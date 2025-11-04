Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 10ème journée : Dijon vs Vaujany 3 - 4 (0-2 2-1 1-1) Le 06/12/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Vaujany ] Pas de revanche Battu nettement au match aller en Isère la semaine dernière, les Ducs retrouvent Vaujany à domicile cette fois. Ils espéreront faire mieux en comptant sur l'arrivée de leur nouveau jeune gardien, le Canadien Paré. Les Grizzlys ont assurés à domicile contre Dijon et espèrent la passe de deux pour remonter dans le classement Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 07/12/2025 à 12:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Vaujany :



Dans les griffes du Grizzly :



Ces premières tentatives rassérène le public bourguignon, mais rapidement les Grizzlys se réveillent et sortent de leur caverne. Avoine contre à toute allure et provoque le premier arrêt de Paré sous ses nouvelles couleurs. Martel dans l'angle tente sa chance, le palet rebondit de l'autre côté mais personne ne peut le reprendre. Kahn perd le palet à la bleue provoquant un contre solitaire de Chabert, il tente de dribler Agnel couché sur la glace, mais perd le contrôle de la rondelle et ne peut lancer.

Une pénalité est sifflée contre Dijon qui s'installe en défense, le powerplay vaujaniat est posé mais ne donne pas grand chose. Chabert mène la charge dijonnaise mais Agnel détourne. Le jeu des Grizzlys est rapide fait de jolies passes bien atouties, mais peu d'occasions franches, quelques lancers lointains détournés par le gardien local. Photographe : Phil Rouinssard

Comme souvent, Dijon propose des breaks individuels comme unique jeu offensif. Borgia s'échappe, il lance, Agnel repousse, Sipperley qui a suivi, reprend dans l'angle, Agnel étend la jambière et repousse encore. Vaujany est sanctionné juste après. Lightfoot au deuxième poteau tente vainement sa chance. Le killing play vaujaniat est très efficace et se dégage aisément en balançant au fond avec talent pour tuer le temps.

Les Grizzlys repartent et font un premier croc dans la citadelle ducale. Sur un engagement gagné par Rapp, Mille lance, Paré repousse, Gaillard est le premier sur le rebond et ouvre le score (0-1 à 11'44).

Chabert et Lacroix contrent à deux mais Agnel dévie du bouclier. Vaujany repart à son offensive et double son avantage. Rey-Giraud lance, Paré lâche un nouveau rebond et tombe à plat ventre, le palet reste devant lui, Lahssini récupère et glisse dans la cage ouverte (0-2 à 13'29).

Les Vaujaniats restent au contrôle de la rondelle. Leur jeu est rapide, ils lancent fort de loin, ce qui provoque de nombreux rebonds mais ils ne parviennent pas à les récupérer. Cette domination stérile va jusqu'à la fin de la période.



Tirs cadrés : 20 / 15 pour Vaujany La partie démarre bien côté local. Sipperley côté gauche envoie un tir à ras glace, aisément bloqué par Agnel, pour le premier lancer de la partie. Lacroix trouve la mitaine du gardien de Vaujany, Mahier de loin sur la droite n'a pas plus de succès.Ces premières tentatives rassérène le public bourguignon, mais rapidement les Grizzlys se réveillent et sortent de leur caverne. Avoine contre à toute allure et provoque le premier arrêt de Paré sous ses nouvelles couleurs. Martel dans l'angle tente sa chance, le palet rebondit de l'autre côté mais personne ne peut le reprendre. Kahn perd le palet à la bleue provoquant un contre solitaire de Chabert, il tente de dribler Agnel couché sur la glace, mais perd le contrôle de la rondelle et ne peut lancer.Une pénalité est sifflée contre Dijon qui s'installe en défense, le powerplay vaujaniat est posé mais ne donne pas grand chose. Chabert mène la charge dijonnaise mais Agnel détourne. Le jeu des Grizzlys est rapide fait de jolies passes bien atouties, mais peu d'occasions franches, quelques lancers lointains détournés par le gardien local.Comme souvent, Dijon propose des breaks individuels comme unique jeu offensif. Borgia s'échappe, il lance, Agnel repousse, Sipperley qui a suivi, reprend dans l'angle, Agnel étend la jambière et repousse encore. Vaujany est sanctionné juste après. Lightfoot au deuxième poteau tente vainement sa chance. Le killing play vaujaniat est très efficace et se dégage aisément en balançant au fond avec talent pour tuer le temps.Les Grizzlys repartent et font un premier croc dans la citadelle ducale.Chabert et Lacroix contrent à deux mais Agnel dévie du bouclier. Vaujany repart à son offensive et double son avantage.Les Vaujaniats restent au contrôle de la rondelle. Leur jeu est rapide, ils lancent fort de loin, ce qui provoque de nombreux rebonds mais ils ne parviennent pas à les récupérer. Cette domination stérile va jusqu'à la fin de la période.20 / 15 pour Vaujany

Engagements : 14 / 10 pour Vaujany



Les breaks permettent de rester à flots :





Vaujany s'appuie sur sa vitesse pour renverser le jeu mais n'apporte pas vraiment de danger sur le but local.

Dijon plutôt bien entré dans la période tente d'imposer son rythme mais sans réel succès. Les pertes d'engagements les obligent à courrir après les rapides Grizzlys. Kahn slape mais Paré s'interpose. Mahier parvient à lancer Lacroix qui fonce au but seul côté droit, il longe la cage et glisse entre les pads d'Agnel (1-2 à 27'16).

Dans la foulée, Vaujany est pénalisé. L'occasion est belle pour revenir, trop belle. L'inefficace powerplay ducal est de retour et ne donne rien. Les Grizzlys renversent la tendance de retour à égalité. Rey-Giraud dans le trafic bute sur Paré. Photographe : Phil Rouinssard Le palet tourne autour de la cage ducale, sans que la défense ne parvient à se dégager, comme souvent. Leprieult récupère derrière le but, il revient devant et vient glisser au deuxième poteau devant un gardien médusé (1-3 à 32'39).

Une pénalité vaujaniate relance Dijon qui ne parvient toujours pas à en profiter. Au contraire même, Gautier s'échappe seul en contre, mais il manque le cadre. C'est au tour des locaux de visiter le cachot, le powerplay des visiteurs n'est guère plus inspiré. Une deuxième faute est sifflée et les Grizzlys seront 42 secondes en double avantage. Rey-Giraud bien inspiré sur le côté vient faire tinter le montant. Par deux fois le palet frôle l'angle ouvert mais sans rentrer, l'alerte a été chaude mais la première faute est tuée. Dijon se dégage pour passer la deuxième faute, la défense vaujaniate se troue complètement et perd le palet au pire endroit, dans le cercle gauche Chabert le récupère et sert parfaitement Geantet qui fonce seul àla cage qui réduit la note (2-3 à 39'13).

Un but un peu inespéré en toute fin de tiers alors que les Ducs sont en infériorité. Ils restent donc au contact de leur adversaire en espérant le rejoindre au dernier acte.



Tirs cadrés : 14 / 10 pour Vaujany

Engagements : 11 / 7 pour Vaujany Sipperley démarre le tiers par un break solitaire, Agnel s'interpose. Les Ducs restent à l'offensive, Valtat remet dans le slot pour Chabert mais le portier isérois réalise un gros arrêt.Vaujany s'appuie sur sa vitesse pour renverser le jeu mais n'apporte pas vraiment de danger sur le but local.Dijon plutôt bien entré dans la période tente d'imposer son rythme mais sans réel succès. Les pertes d'engagements les obligent à courrir après les rapides Grizzlys. Kahn slape mais Paré s'interpose.Dans la foulée, Vaujany est pénalisé. L'occasion est belle pour revenir, trop belle. L'inefficace powerplay ducal est de retour et ne donne rien. Les Grizzlys renversent la tendance de retour à égalité. Rey-Giraud dans le trafic bute sur Paré.Le palet tourne autour de la cage ducale, sans que la défense ne parvient à se dégager, comme souvent.Une pénalité vaujaniate relance Dijon qui ne parvient toujours pas à en profiter. Au contraire même, Gautier s'échappe seul en contre, mais il manque le cadre. C'est au tour des locaux de visiter le cachot, le powerplay des visiteurs n'est guère plus inspiré. Une deuxième faute est sifflée et les Grizzlys seront 42 secondes en double avantage. Rey-Giraud bien inspiré sur le côté vient faire tinter le montant. Par deux fois le palet frôle l'angle ouvert mais sans rentrer, l'alerte a été chaude mais la première faute est tuée.Un but un peu inespéré en toute fin de tiers alors que les Ducs sont en infériorité. Ils restent donc au contact de leur adversaire en espérant le rejoindre au dernier acte.14 / 10 pour Vaujany11 / 7 pour Vaujany



L'égalisation qui ne vient pas :



Vaujany démarre fort le dernier tiers et monopolise la rondelle à l'offensive dans le but de se redonner un peu d'air au tableau d'affichage. Dijon comme d'habitude tente le contre qui est pour l'instant repris par la défense iséroise. Les Ducs sont rapidement sanctionnés. La défense plutôt bien regroupée parvient à tenir le fort, mais une deuxième faute tombe. Il va de nouveau falloir évoluer à trois pendant 42 secondes, une indiscipline, encore une fois fatale. Un puissant tir est bien bloqué par Bourgin qui se sacrifie devant son but. Turlure dans le haut slot vient fusiller Paré (2-4 à 44'35).

Vaujany continue de pousser sur son deuxième avantage, Oblak parvient à bloquer un tir dangereux, Paré s'interpose pour éviter au score d'enfler encore. A peine revenu à cinq les Dijonnais frappent de nouveau pour rester au contact, et pour la troisième fois de la rencontre, le but est indentique. Lightfoot parvient à trouver Sipperley qui contre à toute allure et se retrouve seul face au but, d'un tir décroisé il trouve l'ouverture au poteau opposé (3-4 à 47'21). Photographe : Phil Rouinssard Vaujany démarre fort le dernier tiers et monopolise la rondelle à l'offensive dans le but de se redonner un peu d'air au tableau d'affichage. Dijon comme d'habitude tente le contre qui est pour l'instant repris par la défense iséroise. Les Ducs sont rapidement sanctionnés. La défense plutôt bien regroupée parvient à tenir le fort, mais une deuxième faute tombe. Il va de nouveau falloir évoluer à trois pendant 42 secondes, une indiscipline, encore une fois fatale. Un puissant tir est bien bloqué par Bourgin qui se sacrifie devant son but.Vaujany continue de pousser sur son deuxième avantage, Oblak parvient à bloquer un tir dangereux, Paré s'interpose pour éviter au score d'enfler encore. A peine revenu à cinq les Dijonnais frappent de nouveau pour rester au contact, et pour la troisième fois de la rencontre, le but est indentique.

Dijon tente de revenir mais le jeu est brouillon. Vaujany subit une faute, une bagarre éclate peu après le coup de sifflet des arbitres. Deux Grizzlys rejoignent le banc deux minutes pour cinglage, un pour charge avec la crosse pour 5 minutes et un Dijonnais cinq minutes pour bagarre. Les Ducs se voient donc récupérer un double avantage numérique pendant deux minutes pleines. Une occasion en or pour égaliser.

Chabert dans le slot échoue sur Agnel qui va s'illustrer par de bonnes parades face au pressing ducal. Le triangle défensif isérois se jettent pour saper un bien morne jeu de passes dijonnais. Le temps défile, le palet est plusieurs dégage au fond, et le double powerplay passe.

Les Grizzlys qui ont eu chaud repartent vite dans l'autre sens pour espérer tuer le match. Ils sont encore pénalisés, offrant un nouveau powerplay aux Bourguignons. Mahier tente vainement sa chance de la bleue. Les Ducs pressent davantage mais ne trouve pas la clé du coffre fort bien défendu par Agnel.

Il ne reste plus beaucoup de temps dans cet ultime tiers et Blandin est envoyé au cachot à 2'40 du terme. Vaujany tente de briser le suspense sans résultat. Chevally trouve la mitaine de Paré. Sipperley breake seul, encore, mais il est bien gêné par le défenseur vaujaniat qui l'empêche de tirer. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes à faire, la sortie au mauvais moment de Paré manque de coûter un but gag. Le palet est encore dans les crosses de Vaujany, Paré déjà parti vers le banc revient en urgence devant sa cage. Il peut ensuite repartir. Dijon pousse mais les Grizzlys tiennent, il n'y a plus assez de temps et la sirène condamne les Ducs à leur neuvième défaite consécutive.



Tirs cadrés : 16 / 10 pour Vaujany

Engagements : 12 / 9 pour Vaujany



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Malik Lahssini

** : Colton Sipperley

* : Isidore Agnel



Vaujany l'emporte d'une unité sur la glace dijonnaise signant ainsi une deuxième victoire en quinze jours contre les Ducs. Les Grizzlys rapides dans leur jeu ont pris les devants dès le premier tiers, une avance qu'ils ne lâcheront jamais et sauront garder jusqu'au bout. Pour autant, Vaujany aura pêché défensivement en subissant les contres dijonnais qui auront débouché sur les trois buts. Avec pas mal de suppériorités mais un seul but, les Grizzlys auront été moins efficaces qu'au match aller. Par contre mention spéciale à un killing play parfait qui aura su éteindre le tiède powerplay local, notamment en double avantage. Cela a été la clé du succès vaujaniat en Bourgogne. Les Grizzlys désormais sixièmes au général, ils seront au repos la semaine prochain avant un déplacement à Valence le 20 décembre. Photographe : Phil Rouinssard

Dijon s'incline pour la neuvième fois d'affilée et la deuxième de suite contre Vaujany. Encore une fois indisciplinés, cela ne leur à coûté qu'un seul but, ils ont même réussi à marquer en infériorité, pour autant il faudra véritablement réduire les fautes pour l'équipe la plus pénalisée de toute la D2. La défense a été mieux organisée mais laisse beaucoup trop de rebonds devant la cage. Vite menés au score les Ducs auront courru après tout le match sans jamais égaliser. Leur offensive se contente de rapides contres individuels, ce qui a marché trois fois ce soir mais pas assez pour renverser la partie mal débutée. Le talon d'Achille reste un powerplay incroyablement stérile et peu inspiré qui n'aura jamais su trouver l'ouverture ce soir encore. Malgré plus de deux minutes de double avantage, la solution n'est jamais venue. Autre point noir à corriger d'urgence. Dans son malheur, Dijon a encore pu compter sur la défaite conjuguée de Mulhouse et de la réserve d'Anglet, ce qui laisse le DHC hors de la zone rouge, mais toujours uniquement à cause du goal average. La semaine prochaine, Dijon recevra Valence qui a gagné ses quatre derniers matchs, pas vraiment de nature à rassurer les Bourguignons.

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur