Hockey sur glace - Division 2 : 11ème journée : Morzine-Avoriaz vs Valence
Le 18/12/2021
Morzine-Avoriaz , Skoda arena
Les leaders Morzinois prennent leur revanche face aux Lynx
Ce samedi soir, Morzine recevait Valence, la seule équipe à avoir fait tomber les pingouins en championnat.



Les Hauts-Savoyards entrent vite dans leur match et font un 1er tiers parfait avec un 3-0 a la fin du premier acte.

Dans le 2e tiers , les Lynx affichent un autre visage et sont plus conquérants . Fin du 2e tiers 5- pour les locaux .

Le troisième tiers sera un peu plus haché à l'image d'une bagarre autour de la cage du gardien morzinois Lucas Mugnier .

Fin du match sur un score de 6-3 pour Morzine qui conserve la première place de cette poule B.

Une bonne opération car leurs dauphins , les chevaliers d'Annecy ont perdu face à Poitiers et l'écart se creuse donc entre les hommes de Stéphane Gros et ses poursuivants.

