Clermont : Défaite maladive ? Les journées de championnat se suivent et hélas se ressemblent pour les Sangliers arvernes. Alors les auvergnats seraient-ils pas atteints de clinophilie dans le fait de ne pas vouloir se sortir du syndrome de la défaite. C'est la question que l'on peut se poser après la déculottée de cette 10ème journée de championnat français de hockey sur glace de Division 2 Saison 2023-2024 où les clermontois se sont inclinés sur le score de 5 à 11. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 12/12/2023 à 09:00



850 spectateurs Arbitres : GRABIT Alexis assisté de THIERCY Damien & SALICIO Olivier Buts :

Clermont-Ferrand :

Montpellier : Pénalités 12 minutes contre Clermont-Ferrand 16 minutes contre Montpellier







Ce samedi se déroulait un match important pour les clermontois en recherche de victoire depuis quatre journées. Accrochés à leur 8ème place et qu'ils désespèrent de quitter, les Sangliers Arvernes ont recruté 2 joueurs. Si l'un est encore un tout jeune espoir, Maxime Ransbotyn, qui donnera surtout un peu plus de profondeur au banc, le 2ème est déjà bien connu puisqu'il s'agit du finlandais Samuli Yliniva déjà présent la saison dernière et qui fait donc son retour.

L'objectif, au-delà d'une remontée au classement, est surtout d'éviter le retour des 2 derniers, Valence et Lyon. Dans cet espoir pas moins de 847 supporters étaient venu soutenir les couleurs clermontoises.



Crédit Photo Yannick Martin

1er Tiers



La rencontre semblait ne pas trop mal commencer pour les clermontois puisque rapidement ils créèrent la première occasion franche mais très vite ils retombent dans leurs habituels errements défensifs. Sur ceux, ainsi les montpellierains par l'intermédiaire de Konstantin Lavrenov (assisté de Vojsovic) tout heureux récupérèrent un palet qui traîne dans les patins du dernier défenseur local pour l'expédier au fond de la cage arverne alors qu'il ne s'est pas passé trois minutes de jeu.



Le 2ème but sera l'aboutissement d'un momentum très fort. Les Vipers qui savent fort bien anticiper le jeu peut-être trop stéréotypé des locaux, coupant ainsi nombre de passes et ce 2ème but héraultais en sera la conclusion. Maxence Dedreux, idéalement placé, récupère un rebond d'un tir lointain qui lui est retourné dans la palette par un défenseur clermontois (à 5'30'' assisté de Beckmann et Vigor).



Clermont aura la 1ère occasion de jeu de puissance mais ne saura en profiter. Ce ne sera pas le cas des visiteurs qui réussiront à faire fructifier leur supériorité numérique par un 3ème but. En effet à 12'18'' Mattéo Caudron contourne la défense clermontoise occupée à contenir un adversaire et s'ouvre le chemin de la cage (assisté de Montagut et Binet-Bérube).



Il faut attendre la 2ème supériorité clermontoise pour qu’enfin les Sangliers ouvrent leur compteur par Samuli Yliniva assisté de ses compatriotes finnois Valirinne et Lisov à 16'26''. Mais dans la foulée (27 secondes) une erreur du gardien clermontois, perte d'équilibre, permet à Konstantin Lavrenov, assisté de Binet-Bérube et Kiener de remettre à 3 buts l'avance des Vipers.



Tout espoir n'est pas perdu pour les arvernes puisqu’une nouvelle supériorité numérique leur offre l'occasion de réduire à nouveau la marque sur une belle action de Théo Vialatte assisté de Niemela et Faure à moins d'1 minute de la pause. Le score en reste à 2 - 4 en faveur les visiteurs.





Crédit Photo Yannick Martin



2ème Tiers



La deuxième période démarre sur les mêmes bases que la 1ère puisque là aussi l'attaque héraultaise ne mettra pas 3ème minute pour profiter d'un gros pressing pour scorer à nouveau par Hugo Montagut assisté de Vigor.



Toutefois les clermontois ne mettrons guère de temps pour réagir et réduire la marque 5 secondes plus tard par l’action de Samuli Yliniva qui profite à son tour d'une bévue du gardien héraultais (assisté de Ransbotyn). Malheureusement les occasions de ''contre-but'' rapides les clermontois aussi les offrent que trop souvent et les Vipers, par l'intermédiaire de Kyle Heffernan assisté de Dousseau, reprennent leur 3 buts d'avance à 23'23'', soit 25 secondes après le but clermontois.



Eliot Jones remplace alors Jean Philippe Fontaine dans la cage arverne. S'en suit peu de temps après 2 pénalités successives à l'encontre des visiteurs. Mais loin d'en profiter, se sont bien les auvergnats très empruntés qui se feront surprendre dans un contre bien mené par Plantrou qui passera à Montagut pour finir à la conclusion avec Binet-Bérube à la 31ème minute pour ce qui sera le dernier but de ce tiers médian.



Crédit Photo Yannick Martin



3ème Tiers



Avec ce score de 7 à 3 le challenge est des plus délicats pour les Sangliers. Effectivement même si les clermontois semblent vouloir plus se porter à l'offensive leurs erreurs techniques et le jeu parfaitement placé des visiteurs annihilent toutes les tentatives puydômoises.



C'est encore une fois Montpellier qui tire les marrons du feu en aggravant encore la marque à 52'36'' par Konstantin Lavrenov assisté de Vojsovic et Khoroshun. Les Sangliers réussiront à profiter d'une supériorité numérique pour marquer un 4ème but à 54'49'' par Tuomas Valirinne assisté de Vialatte et Lisov. Mais comme ils en ont trop pris la mauvaise habitude cette saison, ils en encaissent un autre dans les secondes qui suivent (55'03'') par Kyle Heffernan assisté de Lavrenov et Vojsovic.



Pour couronner le tout, les locaux concèdent une double infériorité numérique à l'approche de la 56ème minute qui leur coûtera la double peine de 2 nouveaux buts de la part de Konstantin Lavrenov à la 56ème minute, et de Kyle Heffernan 25 secondes plus tard.



Avec un 11 - 4 à moins de 4mn de la fin de la période, il n'a plus rien espérer qu’une dernière réalisation pour l’honneur et elle sera du clermontois Samuli Yliniva à 12 secondes du coup de sirène final.

Fin de match 5 à 11 en faveur des visiteurs



Crédit Photo Yannick Martin







Avec ce lourd score de 11 à 5, c'est une grosse désillusion pour les Arvernes avec le constat que les 2 nouveaux renforts n'auront guère changé la donne et ce malgré les 3 buts du revenant Samuli Yliniva. Ils pourront se réjouir de la défaite de Lyon mais leur 8ème place ne tient que par un fil qui risque de rompre rapidement s’il n'y a pas de réaction.



Montpellier conforte sa 5ème en creusant l'écart sur le 6ème Vaujany et de plus se trouve dorénavant à égalité de points avec le 4ème Toulouse.





Gage à Clermont de relever la tête au risque d’un péril en la demeure de revoir le spectre de se diriger tout droit vers les play Downs ce qui n’est pas l’objectif de la saison même si une partie de cet objectif est d’éviter la descente.

