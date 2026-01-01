Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 13ème journée : Annecy vs Roanne 7 - 3 (3-0 2-2 2-1) Le 10/01/2026 Annecy (Patinoire Jean Régis) [ Annecy ] [ Roanne ] Les Chevaliers du lac frappent fort En difficulté pour enchaîner les succès, les Chevaliers du Lac ont livré une prestation de référence samedi soir face aux Renards de Roanne. Portés par un Camden Thomson étincelant et un premier tiers tonitruant, les Annéciens se sont imposés 7-3 devant 1 100 spectateurs à la patinoire Jean Régis, lors de la 13ᵉ journée de Division 2. Annecy (Patinoire Jean Régis), Hockey Hebdo GB / © Photographe Dominique Bonnefond le 13/01/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Arbitres : BERGAMELLI Viny assisté de JULLIAN Pierre-Louis & DELAVENNA Erin Buts :

Annecy :

Roanne : Pénalités 4 minutes (0-2-2) contre Annecy 4 minutes (2-0-2) contre Roanne Avec nos remerciements à Dominique Bonnefond auteur de l'album photos de la rencontre



Cliquez sur le logo





Les Chevaliers frappent fort : Annecy corrige Roanne et relance sa dynamique

Face à un adversaire mieux classé au coup d’envoi (3ᵉ contre 5ᵉ), Annecy se savait attendu. Et les hommes de Thomas Lapointe n’ont pas tergiversé longtemps. Sérieux, engagés et cliniques offensivement, les Chevaliers ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, étouffant des Renards en manque de confiance ces dernières semaines.

Malgré un sursaut roannais en milieu de rencontre, Annecy n’a jamais réellement desserré son emprise. Plus disciplinés, plus constants et portés par un public acquis à leur cause, les Haut-Savoyards ont validé un succès large et mérité, symbole d’un collectif en progrès.





Crédit Photo Dominique Bonnefond





1er tiers-temps : Annecy assomme Roanne

Face à un adversaire mieux classé au coup d’envoi (3ᵉ contre 5ᵉ), Annecy se savait attendu. Et les hommes de Thomas Lapointe n’ont pas tergiversé longtemps. Sérieux, engagés et cliniques offensivement, les Chevaliers ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, étouffant des Renards en manque de confiance ces dernières semaines.Malgré un sursaut roannais en milieu de rencontre, Annecy n’a jamais réellement desserré son emprise. Plus disciplinés, plus constants et portés par un public acquis à leur cause, les Haut-Savoyards ont validé un succès large et mérité, symbole d’un collectif en progrès. Après une entame équilibrée, Annecy accélère brutalement en l’espace de deux minutes. À 12’16, Camden Thomson ouvre le score d’un tir précis à égalité numérique. Quarante secondes plus tard, Hugo Moncenix double la mise, avant que Thomson ne s’offre un doublé à 13’59. Roanne prend alors un temps mort salvateur, sans parvenir à enrayer la dynamique locale. Solides défensivement, les Chevaliers rentrent aux vestiaires avec un net avantage (3-0).



2e tiers-temps : Réaction des Renards

Annecy poursuit sur sa lancée au retour des vestiaires. Thomson complète son tour du chapeau à 24’52, puis Matias Myllykoski porte le score à 5-0 à 26’49. Roanne trouve enfin des ressources pour réagir : Aristide Degardin puis Thomas Raby réduisent l’écart, ramenant les Renards à 5-2. Le match se rééquilibre, mais Annecy conserve une avance confortable avant le dernier acte.



3e tiers-temps : maîtrise et réalisme







Crédit Photo Dominique Bonnefond





Analyse du match Dès la 43e minute, Radovan Cutt entretient l’espoir roannais en inscrivant le troisième but visiteur. La réponse annécienne est immédiate : Raphaël Papa redonne trois longueurs d’avance aux siens moins de deux minutes plus tard. En fin de match, Roanne tente le tout pour le tout en sortant son gardien à plusieurs reprises, sans succès. Julien Laplace scelle définitivement le sort de la rencontre dans la cage vide à dix secondes du terme (7-3).



Camden Thomson, élu meilleur joueur côté annecien, a incarné cette supériorité avec un triplé et une présence constante dans le jeu. Collectivement, Annecy a affiché une discipline satisfaisante et une meilleure gestion des temps faibles, malgré un léger relâchement en milieu de match.



Côté roannais, malgré l’engagement de joueurs comme Radovan Cutt ou Deniss Baskatovs, la fébrilité défensive et le manque de constance confirment une dynamique descendante inquiétante.





Crédit Photo Dominique Bonnefond





Conclusion La clé de cette rencontre réside dans l’efficacité offensive et l’intensité annécienne lors du premier tiers. Capables de capitaliser sur leurs temps forts, les Chevaliers ont rapidement mis Roanne sous pression, forçant les Renards à courir après le score.Camden Thomson, élu meilleur joueur côté annecien, a incarné cette supériorité avec un triplé et une présence constante dans le jeu. Collectivement, Annecy a affiché une discipline satisfaisante et une meilleure gestion des temps faibles, malgré un léger relâchement en milieu de match.Côté roannais, malgré l’engagement de joueurs comme Radovan Cutt ou Deniss Baskatovs, la fébrilité défensive et le manque de constance confirment une dynamique descendante inquiétante.

Ce succès probant permet à Annecy de consolider sa place dans le haut du classement et, surtout, de regagner de la confiance après une série en dents de scie. S’ils parviennent à maintenir ce niveau d’intensité, les Chevaliers pourraient bien redevenir un sérieux outsider dans cette Division 2. Pour Roanne, en revanche, l’heure est à la remise en question afin d’enrayer une spirale négative qui pourrait coûter cher à l’approche de la seconde moitié de saison.





Crédit Photo Dominique Bonnefond Ce succès probant permet à Annecy de consolider sa place dans le haut du classement et, surtout, de regagner de la confiance après une série en dents de scie. S’ils parviennent à maintenir ce niveau d’intensité, les Chevaliers pourraient bien redevenir un sérieux outsider dans cette Division 2. Pour Roanne, en revanche, l’heure est à la remise en question afin d’enrayer une spirale négative qui pourrait coûter cher à l’approche de la seconde moitié de saison. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...