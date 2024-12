Pour ce match de gala, la patinoire a fait le plein avec 1500 spectateurs. Bien que l'adversaire du soir s'annonce redoutable, puisque leader de la poule B, les partisans espèrent bien que leurs poulains arriveront à renouer avec la victoire.



Crédit Photo Yannick Martin

1er tiers



Et le moins que l'on puisse dire est Clermont rentre dans le match extrêmement résolu avec une domination certaine sur la glace. Elle ne durera cependant que les 3-4 premières minutes. Les Héraultais vont à leur tour rentrer dans la rencontre et le jeu va s'équilibrer.

Ils vont mettre une certaine pression sur le gardien clermontois ; un peu trop même puisque cela leur vaudra une pénalité. Les Arvernes ne sauront en profiter mais ce n'est que partie remise car à la 12ème minute Tuomas Välirinne, assisté de Niemela et du nouveau joueur russe Korobkin, ouvre le score pour Clermont. Le tableau de marque en restera là pour ce 1er tiers malgré une infériorité numérique des Puydômois.

Cette fin de période sera bien gérée grâce entre-autre à leur gardien Eliott Jones qui va s’avérer déterminant lors de cette soirée.



Crédit Photo Yannick Martin



2ème Tiers



On sent dès l'entame de la 2ème période que les Vipers veulent hausser le ton et surtout tenter d'emballer le jeu. Cela leur réussi puisqu'ils reviennent à hauteur des Sangliers après 1 minute trente de jeu par Marius Cagigos assisté de Vigor et Tagliapietra.

Les visiteurs tentent de pousser plus loin leur domination mais le portier clermontois, va rester intraitable. Le tournant du match se jouera en partie à mi match avec ce tir de pénalité sifflé contre Clermont. Eliott Jones sera encore une fois impeccable en l'arrêtant brillamment.

Le score s’arrêtera pour ce tiers par ce parfait équilibre de 1 partout mais les Auvergnats auront souffert.



Crédit Photo Yannick Martin



3ème Tiers



Le dernier tiers semble partir sur les mêmes bases et le 2ème but montpelliérain paraît devoir le confirmer à 41mm36 c'est Konstantin Lavrenov, seul, qui concrétise la domination de son équipe. La patinoire gronde et les supporters poussent les Arvernes qui ne veulent pas abdiquer. L'atmosphère devient un peu plus électrique, poussant à la faute les visiteurs.

Les Clermontois sauront en profiter pour revenir à égalité par Santeri Salminen assisté de Välirinne et Niemela à 46mn21. Vive réaction des héraultais qui tentent de reprendre la main. Mais ils se feront surprendre par Yannis Cherkaoui qui marque à 48mn49, assisté de Niemela et Korobkin, le 3ème but permettant aux Auvergnats de reprendre les devants.

Désormais la parole sera surtout à la défense côté clermontois et les Sangliers vont devoir batailler contre vent et marée jusqu'à la fin de la rencontre. Le coach des Vipers va prendre son temps mort à l'approche des 2 dernières minutes et sortir son gardien pour un joueur de champ supplémentaire et tenter ainsi d'arracher la prolongation. Mais rien n'y fera, même la pénalité contre Clermont à 42 secondes de la fin qui oblige les puydômois à évoluer à 4 contre 6 joueurs de champ.

Contraint d'essuyer un siège terrible devant leur cage dans un suspense insoutenable, ils peuvent compter sur un Eliott Jones irréprochable sur sa ligne de but. Le coup de sirène libérateur permet aux auvergnats de retrouver le goût de la victoire en arrachant un beau succès de prestige avant les fêtes.



Crédit Photo Yannick Martin