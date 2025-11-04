Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 12ème journée : Valence vs Vaujany 6 - 0 (2-0 3-0 1-0) Le 20/12/2025 Valence [ Valence ] [ Vaujany ] Pour Valence, c’est un Blanc 2 blancs Vaujany, l'hôte des Drômois ce soir, est privé de son meilleur pointeur, le franco-canadien Hector Martel. La tâche sera rude pour s'imposer chez la première attaque du championnat qui reste sur 5 victoires consécutives. En revanche, le jeune Malik Lahssini, formé à Valence et deuxième meilleur pointeur de l'équipe, sera bien là. A Valence, on veut profiter de ce dernier match à domicile de cette belle année 2025 pour faire plaisir au millier de partisans venus encourager leur équipe pour ce match de gala. Valence, Hockey Hebdo max Lazzaroni le 22/12/2025 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1018 spectateurs Arbitres : M. Lemonnier assisté de MM. Salicio et Peronnin Buts :

Valence : 01.29 Kevin Richard (ass Maxence Bortino et Pavel Pchalin) ; 07.18 Alexei Baskov (ass Charles-Olivier Ouimet et Jules Plenet) ; 23.48 Charles-Olivier Ouimet (ass Alexei Baskov et Arnaud Lazzaroni) ; 29.59 Franck Amouriq (ass Alban Rodriguez et Maxence Bortino) ; 34.14 Charles-Olivier Ouimet (ass Alexei Baskov et Arnaud Lazzaroni) ; 52.42 Jules Plenet (ass Charles-Olivier Ouimet et Alexei Baskov)

Vaujany : Pénalités 4 minutes contre Valence 6 minutes contre Vaujany Valence démarre bien mais Vaujany reste dans la course



Il n’y aura pas de round d'observation ce soir. Dès la 2è minute, Maxence Bortino sort de la zone passe à Pavel Pchalin pleine glace qui rentre en zone, écarte pour Bortino qui trouve Richard seul dans le slot et trompe Isidore Agnel d'un tir imparable (1-0; 1'29).



La première réaction vaujaniate arrivera par Soren Avoine qui trouve Nans Blanc sur sa route. Sur le contre de Jules Plenet, Avoine en dernier défenseur ne peut empêcher le tir bien arrêté de la botte d’Agnel. La classe biberon des brûleurs de loups joue sans complexes. Elle n'a pas l'intention de se laisser faire et multiplie les alertes mais Blanc fait bonne garde.



Servi par Plenet, Charles Olivier Ouimet contourne la cage, attire trois joueurs et glisse une malicieuse passe du revers à Aleksei Baskov qui double la mise (2-0;7'18).



Vaujany continue à produire du jeu par Lahssini, Loe Turlure, Kayliss Bizat, Kilian Rey-Giraud qui montrent de beaux gestes et mettent la défensive drômoise sous pression.



Ce tiers sans aucune pénalité se termine sur un avantage de 2 buts pour Valence mais les lancers ont été plus nombreux sur la cage de Blanc que sur celle d’Agnel. Le coach valentinois Jan Dlouhy n'a pas oublié qu'à Vaujany il y a un mois, ses joueurs avaient emporté le premier tiers sur ce même score. Mais au 2èmetiers, les fougueux Isérois avaient mené 3-2 à mi-tiers et terminé le tiers 3-3. Il avait fallu attendre le 3èmetiers pour l’emporter 7-3.



Une histoire de power play



Dans les deux camps, on sait qu'un match se joue sur des détails. L'heure n'est pas aux paillettes et aux jolies étoiles arborées sur les maillots de Noël valentinois. Le deuxième tiers démarre donc avec le même sérieux des 2 côtés.



Sur la première faute iséroise, l'unité spéciale valentinoise se met en marche avec Arnaud Lazzaroni à la baguette. Pendant ce jeu de puissance, les tirs se multiplient obligeant Agnel à des arrêts magnifiques. C'est au sixième lancer en moins d'une minute que Kevin Richard récupère la rondelle, sert Baskov pour Ouimet qui expédie un one timer au fond, l’assistance est accordée à Lazzaroni (3-0; 23'48).



Toujours pas intimidés, les jeunes Isérois réagissent et obtiennent leur première pénalité synonyme de supériorité numérique. Sur une maladresse de leur unité spéciale, Franck Amouriq part en un contre zéro frappe sur Agnel et la rondelle finit dans les filets malgré la tentative du défenseur pour l’en sortir. Assistances d'Alban Rodriguez et de Maxence Bortino (4-0;29'59).



L’ardeur des jeunes grenoblois est soudain calmée. Quelques secondes après, à quatre contre cinq, c'est encore Jules Plenet qui part en break de sa zone et tient Agnel échauffé. La pénalité est tuée et c'est le tournant du match. Les Lynx haussent leur niveau de jeu et les Grizzlys ne peine à sortir de leur zone.



Il s'en suit une déferlante d'actions drômoises par Ouimet, Enzo Dousseau et l'ancien grenoblois Arille Dupont par deux fois, mais Agnel reste dans son match. Les Lynx ont la main mise sur les débats, tentent et réussissent de beaux gestes comme cette interception plongeante de Dousseau. Vaujany enchaine les hors-jeu et les dégagements interdits.



Ce qui devait arriver arriva, un faire trébucher en milieu de glace enverra un Isérois au cachot. Patiemment, le lynx joue avec sa proie affaiblie. Il lui tourne autour, décoche quelques coups de griffes. Sur un service de Lazzaroni, Baskov provoque un une-deux en pleine zone avec Ouimet qui avait permuté. Le Québécois, idéalement placé inscrit son deuxième but personnel de la soirée (5-0;34'14).



La proie est à terre, un beau service de Bortino sur Dupont lancé complètement seul, frappe encore mais Agnel, toujours lui, ne veut pas céder. Toujours serein, il s'interpose encore sur un beau lancer de la bleue d'un autre ancien grenoblois Alban Rodriguez.



Les Drômois, bien heureux de la tournure des évènements, se contenteront d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin du tiers.



La fête est totale



L'issue du match est désormais acquise. L'enjeu pour Valence est de préserver la cage de Blanc inviolée. Quant à leurs adversaires, biberonnés à la culture de la gagne, ils n'on jamais subi une défaite par 5 buts d'écart depuis le début de la saison. Autant dire qu'ils n'ont pas l'intention d'en rester là.



Dès les premières secondes du tiers, le ton est donné : les Grizzlys se mettent à distribuer des incivilités … Le trio arbitral, très bon ce soir, distribue les avertissements verbaux. Voyant que les choses ne s'arrêtent pas, la maréchaussée expédie le capitaine isérois Ruben Kahn et Baskov au frais.



Blanc et ses acolytes ont dressé les barbelés devant la cage. Au fil du tiers, les tirs isérois se font plus rares mais les partisans valentinois, qui ont bien compris l'enjeu, ne se privent pas de célébrer les arrêts de Blanc et les block shoots de ses défenseurs.



Logiquement, les occasions valentinoises sont moins nombreuses mais toujours aussi tranchantes.

Baskov sert Plenet dans le coin qui pousse du revers sur Ouimet derrière la cage, adresse une passe aveugle dans le slot qui retrouve Plenet. D'un pivot rageur, il creuse un peu plus l'écart et signe son premier but et 2èmepoint de la soirée (6-0;52'42) .



Le sans-faute parfait



L’addition est sévère pour Vaujany qui encaisse ce soir sa plus lourde défaite de la saison. Côté défensif, nous retiendrons la belle prestation de son gardien de but Agnel qui ne s'est jamais découragé et qui nous a montré de très belles choses. Il a limité l'hémorragie face à la meilleure attaque du championnat. Côté offensif, l’équipe a manqué de réussite pendant les deux premiers tiers pour prétendre rester au contact. Quant au troisième tiers, la flamme s'est éteinte.



Ces jeunes joueurs en devenir sont tombés sur une équipe rôdée et en pleine confiance. Son expérience lui a permis de jouer d'autres atouts gagnants et exploiter les faiblesses adverses pour l’emporter. Souhaitons leur de bonnes vacances récupératrices pour prendre, le 3 janvier prochain à Vaujany, leur revanche de leur précédant blanchissage subi face à … Roanne qui vient de perdre ce soir et qui est distancé par Valence. Nul doute que les drômois seront leurs alliés de circonstance.



Valence termine 2025 sur 6 victoires consécutives. Avec 3 blanchissages dont un à l'extérieur réussi par Pacôme Courtoison qui a remplacé le villardien Loïc Finé, l’épisode est bien fini.



Mention spéciale à son n°25, Nans Blanc, auteur de son deuxième blanchissage de la saison ce soir. En se révélant il y a, à peine plus d'un an, à l'occasion de la blessure de Théo Gautero qui était présent ce soir, il aura fait honneur à son numéro de maillot tout au long de cette année 2025.



Pendant ces 6 matches, les Drômois ont inscrit la bagatelle de 40 buts et n'en ont encaissé que 7 ! De quoi marcher sur les nuages … Ne crions pas victoire trop vite car ces victoires l’ont été face à 3 équipes de bas de classement. Or le premier match de 2026 du 10 janvier prochain est face à Montpellier, le leader invaincu. On espère retrouver le feu-follet Rudi Maarni qui bouillait derrière le plexi car il faudra bien remettre les pieds sur terre pour rester dans le premier carré du championnat, synonyme d’avantage de glace en play-offs.



Ne boudons pas notre plaisir et apprécions cette dernière magnifique fête du hockey sur glace de l'année qui s’est déroulée sous nos yeux. Félicitations à Coach Dlouhy et à ses boys. A tous les fans de hockey de France et de Navarre nous souhaitons de bonnes fêtes.



Quelque chose nous dit que, pour une fois au pays de la Clairette de Die, on trinquera au … blanc de Blanc !





