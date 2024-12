Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 10ème journée : Valence vs Lyon 1 - 4 (0-3 1-0 0-1) Le 07/12/2024 Le Polygone de Valence [ Valence ] [ Lyon ] Lyon remporte le Derby des bords du Rhône Pour la première journée des matchs retours, Valence recevait son voisin lyonnais, 3è du classement qui, comme Valence, reste sur 2 victoires consécutives. Au match aller à Charlemagne le 12 octobre dernier, Lyon ne s’était imposé que par le plus petit des scores. Cette fois-ci, l’équipe entrainée par l’ex international Damien Raux s’est renforcée de nouveaux imports : le défenseur moscovite Deni Elabiev est revenu faire une saison à Lyon et l’attaquant Finlandais Miska Varjosaari. Côté Valentinois, Arnaud Lazzaroni, suspendu et Aleksei Baskov, blessé face à Toulouse n’ont pas pu être alignés par Jan Dlouhy. Le Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 10/12/2024 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



766 spectateurs Arbitres : MM. Aumeras assisté de Mme Fontaine et de M. Pysniak Buts :

Valence : ; 36.39 Nikita Kliuev (ass Mateo Briançon et Enzo Dousseau)

Lyon : 10.37 Erwan Plantrou (ass Flavien Fondadouze et Mattéo Baravaglio) ; 14.23 Rocco Andreacchi ; 19.43 Enzo Baravaglio (ass Slavomir Tomko et Deni Elabiyev) ; 52.43 Deni Elabiyev (ass Rocco Andreacchi) Pénalités 6 minutes contre Valence 4 minutes contre Lyon



Un premier tiers lyonnais décisif



Comme elle en prend l’habitude désormais, Valence fait un début de match sans complexes et les deux portiers ont chacun l’occasion de se mettre en valeur. Lyon parvient à bien faire vivre le palet en zone d’attaque alors que Valence lance ces flèches offensives Rudi Maarni, remis de l’agression toulousaine, Otto Pitkanen et Dmitrii Dudkin.



A la dixième minute Mateo Baravaglio coupe une sortie de zone valentinoise, sert Flavien Fondalouze qui échoue sur Théo Gautero mais Erwan Plantrou intercepte la relance pour glisser le palet au dans les filets (0-1 à 10’37).



Photographe : © Max Lazzaroni

5 minutes plus tard, le canadien arrivé en France cette année Rocco Andreacchi récupère le palet dans sa zone, franchi les 3 lignes, se défait de son adversaire pour loger, du revers, le palet sous la barre de Théo Gautero (0-2 à 14’23).



Le match reste équilibré, disputé dans un bon esprit, sur la glace comme dans les tribunes. La première pénalité est contre Valence pour une crosse haute. Valence résiste à la première unité spéciale, mais à quelques secondes de la fin de la pénalité (et du tiers), Enzo Baravaglio gagne son engagement en zone d’attaque, puis un « une deux » entre les 2 arrières postés à la bleue : l’expérimenté capitaine slovaque Slavomir Tomko glisse à Elabiev qui lance à la cage Enzo Baravaglio n’a plus qu’à mettre sa palette hors de portée de Gautero pour détourner le palet sous la barre (0-3 à 19’43).



Les Lions sont bien partis pour leur 3è blanchissage valentinois après le 0-4 en match de préparation et le 1-0 du match aller …



Un bon 2èmetiers valentinois, mais trop timide



Le match est toujours très vivant, les Lynx font le jeu, se créent d’avantage d’occasions que leurs adversaires, mais leurs offensives restent trop timides face à la meilleure défense de la poule. Tomko, Elabiyev et les autres coéquipiers de l’ancien valentinois Joris Rama réussissent à maintenir la cage de Clément Ginier, 3è meilleur gardien de la poule, inviolée.



Photographe : © Max Lazzaroni

A 5 minutes de la fin du tiers, c’est Alexis Pelisse et ses 278 matches dans l’équipe première qui s’en va titiller Elabiev, monsieur l’arbitre enverra ces 2 jeunes gens se reposer au frais pendant 2 minutes. Mais le signal est donné : 2 minutes plus tard, Enzo Dousseau centre devant la cage, Mateo Briançon tente une reprise acrobatique entre le gardien et le défenseur et c’est Nikita Kluyev qui récupère la rondelle pour la placer dans la lucarne (1-3 à 36’39).



Lyon déroule au 3ème tiers



Conscients de ne pas être à l’abri d’un retour des Lynx dans leur tanière, les lyonnais démarrent le tiers en mettant plus de pression offensive. Mais leurs adversaires résistent et, c’est à nouveau sur une supériorité numérique qu’Elabiev place un tir croisé dans les filets de Gautero sur assistance d’Andreacchi et maquent leur deuxième point de la soirée (1-4 à 52’06).



Photographe : © Max Lazzaroni

Les Lions vont ensuite donner à leurs adversaires un bon exemple de gestion d’avance au score par leur travail sur leurs points forts.





Une défaite honorable tout de même



Dans une patinoire toujours copieusement garnie par les supporters des 2 équipes, les Lynx n’ont pas démérité compte tenu des circonstances qui ne leur étaient pas favorables. Avec la prochaine rencontre à Montpellier, le premier du championnat, c’est la dernière grosse cylindrée du championnat qui croise consécutivement la route des Lynx avant la trêve. Les Lynx sauront se montrer à la hauteur !



Photographe : © Max Lazzaroni







