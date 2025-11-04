Crédit Photo Dominique Bonnefond



Pour cette 1ère journée des matchs retour de la saison régulière, La patinoire Papadakis-Cizeron avait fait le plein. Plus de 1200 supporters étaient venus soutenir les Sangliers avec le secret espoir de les voir prendre leur revanche sur la défaite de la semaine dernière.



En effet, par une coquetterie de la fédération, cette dernière a calqué le calendrier de la phase retour en reprenant celui de l'aller mais à rebours. Ainsi cette 1ère rencontre retour est donc celle de la dernière des matchs aller avec bien sûr inversion du lieu.



La mission des Arvernes ne s'annonçait pas aisée car ils avaient été bien dominés à Roanne par des Ligériens qui avaient su confirmer qu'ils n'étaient pas seconds de poule par hasard.





Crédit Photo Dominique Bonnefond





1er Tiers



La rencontre part tambour battant dès le départ (au sens figuré mais aussi au sens propre via les tambours des supporters) et aucune équipe ne veut céder dans la lutte pour la possession du palet.

Autour de la 10ème minute sur une dangereuse attaque de Clermont mise en échec avec brio par le gardien roannais, s'en suivra une contre attaque rapide de ses coéquipiers qui, elle, fera mouche à 10mn25 par Sergei Lisov assisté de Lollier et Degardin.

Les Arvernes ne se laissent pas abattre et moins de 3mn plus tard vont égaliser par Micke Niemela assisté de Cherkaoui et Korobkin. Puis malgré un tir de pénalité en faveur des Clermontois mais non transformé, le score ne bougera pas jusqu'à la pause.

2ème Tiers



Le 2ème tiers démarre plutôt fort pour les locaux qui marquent par Yannis Cherkaoui laissé seul devant la cage par la défense adverse à 21mn15 (assisté de Kokovin et Vibans).

Les Ligériens ne tarderont guère à réagir en portant la pression 3 mn plus tard dans la zone des puydomois et réussissant finalement à égaliser à 24mn21 sur une action collective d’Ugo Lolier assisté de Cutt et Anosau. Pour autant le jeu reste équilibré et il faudra une pénalité contre les visiteurs pour que le clermontois Louis Duval en profite et redonne l'avantage à son équipe sur un lancé de la ligne bleu à 29mn27 (assisté Caudron et Niemela).

A leur tour les visiteurs hériteront presque dans la foulée d'une supériorité numérique mais dont ils n'arriveront pas à en profiter. S’il y eut par la suite des occasions de part et d'autres, les défenses prendront plutôt le pas et rien ne sera marqué jusqu'à la 2ème pause.



3ème Tiers



Le début de la 3ème période voit les clermontois rapidement contraint à évoluer en infériorité. Ils réussiront non sans mal à tuer cette pénalité. Mais ce n'est que partie remise pour les Renards qui, récompensés d'un bon moment fort, parviendront à égaliser à 46mn08 par Adam Gajarsky, assisté de Lisov et Degardin.

La fatigue se fait sentir et surtout une certaine domination des visiteurs sur cette fin de temps réglementaire. Mais grâce à une défense aussi déterminée qu'acharnée, les Sangliers parviendront à maintenir cette égalité, poussant ainsi la rencontre aux prolongations.



Prolongation



Le jeu retrouva un équilibre entre les 2 équipes lors de cette mort subite. Elle ne dura cependant que 3mm 35, le temps pour le bien nommé russo-auvergnat Kokovin de marquer le but en or assisté de son compatriote Korobkin et Vibans.



Crédit Photo Dominique Bonnefond



Les Arvernes remportent là une victoire précieuse, même si elle ne rapporte que 2 points et que l'équipe rétrograde d'une place (Vaujany, vainqueur dans le temps réglementaire, est désormais à égalité de point mais devant au goal-average particulier) car elle permet de creuser un peu plus l'écart avec les places non qualificatives aux play-offs. Or, abonnés depuis 3 saisons à la poule de relégation, les Sangliers ont fait de la qualification en play-off leur objectif principal.



Avec ce point-bonus défensif, l'échec n'est pas total pour les Renards ligériens car s'ils sont rattrapés par le 3ème Valence, cette fois le goal-average particulier joue en leur faveur et leur permet de conserver leur place de dauphin. Il est cependant probable qu'ils seront appelés à la perdre car ils seront exempts de la prochaine journée, puisque leur rencontre normalement face à Vaujany-Grenoble se jouera le 3 janvier prochain.



