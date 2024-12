Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 12ème journée : Dijon vs Courbevoie 2 - 5 (2-1 0-3 0-1) Le 21/12/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Courbevoie ] Les Ducs tombent sur un bec Les Ducs toujours sans victoire après dix matchs a bouleversé un peu son effectif avec deux départs en défense (Ruggirello & Tkachenko), Steiner rejoint le groupe. La réception de Courbevoie ne semble guère être en mesure de rassurer les Ducs. Les Coqs, du classement (avec deux matchs en retard) restent sur un revers dans le derby francilien et veulent se relancer en Bourgogne Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2024 à 01:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Courbevoie :



Dijon donne le ton :



Hamdan contre, Krofta d'un double arrêt de la jambière tient les siens dans le bon sens. Lacroix contre mais la mitaine de Nikolić est la plus rapide. L'offensive ducale est de qualité, Chabert lance, le rebond file dans le slot où il ya du trafic, Valtat reprend mais une impeccable save de la mitaine du portier croate laisse le score vierge. Blandin de la bleue, où Romand seul dans le slot n'ont pas plus de réussite face au cerbère courbevoisien. Sur une contre-offensive solitaire de Jury, les Coqs sont pénalisés. Le powerplay s'installe plutôt bien, Teuber de loin, ou Valtat qui dévie dans le slot envoie directement sur le gardien visiteur. Teuber de nouveau bien placé dans le slot perd un nouveau duel.

Courbevoie de retour à cinq ramène rapidement le danger de l'autre côté. Mais sur une contre attaque bien menée par Chabert, Neuwirth d'un bon lancer vient cueillir Nikolić côté plaque (1-0 à 12'13). Photographe : Phil Rouinssard

Une ouverture du score logique et méritée pour les Ducs mais ceux-ci reculent rapidement sous la pression adverse. Krofta veille au grain et tient la barraque face aux offensives adverses. Petot dégage directement dans le banc adverse, il écope de deux minutes de pénalité. Les Ducs font le dos rond, Krofta repousse, les Coqs contournent la cage et tentent de glisser dans l'angle ouvert mais ils ratent. Samyn d'un lancer surpuissant juste sous la barre égalise (1-1 à 18'02).

La pression courbevoisienne continue mais Dijon s'en sort bien. Mahier parvient à contrer, le puck reste à l'offensive. Chabert glisse pour Teuber au premier poteau qui d'un tir décroisé bat le portier sur sa droite (2-1 à 19'17).

Les Bourguignons font preuve de caractère en repassant devant juste après l'égalisation et peu avant la première sirène.



Tirs cadrés : 19 / 17 pour Dijon

Engagements : 11 / 10 pour Courbevoie Le match démarre sans round d'observation, Dijon se porte vers l'avant, mais Bourges contre vite et touche le bouclier de Krofta. Les locaux contrôlent la rondelle en ce début de rencontre, Steiner remonte la glace et lance sur Nikolić. Alexandra de la bleue n'a pas plus de succès.Hamdan contre, Krofta d'un double arrêt de la jambière tient les siens dans le bon sens. Lacroix contre mais la mitaine de Nikolić est la plus rapide. L'offensive ducale est de qualité, Chabert lance, le rebond file dans le slot où il ya du trafic, Valtat reprend mais une impeccable save de la mitaine du portier croate laisse le score vierge. Blandin de la bleue, où Romand seul dans le slot n'ont pas plus de réussite face au cerbère courbevoisien. Sur une contre-offensive solitaire de Jury, les Coqs sont pénalisés. Le powerplay s'installe plutôt bien, Teuber de loin, ou Valtat qui dévie dans le slot envoie directement sur le gardien visiteur. Teuber de nouveau bien placé dans le slot perd un nouveau duel.Courbevoie de retour à cinq ramène rapidement le danger de l'autre côté.Une ouverture du score logique et méritée pour les Ducs mais ceux-ci reculent rapidement sous la pression adverse. Krofta veille au grain et tient la barraque face aux offensives adverses. Petot dégage directement dans le banc adverse, il écope de deux minutes de pénalité. Les Ducs font le dos rond, Krofta repousse, les Coqs contournent la cage et tentent de glisser dans l'angle ouvert mais ils ratent.La pression courbevoisienne continue mais Dijon s'en sort bien. Mahier parvient à contrer, le puck reste à l'offensive.Les Bourguignons font preuve de caractère en repassant devant juste après l'égalisation et peu avant la première sirène.19 / 17 pour Dijon11 / 10 pour Courbevoie



Les Coqs frappent d'estoc :



Courbevoie revient bien et pose son jeu mais se montre maladroit dans ses tirs qui manquent le cadre. Les Ducs parviennent à contrer mais leurs quelques tentatives à bout portant n'inquiètent pas le portier croate. Les locaux sont pénalisés pour la deuxième fois du match et pour la deuxième fois ils encaissent un but sur infériorité. Peltonen derrière la cage, la contourne, repique au centre et vient glisser dans le five hole de Krofta (2-2 à 22'44).

Les Coqs accélèrent encore et les Côte d'Oriens commencent à paniquer, c'est le sauve qui peu en défense avec des dégagements hasardeux. Douville en solitaire voit son tir terminer dans la mitaine de Krofta. Le danger s'accroît encore sur la cage locale, mais le score ne bouge pas. Chabert relance son équipe, il sert Jury dans l'axe qui met en retrait pour Lacroix, sa reprise est bloquée par Nikolić.

Les Ducs sont sous pression et dégagent Photographe : Phil Rouinssard

Les Coqs reviennent fort après leur infériorité. Peltonen longe la cage ducale et vient glisser entre les jambières de Krofta pour donner l'avantage aux siens pour la première fois de la rencontre (2-3 à 33'23).

Courbevoie attaque toujours, Krofta tombe devant la cage, tout le monde patauge dans la zone, et finalement le palet rentre mais logiquement l'arbitre refuse le but. Dijon tente de repartir mais sur un contre mortel, les Coqs sortent les ergots. Prudent contre à toute allure et d'un tir impeccable double l'avance des Altoséquanais (2-4 à 37'37).

Courbevoie presse encore en fin de période mais sans aggravation du tableau d'affichage.



Tirs cadrés : 19 / 13 pour Courbevoie

Engagements : 10 / 9 pour Dijon en zone médiane. Chabert contre, Nikolić suit au deuxième poteau mais tombe au sol, le palet glisse vers l'angle ouvert, il y est propulsé, mais le portier croate s'élance de l'autre côté et vient repousser sur la ligne avec sa crosse pour un arrêt incroyable. Courbevoie est alors pénalisé, Steiner remonte la glace et lance à la cage, sans succès.Les Coqs reviennent fort après leur infériorité.Courbevoie attaque toujours, Krofta tombe devant la cage, tout le monde patauge dans la zone, et finalement le palet rentre mais logiquement l'arbitre refuse le but. Dijon tente de repartir mais sur un contre mortel, les Coqs sortent les ergots.Courbevoie presse encore en fin de période mais sans aggravation du tableau d'affichage.19 / 13 pour Courbevoie10 / 9 pour Dijon



Courbevoie suit la voie :



Les Ducs démarrent plutôt bien le tiers à l'image de leur sniper tchèque. Teuber remonte la glace à toute allure, mais Nikolić fait l'arrêt. Teuber, toujours lui, mais cette fois dans le slot n'a pas plus de succès, tout comme Steiner qui contourne la cage et vient frapper à la porte.

Courbevoie renverse la tendance et se présente à son tour à l'assaut, les tirs s'enchaînent sur le but bourguignon, la défense plie et commence à embarquer de l'eau de tous côtés, Krofta tente bien de combler les voies d'eau. Leroux lance, Krofta s'interpose mais chute, le palet traîne dangereusement devant la cage Atte Peltonen s'en emparre et le glisse dans la cage ouverte pour compléter le tour du chapeau (2-5 à 42'24).

Hamdan dans le slot est repoussé. Dijon sous pression est pénalisé, le powerplay francilien propose quelques bonnes tentatives mais pas de quoi inquiéter les locaux. Bourguin Ubiali s'offre même un contre en infériorité mais il ne peut déjouer le portier. Photographe : Phil Rouinssard

Svintsov et Peltonen signent des contres solitaires que Krofta vient étouffer. Les Coqs contrôlent le jeu, Dijon tente quelques contres. Durin et Bourguin Ubiali à deux n'aboutissent pas à une tentative. Leroux leur répond de l'autre côté, mais la mitaine de Krofta s'interpose. Une faute est sifflée contre Dijon, un joueur courbevoisien doit quitter la glace en sang après un coup au visage.

Chabert contre vite, il lance, Nikolić repousse, mais personne n'a suivit pour reprendre le rebond. Les Ducs sont encore sanctionnés, le pressing courbevoisien n'ouvre pas d'autre trous dans les filets. Geantet en solitaire perd également son duel. Les Coqs sont pénalisés en fin de match, Dijon sort son gardien, manque de perdre la rondelle mais se rattrape bien. A l'engagement, Krofta regagne prudement son filet, bien lui en prend, Leroux s'offre un contre solitaire à un contre un, que le gardien remporte. Il n'est ensuite plus rappelé au banc, les Ducs pressent encore pour l'honneur mais sans réussite. Les Ducs démarrent plutôt bien le tiers à l'image de leur sniper tchèque. Teuber remonte la glace à toute allure, mais Nikolić fait l'arrêt. Teuber, toujours lui, mais cette fois dans le slot n'a pas plus de succès, tout comme Steiner qui contourne la cage et vient frapper à la porte.Courbevoie renverse la tendance et se présente à son tour à l'assaut, les tirs s'enchaînent sur le but bourguignon, la défense plie et commence à embarquer de l'eau de tous côtés, Krofta tente bien de combler les voies d'eau.Hamdan dans le slot est repoussé. Dijon sous pression est pénalisé, le powerplay francilien propose quelques bonnes tentatives mais pas de quoi inquiéter les locaux. Bourguin Ubiali s'offre même un contre en infériorité mais il ne peut déjouer le portier.Svintsov et Peltonen signent des contres solitaires que Krofta vient étouffer. Les Coqs contrôlent le jeu, Dijon tente quelques contres. Durin et Bourguin Ubiali à deux n'aboutissent pas à une tentative. Leroux leur répond de l'autre côté, mais la mitaine de Krofta s'interpose. Une faute est sifflée contre Dijon, un joueur courbevoisien doit quitter la glace en sang après un coup au visage.Chabert contre vite, il lance, Nikolić repousse, mais personne n'a suivit pour reprendre le rebond. Les Ducs sont encore sanctionnés, le pressing courbevoisien n'ouvre pas d'autre trous dans les filets. Geantet en solitaire perd également son duel. Les Coqs sont pénalisés en fin de match, Dijon sort son gardien, manque de perdre la rondelle mais se rattrape bien. A l'engagement, Krofta regagne prudement son filet, bien lui en prend, Leroux s'offre un contre solitaire à un contre un, que le gardien remporte. Il n'est ensuite plus rappelé au banc, les Ducs pressent encore pour l'honneur mais sans réussite.



Tirs cadrés : 17 / 10 pour Courbevoie

Engagements : 11 / 10 pour Courbevoie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Atte Peltonen

** : Roméo Samyn

* : Marco Steiner





Photographe : Phil Rouinssard

Dijon aura bien entamé le dernier match de 2024 avec du talent et de la vitesse, mais ensuite cela a été plus compliqué et les Ducs ont renoué avec leurs vieux démons, mauvaises relances, pertes de palets, égarrements défensifs... Pour autant, même si le score s'éloignait au fur et à mesure du match, les Bourguignons de plus en plus émoussés dans ce match rugueux n'ont pas lâché et on tenté jusqu'au bout. Une bonne attitud qu'il faudra retrouver après la trêve pour un déplacement capital à Rouen en vue de sortir enfin la tête de la boue. La nouvelle recrue autrichienne a paru déjà bien en jambes, solide derrière et n'hésitant pas à monter à l'offensive. Un bon point pour les Dijonnais. Courbevoie remporte logiquement ce duel en Bourgogne, mis en difficultés au premier tiers, les Coqs ont su tenir bon dans l'adversité grâce à leur solide gardien, tout en restant dangereux en contre. Ils ont ensuite appuyé sur le champignon au deuxième tiers pour prendre le large et conclure au dernier. Rapides, placés et efficaces à l'offensive, à l'image de Peltonen auteur de quatre points, les Courbevoisiens ont également été solides derrière et on su contenir leur adversaire. Toujours quatrième Courbevoie retrouvera sa patinoire le 11 janvier après la trêve pour recevoir le leader, Châlons en Champagne.Dijon aura bien entamé le dernier match de 2024 avec du talent et de la vitesse, mais ensuite cela a été plus compliqué et les Ducs ont renoué avec leurs vieux démons, mauvaises relances, pertes de palets, égarrements défensifs... Pour autant, même si le score s'éloignait au fur et à mesure du match, les Bourguignons de plus en plus émoussés dans ce match rugueux n'ont pas lâché et on tenté jusqu'au bout. Une bonne attitud qu'il faudra retrouver après la trêve pour un déplacement capital à Rouen en vue de sortir enfin la tête de la boue. La nouvelle recrue autrichienne a paru déjà bien en jambes, solide derrière et n'hésitant pas à monter à l'offensive. Un bon point pour les Dijonnais. dégagent © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo