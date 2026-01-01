Hockey sur glace - Division 2 - 1/8 de Finale - Match 1 : Luxembourg vs Roanne 3 - 6 (1-3 0-2 2-1) Le 28/02/2026 Luxembourg (Kockelscheuer) [ Luxembourg ] [ Roanne ] Roanne prend une option au Luxembourg Pour cette première manche des huitièmes de finale de Championnat de France de hockey sur glace Division 2, les Renards de Roanne se sont imposés sur la glace du Tornado Luxembourg (3-6) samedi soir à Kockelscheuer devant 1134 spectateurs. Malgré une ouverture du score luxembourgeoise en infériorité numérique, les Roannais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce notamment à un triplé d’Ugo Lollier. Luxembourg (Kockelscheuer), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Photographe Dominique Bonnefond le 06/03/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1135 spectateurs Arbitres : TURBERT Cédric & LE MONNIER Julien assistés de FAFRED Bastien FAFRED & NAVETTE Clément Buts :

Luxembourg : 09:07 Nolan Eriksson (ass Dmytro Danylenko) ; 42:16 Grigorijs Holodkovs (ass Dmytro Danylenko et Justus Haavanlammi) ; 57:04 Colm Cannon (ass Luca Faure-Soulet)

Roanne : ; 12:01 Radovan Cutt (ass Artyom Anosov et Adam Gajarsky) ; 12:51 Ugo Lollier (ass Deniss Baskatovs) ; 14:39 Ugo Lollier (ass Thomas Raby et Deniss Baskatovs) ; 33:20 Ugo Lollier (ass Deniss Baskatovs) ; 37:50 Thomas Ravanel (ass Adam Gajarsky et Artyom Anosov) ; 47:02 Allan Villand (ass Adam Gajarsky et Artyom Anosov) Pénalités 4 minutes (4-0-0) contre Luxembourg 6 minutes (0-4-2) contre Roanne Roanne frappe fort au Luxembourg et prend une option



Un premier acte renversant



La rencontre débute avec beaucoup d’intensité et ce sont les Luxembourgeois qui se montrent les premiers dangereux. Pourtant rapidement pénalisé à deux reprises, le Tornado surprend son adversaire. En infériorité numérique, Nolan Eriksson ouvre la marque à la 9e minute après un bon travail de Dmytro Danylenko.



La réaction roannaise est immédiate et implacable. En l’espace de moins de trois minutes, les Renards retournent complètement la situation. Radovan Cutt égalise d’abord à 12’01, avant qu’Ugo Lollier ne donne l’avantage aux siens cinquante secondes plus tard. L’attaquant roannais double même la mise à 14’39 pour conclure une fin de période totalement dominée par les visiteurs.



Après vingt minutes, Roanne mène déjà 3-1.



Deuxième période : Roanne accentue son avance



Le début du deuxième tiers est marqué par plusieurs pénalités roannaises qui offrent des opportunités au Tornado. Mais les Luxembourgeois ne parviennent pas à profiter de ces supériorités numériques, butant sur une défense bien organisée et un gardien vigilant.



Progressivement, Roanne reprend l’ascendant. À la 33e minute, Ugo Lollier signe son troisième but de la soirée, parfaitement servi par Deniss Baskatovs. Les Renards continuent d’imposer leur rythme et Thomas Ravanel alourdit le score à 37’50 après un bon travail collectif d’Adam Gajarsky et Artsiom Anosau.



À l’issue de cette seconde période, les visiteurs semblent avoir fait le plus dur en menant 5-1.



Troisième période : Luxembourg réagit mais Roanne reste solide



Roanne est rapidement sanctionné au début du dernier tiers et cette fois le Tornado parvient à capitaliser. En supériorité numérique, Grigorijs Holodkovs réduit l’écart à 42’16 grâce aux assistances de Danylenko et Justus Haavanlammi.



Mais les Renards ne tremblent pas. Allan Villand redonne rapidement quatre longueurs d’avance aux visiteurs à la 47e minute, bien servi par Gajarsky et Anosau.



Luxembourg tente de relancer le suspense dans les dernières minutes. Colm Cannon trouve le fond du filet à 57’04, mais le retard accumulé est trop important. Le score ne bougera plus jusqu’à la sirène finale.



Conclusion



Solides et efficaces offensivement, les Renards de Roanne s’imposent 6-3 sur la glace du Tornado Luxembourg dans cette première manche des huitièmes de finale. Un succès précieux qui place les Roannais en position favorable avant le match retour.



Analyse du match



Cette rencontre s’est principalement jouée dans le premier tiers. Après l’ouverture du score luxembourgeoise en infériorité numérique, Roanne a su faire preuve d’un réalisme redoutable en inscrivant trois buts en moins de trois minutes. Ce passage a complètement changé la dynamique du match.



La performance d’Ugo Lollier, auteur d’un triplé, a également pesé lourd dans la balance. Bien alimenté par Deniss Baskatovs et soutenu par un collectif très actif, l’attaquant roannais a incarné l’efficacité offensive des Renards.



De son côté, Luxembourg pourra regretter son manque d’efficacité en supériorité numérique lors du deuxième tiers, moment où le Tornado aurait pu revenir dans la rencontre. Malgré une réaction en troisième période, les locaux n’ont jamais réellement réussi à mettre Roanne sous pression durablement.

Avec quatre buts d'avance à un moment du match et une victoire de trois longueurs au final, Roanne repart du Luxembourg avec un avantage psychologique et comptable important dans cette double confrontation.








