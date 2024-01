Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 12ème journée : Clermont-Ferrand vs Lyon 6 - 2 (3-0 3-2 0-0) Le 06/01/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Lyon ] Clermont : un bon début d'année Double surprise sur la patinoire Papadakis-Cizeron à Clermont lors du match reprise de championnat de France de hockey sur glace de Division 2 après la trêve des confiseurs où les Sangliers Arvernes se sont imposés sur le score de 6 à 2 face aux Lions de Lyon devant plus de 1500 spectateurs. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 09/01/2024 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1537 spectateurs Arbitres : Pascal Telliez assisté de Damien Thiercy & Gildas Fontaine Buts :

Clermont-Ferrand : 02.36 Samuli Yliniva (ass Micke Niemela et Julien Maricato) ; 07.44 Tuomas Välirinne (ass Théo Vialatte et Micke Niemela) ; 19.50 Tuomas Välirinne (ass Samuli Yliniva et Micke Niemela) ; 26.16 Tristan Narbonne (ass François Faure et Louis Duval) ; 33.12 Théo Vialatte (ass Julien Maricato et Samuli Yliniva) ; 39.40 Samuli Yliniva (ass Julien Maricato et Tuomas Välirinne)

Lyon : ; 28.23 Evan Andraud (ass Jonathan Estienne et Florian Portier) ; 36.24 Lucas Chautant (ass Ranel Vafin et Jonathan Estienne) Pénalités 22 minutes contre Clermont-Ferrand 22 minutes contre Lyon



Victoire clermontoise bienvenue en ce début d'année.



1er Tiers

En ce début d’année après une longue trêve sur la glace de la patinoire Papadakis-Cizeron nous avons eu droit à une double surprise. Alors que les clermontois allaient de déconvenue en déconvenue ces derniers temps, on pouvait penser que le public bouderait quelque peu cette reprise de championnat.



Que nenni, considéré comme un derby ici, la patinoire a fait le plein avec 1537 spectateurs, chiffre officiel !

L'autre très bonne surprise pour leurs partisans est que cette fois les arvernes n’ont pas raté leur entame de match et s’il y eu rapidement un 1er but pour une fois il était bel et bien clermontois. C'est le finlandais Samuli Yliniva qui ouvrit la marque à 2mn36 assisté de Micke Niemela et Julien Maricato.



Le meilleur pour les supporters était à venir ; D'abord contrairement à leur fâcheuse habitude, les Sangliers ont su éviter la réplique de l'adversaire en évitant la concession rapide d'1 but. Cela pourtant faillit bien arriver sur un contre ; malheureusement pour les visiteurs Jean Philippe Fontaine, le gardien local allait s'avérer être en très grande forme…



Enfin et surtout ils surent rajouter 2 autres réalisations avant le terme du 1er tiers. C'était la période finnoise puisque tous les 2 buts furent l’œuvre d'un autre finlandais, Tuomas Välirinne qui par 2 fois trompa l'infortuné gardien des gones, autour de la 8ème minute assisté de Théo Vialatte et Micke Niemela et le suivant à 10 secondes du coup de sirène pour un but complètement scandinave puisque assisté de Samuli Yliniva et à nouveau Micke Niemela.











2ème Tiers



Si le portier clermontois Fontaine s'avéra être en grande forme il concèdera néanmoins 2 buts dans le tiers médian. Mais, moins inspiré ce soir, le gardien des Lions, Clément Ginier, en concèdera 3 autres. Le premier fut l’œuvre du clermontois Tristan Narbonne à 26'16'' (assisté de François Faure et Louis Duval).



Le lyonnais Evan Andraud répliqua 2 minutes plus tard assisté de Jonathan Estienne et Florian Portier. Mais moins de 5 mn plus tard l’arverne Théo Vialatte, assisté de Julien Maricato et Samuli Yliniva, su trouver un trou de souris pour glisser le palet au fond du filet et remettre son équipe 4 unités devant.



Pour autant Lyon n'abdique pas et Lucas Chautand réduit à nouveau l'écart avec l'aide de Ranel Vafin et Jonathan Estienne. Mais c'est bien le clermontois Samuli Yliniva qui conclut la période en inscrivant son 2ème but de la soirée à 20 secondes du terme assisté de Julien Maricato et Tuomas Valirine.











3ème Tiers



Dans la 3ème période les lyonnais mettent toute leur énergie pour revenir donnant ainsi l'impression d'une domination plutôt rhodanienne surtout en fin de match.



Toutefois cette fois la défense des Sangliers fait preuve de bien plus de solidarité et en étant suffisamment solide mentalement pour éviter les erreurs habituelles commises sous la pression. Les Arvernes vont pour autant avoir quelques belles phases de jeu et contre-attaques et mettre fortement à contribution un portier lyonnais plus inspiré en cette fin de rencontre.



Cette ultime période se finit sans aucun changement au tableau de marque.











Clermont-Ferrand renoue ainsi avec la victoire et marque un coup d'arrêt au réveil lyonnais. Pire encore avec cette défaite ces derniers retrouvent la dernière place, toujours à égalité de points avec Valence également vaincu à Toulouse. Les auvergnats par la même retrouvent cette précieuse 8ème place ouvrant la porte des play-offs. Mais il reste encore 6 journées de championnat et tout est encore à faire pour chacune de ces 2 équipes dans la course aux phases finales.



En ce début d’année après une longue trêve sur la glace de la patinoire Papadakis-Cizeron nous avons eu droit à une double surprise. Alors que les clermontois allaient de déconvenue en déconvenue ces derniers temps, on pouvait penser que le public bouderait quelque peu cette reprise de championnat.Que nenni, considéré comme un derby ici, la patinoire a fait le plein avec 1537 spectateurs, chiffre officiel !L'autre très bonne surprise pour leurs partisans est que cette fois les arvernes n’ont pas raté leur entame de match et s’il y eu rapidement un 1er but pour une fois il était bel et bien clermontois.Le meilleur pour les supporters était à venir ; D'abord contrairement à leur fâcheuse habitude, les Sangliers ont su éviter la réplique de l'adversaire en évitant la concession rapide d'1 but. Cela pourtant faillit bien arriver sur un contre ; malheureusement pour les visiteurs Jean Philippe Fontaine, le gardien local allait s'avérer être en très grande forme…Enfin et surtout ils surent rajouter 2 autres réalisations avant le terme du 1er tiers. C'était la période finnoise puisque tous les 2 buts furent l’œuvre d'un autre finlandais, Tuomas Välirinne qui par 2 fois trompa l'infortuné gardien des gones, autour de la 8ème minute assisté de Théo Vialatte et Micke Niemela et le suivant à 10 secondes du coup de sirène pour un but complètement scandinave puisque assisté de Samuli Yliniva et à nouveau Micke Niemela.Si le portier clermontois Fontaine s'avéra être en grande forme il concèdera néanmoins 2 buts dans le tiers médian. Mais, moins inspiré ce soir, le gardien des Lions, Clément Ginier, en concèdera 3 autres. Le premier fut l’œuvre du clermontois Tristan Narbonne à 26'16'' (assisté de François Faure et Louis Duval).Le lyonnais Evan Andraud répliqua 2 minutes plus tard assisté de Jonathan Estienne et Florian Portier. Mais moins de 5 mn plus tard l’arverne Théo Vialatte, assisté de Julien Maricato et Samuli Yliniva, su trouver un trou de souris pour glisser le palet au fond du filet et remettre son équipe 4 unités devant.Pour autant Lyon n'abdique pas et Lucas Chautand réduit à nouveau l'écart avec l'aide de Ranel Vafin et Jonathan Estienne. Mais c'est bien le clermontois Samuli Yliniva qui conclut la période en inscrivant son 2ème but de la soirée à 20 secondes du terme assisté de Julien Maricato et Tuomas Valirine.Dans la 3ème période les lyonnais mettent toute leur énergie pour revenir donnant ainsi l'impression d'une domination plutôt rhodanienne surtout en fin de match.Toutefois cette fois la défense des Sangliers fait preuve de bien plus de solidarité et en étant suffisamment solide mentalement pour éviter les erreurs habituelles commises sous la pression. Les Arvernes vont pour autant avoir quelques belles phases de jeu et contre-attaques et mettre fortement à contribution un portier lyonnais plus inspiré en cette fin de rencontre.Cette ultime période se finit sans aucun changement au tableau de marque.Clermont-Ferrand renoue ainsi avec la victoire et marque un coup d'arrêt au réveil lyonnais. Pire encore avec cette défaite ces derniers retrouvent la dernière place, toujours à égalité de points avec Valence également vaincu à Toulouse. Les auvergnats par la même retrouvent cette précieuse 8ème place ouvrant la porte des play-offs. Mais il reste encore 6 journées de championnat et tout est encore à faire pour chacune de ces 2 équipes dans la course aux phases finales. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo