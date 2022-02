Hockey sur glace - Division 2 : 13ème journée : Annecy vs Roanne 5 - 4 (2-2 2-1 1-1) Le 16/02/2022 Annecy [ Annecy ] [ Roanne ] Les Chevaliers intraitables à domicile Retour sur la rencontre du 16 février (13ème journée)du championnat français de division 2 de hockey sur glace qui a vu Annecy s'imposer face à Roanne. Annecy, Hockey Hebdo Les Chevaliers du lac le 18/02/2022 à 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



612 spectateurs Arbitres : A. Grabit assisté de F. Baudry et T. Biot Buts :

Annecy : 10:03 Cyril Papa (ass Alex Gauze et Benjamin Arnaud) ; 18:07 Benjamin Arnaud (ass Alex Gauze) ; 31:06 Niklas Westerlund (ass Eric Springer) ; 35:53 Hugo Moncenix (ass Raphaël Papa et Niklas Westerlund) ; 49:24 Hugo Moncenix

Roanne : ; 16:51 Clément Grossetête (ass Tommy Beaudoin et Eddy Thonnessen) ; 26:39 Eddy Thonnessen (ass Naum Sahagun et Tommy Beaudoin) ; 54:06 Jérémy Laframboise (ass Tommy Beaudoin) ; 5:36 Clément Grossetête (ass Eddy Thonnessen et Jérémy Laframboise) Pénalités 12 minutes contre Annecy 12 minutes contre Roanne Photographe : Eric Lamugnière

Roanne attaque très fort le match en imposant son gabarit. Annecy se met à la faute après 5 minutes de jeu. 20 secondes après, les Renards trouvent l'ouverture avec un but de C. Grossetete (0-1).

Les chevaliers réagissent et égalisent 5 minutes plus tard par C. Papa (1-1) s'y reprenant à deux fois pour tromper le portier adverse.

Cinq minutes plus tard, Annecy est de nouveau sanctionné d'une pénalité. Comme la première fois, après 1 minute 20, Roanne trouve la faille, toujours par C. Grossetete (1-2).

Les chevaliers repartent de l'avant et égalisent à moins de 2 minutes de la sirène avec un but du capitaine B. Arnaud (2-2), suite à une interception en zone neutre et un service parfait d'Alex Gauze.



Photographe : Eric Lamugnière

Au début du 2ème tiers, les débats s'équilibrent. Les Renards scorent une nouvelle fois sur une déviation de E. Thonnessen (2-3) devant le portier Annecien.

C'est au tour de Roanne de se mettre à la faute et c'est lors de cette supériorité numérique que le meilleur scoreur des Chevaliers, N.Westerlund égalise (3-3) d'un lancer balayé imparable.

Annecy réussit à prendre l'avantage à moins de 5 minutes de la deuxième sirène avec un but de H.Moncenix (4-3), après un cafouillage devant la cage des Renards.



Photographe : Eric Lamugnière

Le début du 3ème tiers se résume par un jeu assez stérile, quand H.moncenix signe un doublé d'un lancer pleine lucarne donnant ainsi 2 buts d'avance aux Chevaliers (5-3).

Roanne se rue à l'attaque et réduit la marque par J. Laframboise (5-4), une nouvelle fois en supériorité numérique à moins de 5 minutes de la sirène.

Les Renards tentent le tout pour le tout et sortent le gardien. B.Arnaud récupère le palet et file seul au but, mais il est mis à terre par un défenseur qui commet une faute grossière que l'arbitre sanctionne seulement de 2 minutes. Les chevaliers s'imposent sur ce score.



Hommes du match .

Roanne : Thonnessen Eddy.

Annecy: Dugat Jessy.



