ; 43’21).



Deux minutes plus tard, Enzo Dousseau récupère un palet dans son territoire pour Bortino qui expédie une transversale lumineuse à Baskov qui inscrit son 2ème but de la soirée, l’assistance est accordée à Charles-Olivier Ouimet (3-6 ; 45’20).



Photographe © Max Lazzaroni

Le match est plaisant. Ouimet trouve le poteau de Lussier, Peat lui répond et trouve la mitaine de Blanc, imité par Noah Wendling dans celle de Blanc.

A la mi-tiers, les Lynx nous offrent le plus beau but de la rencontre. Dans le territoire drômois, Enzo Dousseau sert Baskov qui trouve Bortino glisse à Ouimet en territoire Jets, Bortino récupère, sert Rodriguez dans le slot, son tir est contré, Baskov récupère et sert Dousseau qui trouve Ouimet totalement seul. (3-7 ; 49’42).



Photographe © Max Lazzaroni

Nous sommes à la moitié du dernier tiers et le trou est fait mais les Franciliens ne baissent pas les bras. Pendant ce seul tiers, ils tireront autant que pendant les deux premiers tiers, mais il est trop tard et les Lynx ne leur laisseront plus rien.



La hiérarchie est respectée mais attendons le 2ème acte



L’équipe essonnienne, même si elle s’est montrée capable d’un momentum éclair avec 4 actions chaudes dont 3 buts en 75 secondes, s’est faite malmener pendant une grande partie de la rencontre. Ses quelques erreurs défensives se sont payées cash face à la puissance de feu drômoise. Il lui reste à resserrer les lignes pour inquiéter les Lynx sur leur glace.

Valence a tiré les leçons de sa défaite de la semaine dernière à Annecy en prenant l’avantage au score dès le premier tiers. La leçon de cette soirée est que, dans le hockey comme dans la vie, rien n’est jamais acquis définitivement. Les choses peuvent changer plus rapidement qu’on ne le pense. Cette pièce se joue en 2 actes minimum et, quoi qu’il en soit, le(s) actes suivants seront dans la Drôme.

Pour la 2ème année consécutive, Valence se qualifie pour les play-offs et tombe contre une équipe francilienne après les Français Volants l’an dernier qui connaissent également des difficultés. En Ile de France, région la plus peuplée de notre pays, sévit l’épidémie de démolition des patinoires. C’est révélateur de la place du hockey sur glace en France et nous avons pu en mesurer l’effet aux jeux olympiques … Mais revenons au contexte sportif de l’entente Evry-Viry. Chapeau Bas au staff du club et aux équipes techniques de la commune d’Evry-Courcouronnes pour la propreté de leur patinoire en dépit de sa vétusté ! Toutes les préfectures ne peuvent pas en dire autant …

