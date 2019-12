Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 12ème journée : Paris vs Châlons-en-Champagne 12 - 3 (2-0 3-2 7-1) Le 14/12/2019 Patinoire de l'Accor Hotel Arena [ Paris ] [ Châlons-en-Champagne ] Les Parisiens écrasent les Gaulois. Reportage photos de la rencontre entre les Français Volants de Paris et les Gaulois de Châlons-en-Champagne, match comptant pour la 12ème journée du championnat de France de 2ème division. Patinoire de l'Accor Hotel Arena, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 17/12/2019 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



123 spectateurs Buts :

Paris :

Châlons-en-Champagne :



Un score sans appel : 12-3, les Parisiens n’ont laissé aucune chance aux Châlonnais.



Les Français Volants n’ont eu aucun mal à dominer les Châlonnais, derniers du classement de la poule A, dans un match à sens unique.





Le premier tiers était plutôt équilibré, malgré le peu d’intensité. Jérémy Fritsch ouvre le score dés la deuxième minute en supériorité numérique, à la dix-septième minute Léo Cuzin double la mise en infériorité numérique, les Français Volants mènent 2-0.



Pendant le deuxième tiers, Marc Slupski marque dés la deuxième minute (3-0), les Gaulois dans un sursaut d’orgueil inscrivent deux buts à suivre (3-2), l’un à la vingt-troisième (Lois Paroissien) et à la vingt quatrième minute (Ryo Miyazaki), les Volants font de nouveau le break en inscrivant deux buts, Arthur Cuzin (27ème mn) et Noé Gersanois (38ème mn), les joueurs regagnent leur vestiaire avec un score de 5-2 pour les locaux.



Le troisième tiers sera catastrophique pour les Gaulois. Ils encaissent sept buts : Marc Slupski, Gaëtan Portier, Arthur Cuzin, Léo Cuzin et Mans Papaux pour un triplé, les Châlonnais marqueront un but par Tony Allouchery.



A cinq minutes de la fin, une bagarre éclate entre les deux équipes, les arbitres de ligne ont tenté de séparer les belligérants tandis que le Head notait les fautifs.

Sept expulsions ont eu lieu, Gianni Vigezzi, Kevin Guimbard, Samy Benhamed et Maxime Belov pour les Volants, Marek Hanes, Nelson Goncalves et Hugo Goncalves pour les Gaulois.



Suite à cette friction en fin de match, les pénalités ont fortement augmenté : 120 minutes pour les Gaulois et 133 minutes pour les Français Volants, les Parisiens passent en tête du groupe A avec un total de pénalités de 479 minutes !!!!



Pas de changement au classement général, les Français Volants restent quatrièmes, les Gaulois sont lanterne rouge.



Yves Le Guillerm







