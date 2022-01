Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 12ème journée : Annecy vs Colmar 7 - 5 (2-2 1-2 4-1) Le 08/01/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Colmar ] Annecy commence bien 2022 Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Annecy le 10/01/2022 à 09:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



405 spectateurs Arbitres : F. Robert assisté de J. Kirschenbaum et D. Tchekachev Buts :

Annecy :

Colmar : Pénalités 8x2 minutes contre Annecy 5x2 minutes contre Colmar Photographe : Instant Pics

Annecy commence bien cette nouvelle année 2022 !

Après seulement 54 secondes de jeu, les Chevaliers ouvre le score avec un but signé Lubin Louvier.

Moins de 2 minutes plus tard, Colmar égalise et prend même l'avantage sur une erreur de placement de la défense Annecienne. A 1 minute 54 de la fin du premier tiers, Annecy revient au score avec un but de Cyril Papa.



Le deuxième tiers fut marqué par une grosse pression de la part de Colmar qui jouera 3 fois en infériorité numérique et qui réussit à marquer par 2 fois. VVITTON MEA Victor réduit le score à 9 minutes de la fin du 2ème acte en supériorité numérique d'un lancer en lucarne.

Malgré un début de troisième tiers en infériorité numérique, Cyril Papa réussit à égaliser.

Puis Annecy prend l'avantage, avec un but de Lubin Louvier cette fois-ci en supériorité numérique. Même scénario 2 minutes 30 plus tard.

Colmar réduit l'écart 10 minutes avant la fin du match.

Cyril Papa ajoute un nouveau but à moins de 5 minutes de la sirène. Colmar tente le tout pour le tout en sortant le gardien. Malgré 3 nouvelles supériorités numériques, les Titans ne parviennent pas à marquer.



Joueurs du match .

Colmar : Avoine Nilo.

Annecy : Cyril Papa

