Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 10ème journée : Roanne vs Vaujany 3 - 4 (0-2 2-2 1-0) Le 22/12/2022 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Vaujany ] Roanne s'incline face aux Grizzlys de Vaujany Défaite des Roannais face aux Grizzlys lors du match en retard comptant pour la 10ème journée du championnat de France de Division 2 - Saison 2022-2023. Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo CHR - Jules Roche le 25/12/2022 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



645 spectateurs Arbitres : ROBERT Florian assisté de TOCQUEVILLE Florian & TCHEKACHEV David Buts :

Roanne :

Vaujany : Pénalités 19 minutes (4-1-4) contre Roanne 12 minutes (2-2-8) contre Vaujany



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond

Les Foxs disputaient jeudi 23 décembre leur dernier match de l'année 2022 dans une Patinoire Fontalon à guichets fermés pour la réception du leader Vaujany. Au terme d'une grosse partie, les Renards ont dû s'incliner les armes à la main (3-4). 1er er tiers : Un début de match manqué



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond

L’'entame de match ne pouvait être pire pour les Roannais qui se sont mis en difficulté en encaissant rapidement deux buts en infériorité (0-2, 20e). 2eme tiers : Les Foxs montent le ton



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond



3ème tiers : Combatifs jusqu'à la dernière seconde La meute relèvera vite la tête et recollera à égalité dès le début du deuxième tiers grâce à deux buts signés Aleksandrs Visockis et Romans Nekludovs. Mais l'indiscipline roannaise donnera de nouveau des munitions à Vaujany pour reprendre le large (2-4, 40e). Dos au mur, les coéquipiers de Charles-Olivier Ouimet jetteront leurs dernières forces dans la bataille pour tenter de revenir au score et seront récompensés par un but du numéro 11 canadien. Jusqu'au bout, les Foxs pousseront avec l'aide de leurs supporters mais le poteau et des décisions arbitrales donneront la victoire à Vaujany. Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond Le mot du coach de Roanne : Romain Bonnefond " Il n'y a pas grand-chose à jeter sur ce match. Le deuxième et troisième tiers nous avons bien joué même si nous n’avons pas eu de succès en power play. C'est juste dommage que nous n’ayons pas commencé le match correctement et joué comme ça pendant 60 minutes. Cette petite période de repos va faire du bien à tout le monde avant de revenir plus fort le 7 janvier face à Toulouse." Prochain Match pour les Foxs de Roanne: Samedi 07/01/23 Les Foxs auront à cœur de bien débuter l'année 2023 le samedi 7 janvier avec la réception à Fontalon de Toulouse pour le compte de la 12e journée de D2 ! Début du match à 19 h 30.





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo