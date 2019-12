Hockey sur glace - Division 2 : 11ème journée : Toulouse-Blagnac vs Annecy 4 - 3 (0-1 3-0 1-2) Le 07/12/2019 Toulouse Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Annecy ] Annecy s'incline face à Toulouse Retour sur la 11ème journée du championnat français de 2ème division de hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'imposer à domicile face à Annecy. Toulouse Blagnac, Hockey Hebdo Photographe : Romain Puech le 10/12/2019 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1031 spectateurs Arbitres : Alexis Grabit assisté de Tristan Rodriguez et Yohann Creux Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 22:51 Axel Laffin (ass Pablo Sudor et Beni Berisha) ; 26:37 Eddy Martin-Whalen (ass Thimothée Champin et Thibaut Buils) ; 28:58 Sébastien Pommier (ass Maxime Faup et Flaury Bermond) ; 45:52 Jacob Lapierre (ass Maxime Faup)

Annecy : 0:18 Florentin Lardy (ass Lukas Kriz et Hugo Moncenix) ; 53:45 Yann Diaferia (ass Jakub Makovsky et Lukas Kriz) ; 57:24 Yann Diaferia (ass Raphaël Papa et Jakub Makovsky) Pénalités 28 Minutes sur 10 Infractions contre Toulouse-Blagnac 18 Minutes sur 9 Infractions contre Annecy





Après une entame des plus rapide (but pour Annecy au bout de 18 secondes), les Bélougas ne se sont pas affolés et ont su construire leur victoire au fil du temps avec un Filip Kubis des grands soirs qui a su contrer les assauts des Chevaliers du lac et ainsi garder le TBHC dans le match.

L'égalisation de Axel Laffin a su mettre les toulousains sur les bons rails et faire craquer Annecy.

Les 2 buts supplémentaires encaissés par les toulousains dans les 10 dernières minutes n'y changeront rien, sauf peut être l'angoisse des supporters venus nombreux à Jacques Raynaud.



Cette victoire fait du bien au TBHC qui peut revenir au classement avant un déplacement important à Valence. Annecy reste 4ème avant la réception de Vaujany.



Photographe : Romain Puech







