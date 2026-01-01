Hockey sur glace - Division 2 - 1/8 de Finale - Match 2 : Roanne vs Luxembourg 3 - 2 (1-0 1-0 0-2 1-0) Après prolongation Le 07/03/2026 Roanne Patinoire Fontalon [ Roanne ] [ Luxembourg ] Roanne se fait peur mais valide son billet pour les quarts Devant près de 950 spectateurs à Fontalon, les Renards de Roanne ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout du Tornado du Luxembourg (3-2, ap). Longtemps devant grâce au doublé de Deniss Baskatovs, les Roannais ont vu les Luxembourgeois revenir dans le dernier tiers avant que Radovan Cutt ne libère les siens dès la première minute de prolongation. Avec cette deuxième victoire dans la série, Roanne se qualifie pour les quarts de finale. Roanne Patinoire Fontalon, Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Photographe Dominique Bonnefond le 10/03/2026 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Roanne :

Luxembourg :



ALBUM PHOTOS

Photographe : © dominique Bonnefond (cliquer pour accéder à la galerie complète)



Une qualification acquise dans la douleur

Fort de sa victoire 6-3 lors du premier match au Luxembourg, Roanne abordait cette deuxième manche avec l’objectif clair de conclure la série devant son public. Les Renards ont longtemps semblé maîtriser leur sujet, prenant deux longueurs d’avance après quarante minutes de jeu grâce à un Deniss Baskatovs particulièrement inspiré.

Mais le Tornado du Luxembourg n’avait pas fait le déplacement pour subir. Plus entreprenants dans le troisième tiers, les visiteurs ont réussi à revenir au score dans les dernières minutes, poussant les Roannais à disputer une prolongation sous tension.

Heureusement pour les supporters ligériens, celle-ci ne durera qu’une minute. Radovan Cutt surgit pour inscrire le but décisif et envoyer Roanne en quarts de finale.



© Photographe Dominique Bonnefond



Premier tiers : Roanne concrétise en fin de période



Le début de match est disputé et marqué par une première pénalité contre Roanne dès la 4e minute. Les Luxembourgeois tentent d’en profiter mais se heurtent à une défense roannaise bien organisée et à un Eliot Peltier vigilant devant sa cage.



Au fil des minutes, les Renards prennent progressivement l’ascendant territorial. Cette domination est finalement récompensée à 18:14 lorsque Deniss Baskatovs ouvre la marque, bien servi par Ugo Lollier et Nicolas Siegfriedt. Roanne rentre aux vestiaires avec un avantage logique.



Deuxième tiers : Baskatovs frappe encore



Le deuxième tiers débute sur un rythme plus haché avec plusieurs pénalités contre Roanne. Malgré ces situations délicates, les Renards font preuve d’un réalisme impressionnant.



À la 30e minute, alors que les Roannais évoluent en infériorité numérique, Deniss Baskatovs s’échappe et trompe le gardien luxembourgeois pour signer un doublé et porter le score à 2-0. Un coup dur pour le Tornado.



La tension monte en fin de période avec quelques échauffourées qui entraînent plusieurs pénalités de part et d’autre, preuve que la rencontre gagne en intensité.



Troisième tiers : le Tornado revient de loin



Mené de deux buts, le Tornado du Luxembourg revient sur la glace avec davantage d’agressivité offensive. Les visiteurs finissent par être récompensés à 44:48 lorsque Nolan Eriksson parvient à réduire l’écart.



Roanne tente de gérer son avance mais recule progressivement. À moins de cinq minutes du terme, les Luxembourgeois prennent un temps mort pour préparer leurs dernières offensives. La stratégie s’avère payante puisque Grigorijs Holodkovs égalise à 56:02, relançant complètement la rencontre.



La patinoire de Fontalon retient alors son souffle alors que les deux équipes se dirigent vers la prolongation.



© Photographe Dominique Bonnefond



Prolongation : Cutt délivre Fontalon



La prolongation débute à peine que Roanne trouve déjà la solution. Après seulement 59 secondes de jeu, Radovan Cutt conclut une action initiée par Artsiom Anosau et trompe le gardien luxembourgeois.

La patinoire explose de joie : Roanne s’impose 3-2 et valide sa qualification pour les quarts de finale.



© Photographe Dominique Bonnefond



Conclusion



Les Renards ont maîtrisé une grande partie de la rencontre mais ont dû composer avec le retour inattendu du Tornado dans le dernier tiers. Finalement, leur efficacité offensive et leur capacité à réagir rapidement en prolongation leur permettent de conclure la série en deux matchs.



© Photographe Dominique Bonnefond



Analyse



Roanne a montré deux visages dans cette rencontre. Très solide pendant quarante minutes, l’équipe d’Eric Sarliève a parfaitement exploité ses opportunités offensives, notamment grâce au doublé de Deniss Baskatovs et à un but en infériorité numérique qui a marqué un tournant dans la partie.



Cependant, le troisième tiers a révélé certaines difficultés à gérer l’avantage au score. Le Tornado du Luxembourg a su profiter de ce léger relâchement pour revenir dans le match et faire douter les locaux.



Malgré tout, la réaction rapide en prolongation illustre la maturité de cette équipe roannaise. Avec un gardien solide en Eliot Peltier et des joueurs capables de faire la différence offensivement, les Renards abordent désormais les quarts de finale avec des arguments sérieux. Fort de sa victoire 6-3 lors du premier match au Luxembourg, Roanne abordait cette deuxième manche avec l’objectif clair de conclure la série devant son public. Les Renards ont longtemps semblé maîtriser leur sujet, prenant deux longueurs d’avance après quarante minutes de jeu grâce à un Deniss Baskatovs particulièrement inspiré.Mais le Tornado du Luxembourg n’avait pas fait le déplacement pour subir. Plus entreprenants dans le troisième tiers, les visiteurs ont réussi à revenir au score dans les dernières minutes, poussant les Roannais à disputer une prolongation sous tension.Heureusement pour les supporters ligériens, celle-ci ne durera qu’une minute. Radovan Cutt surgit pour inscrire le but décisif et envoyer Roanne en quarts de finale.Le début de match est disputé et marqué par une première pénalité contre Roanne dès la 4e minute. Les Luxembourgeois tentent d’en profiter mais se heurtent à une défense roannaise bien organisée et à un Eliot Peltier vigilant devant sa cage.Au fil des minutes, les Renards prennent progressivement l’ascendant territorial. Cette domination est finalement récompensée à 18:14 lorsque Deniss Baskatovs ouvre la marque, bien servi par Ugo Lollier et Nicolas Siegfriedt. Roanne rentre aux vestiaires avec un avantage logique.Le deuxième tiers débute sur un rythme plus haché avec plusieurs pénalités contre Roanne. Malgré ces situations délicates, les Renards font preuve d’un réalisme impressionnant.À la 30e minute, alors que les Roannais évoluent en infériorité numérique, Deniss Baskatovs s’échappe et trompe le gardien luxembourgeois pour signer un doublé et porter le score à 2-0. Un coup dur pour le Tornado.La tension monte en fin de période avec quelques échauffourées qui entraînent plusieurs pénalités de part et d’autre, preuve que la rencontre gagne en intensité.Mené de deux buts, le Tornado du Luxembourg revient sur la glace avec davantage d’agressivité offensive. Les visiteurs finissent par être récompensés à 44:48 lorsque Nolan Eriksson parvient à réduire l’écart.Roanne tente de gérer son avance mais recule progressivement. À moins de cinq minutes du terme, les Luxembourgeois prennent un temps mort pour préparer leurs dernières offensives. La stratégie s’avère payante puisque Grigorijs Holodkovs égalise à 56:02, relançant complètement la rencontre.La patinoire de Fontalon retient alors son souffle alors que les deux équipes se dirigent vers la prolongation.La prolongation débute à peine que Roanne trouve déjà la solution. Après seulement 59 secondes de jeu, Radovan Cutt conclut une action initiée par Artsiom Anosau et trompe le gardien luxembourgeois.La patinoire explose de joie : Roanne s’impose 3-2 et valide sa qualification pour les quarts de finale.Les Renards ont maîtrisé une grande partie de la rencontre mais ont dû composer avec le retour inattendu du Tornado dans le dernier tiers. Finalement, leur efficacité offensive et leur capacité à réagir rapidement en prolongation leur permettent de conclure la série en deux matchs.Roanne a montré deux visages dans cette rencontre. Très solide pendant quarante minutes, l’équipe d’Eric Sarliève a parfaitement exploité ses opportunités offensives, notamment grâce au doublé de Deniss Baskatovs et à un but en infériorité numérique qui a marqué un tournant dans la partie.Cependant, le troisième tiers a révélé certaines difficultés à gérer l’avantage au score. Le Tornado du Luxembourg a su profiter de ce léger relâchement pour revenir dans le match et faire douter les locaux.Malgré tout, la réaction rapide en prolongation illustre la maturité de cette équipe roannaise. Avec un gardien solide en Eliot Peltier et des joueurs capables de faire la différence offensivement, les Renards abordent désormais les quarts de finale avec des arguments sérieux. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







