Clermont : Des regrets !!! Après avoir mené les débats, les Sangliers Arvernes ne peuvent qu'avoir des regrets en s'inclinant dans la prolongation alors qu'ils avaient fait le plus gros dans le deuxième tiers (4-2) avant de se faire rattraper au troisième (4-4) et sombrer en mort subite sur un score final de 5 à 4 en faveur des Renards de Roanne qui remportent une fois de plus le derby. Et pourtant la victoire était à portée des Clermontois !!! [GB] Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & [GB] le 09/12/2024 à 17:30



1129 spectateurs Arbitres : M. Icard assisté de MM. Derkaoui et Neuraz Buts :

Clermont-Ferrand : ; 09.16 Loïc Briwa (ass Yannis Cherkaoui et Tuomas Valirinne) ; 24.27 Maxime Ransbotyn (ass Tuomas Valirinne) ; 26.24 Yannis Cherkaoui (ass Tuomas Valirinne et Julien Maricato) ; 27.46 Clément Grossetête (ass François Faure et Mattéo Caudron)

Roanne : 05.32 Sergei Lisov (ass Artyom Anosov et Deniss Baskatovs) ; 17.46 Rémy Granoux (ass Sergei Lisov et Deniss Baskatovs) ; 42.07 Zach Huber (ass Nicolas Siegfriedt et Sulyvan Puravet) ; 50.24 Aurélien Haaser (ass Eddy Thonnessen et Charles-Olivier Ouimet) ; 63.59 Lydéric Puravet (ass Charles-Olivier Ouimet et Aurélien Haaser) Pénalités 5 minutes dont 5 à Narbonne contre Clermont-Ferrand 7 minutes dont 5 à Puravet contre Roanne







Crédit photo Yannick Martin



La partie semble partir sur un faux rythme et on ne peut dire si une équipe domine véritablement plus que l'autre. Pourtant grâce à un jeu un peu plus abouti les roannais parviennent à ouvrir le score à l'approche des 6 minutes par Sergei Lisov assisté de Anosau et Baskatovs. Les Sangliers réagissent et reviennent à égalité 4 minutes plus tard par Loic Briwa, assisté de Cherkaoui et Välirinne (9mn16). Pourtant la défense puydômoise cédera à nouveau à l'approche la 18ème minute avec cette réalisation de Remy Granoux assisté de Lisov et Baskatovs. Le tableau de marque ne bougera plus jusqu'à la pause malgré les efforts louables des clermontois.



Crédit photo Yannick Martin



Le 2ème tiers commence tambour battant pour les Arvernes qui se montrent plus opportunistes. Profitant de quelques contres, ils ont souvent l'occasion de défier le gardien des Renards Eliot Peltier. Si toutes ne réussissent pas, les puydômois parviennent néanmoins à revenir par Maxime Ransbotyn à 24mn28 assisté de Välirinne. Puis ils prennent cette fois les devants grâce à Yannis Cherkaoui à 26mn24 assisté à nouveau de Välirinne et Maricato. Clément Grossetête obtiendra même le break pour un 4 à 2 à 27mn 46 assisté de Faure et Caudron, entraînant alors un changement de gardien par le coach visiteur Eric Sarliève. Le fait est que le backup de Roanne, Louis Bruno Wery se montra suffisamment efficace pour que le score en reste là jusqu'au terme de ce tiers.



Crédit photo Yannick Martin



Les roannais reviennent sur la glace avec l'envie furieuse d'en découdre et de vite remonter leur handicap. Ils accélèrent le rythme à un niveau que les clermontois tentent de tenir mais non sans commettre dans la précipitation des fautes et des mésententes dans la transmission du palet. Si bien que cela entraîne des difficultés à sortir de leur zone et donne beaucoup trop de trafic devant la cage du portier arverne Mathis Petit. Cela finira 2 fois par payer pour les visiteurs, d'abord en début de tiers (42mn07) par Zachary Huber assisté de Siegfriedt et Sulyvan Puravet, puis en milieu de période (50mn24) par Aurélien Haaser assisté de Thonnessen et Ouimet.

Revenus à égalité, les Renards continuent de presser dans ces 10 dernières minutes mais, non sans mal, les Sangliers parviennent à préserver leur cage jusqu'à la fin du temps réglementaire.



Crédit photo Yannick Martin



Malheureusement la prolongation qui s'en suit sera fatale aux clermontois qui eurent pourtant aussi des opportunités de marquer. A 1 minute de la fin de la mort subite les ligériens parviennent à mettre un terme à la rencontre en marquant le but en or par Lydéric Puravet assisté de Ouimet et Haaser.







Maigre consolation pour les auvergnats qui auront cru longtemps à la victoire. Ils obtiennent un petit point qui leur permet de se rapprocher à 1 point du 7ème Valence. Par contre ils voient revenir à 3 points le 9ème Annecy qui a créé la surprise de la soirée en s'imposant chez le leader Montpellier. Avec cette victoire minorée d'1 point les roannais se rapprochent néanmoins du 4ème Toulouse-Blagnac mais restent à portée du 6ème Vaujany-Grenoble d'autant plus que cette équipe compte un retard de 2 matchs sur les ligériens.







