En difficulté pour enchaîner les succès, les Chevaliers du Lac ont livré une prestation de référence samedi soir face aux Renards de Roanne. Portés par un Camden Thomson étincelant et un premier tiers tonitruant, les Annéciens se sont imposés 7-3 devant 1 100 spectateurs à la patinoire Jean Régis, lors de la 13ᵉ journée de Division 2.
Avec nos remerciements à Dominique Bonnefond auteur de l'album photos de la rencontre
Cliquez sur le logo
Les Chevaliers frappent fort : Annecy corrige Roanne et relance sa dynamique
Face à un adversaire mieux classé au coup d’envoi (3ᵉ contre 5ᵉ), Annecy se savait attendu. Et les hommes de Thomas Lapointe n’ont pas tergiversé longtemps. Sérieux, engagés et cliniques offensivement, les Chevaliers ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, étouffant des Renards en manque de confiance ces dernières semaines.
Malgré un sursaut roannais en milieu de rencontre, Annecy n’a jamais réellement desserré son emprise. Plus disciplinés, plus constants et portés par un public acquis à leur cause, les Haut-Savoyards ont validé un succès large et mérité, symbole d’un collectif en progrès.
Crédit Photo Dominique Bonnefond
1er tiers-temps : Annecy assomme Roanne
Après une entame équilibrée, Annecy accélère brutalement en l’espace de deux minutes. À 12’16, Camden Thomson ouvre le score d’un tir précis à égalité numérique. Quarante secondes plus tard, Hugo Moncenix double la mise, avant que Thomson ne s’offre un doublé à 13’59. Roanne prend alors un temps mort salvateur, sans parvenir à enrayer la dynamique locale. Solides défensivement, les Chevaliers rentrent aux vestiaires avec un net avantage (3-0). 2e tiers-temps : Réaction des Renards
Annecy poursuit sur sa lancée au retour des vestiaires. Thomson complète son tour du chapeau à 24’52, puis Matias Myllykoski porte le score à 5-0 à 26’49. Roanne trouve enfin des ressources pour réagir : Aristide Degardin puis Thomas Raby réduisent l’écart, ramenant les Renards à 5-2. Le match se rééquilibre, mais Annecy conserve une avance confortable avant le dernier acte. 3e tiers-temps : maîtrise et réalisme
Dès la 43e minute, Radovan Cutt entretient l’espoir roannais en inscrivant le troisième but visiteur. La réponse annécienne est immédiate : Raphaël Papa redonne trois longueurs d’avance aux siens moins de deux minutes plus tard. En fin de match, Roanne tente le tout pour le tout en sortant son gardien à plusieurs reprises, sans succès. Julien Laplace scelle définitivement le sort de la rencontre dans la cage vide à dix secondes du terme (7-3).
Crédit Photo Dominique Bonnefond
Analyse du match
La clé de cette rencontre réside dans l’efficacité offensive et l’intensité annécienne lors du premier tiers. Capables de capitaliser sur leurs temps forts, les Chevaliers ont rapidement mis Roanne sous pression, forçant les Renards à courir après le score.
Camden Thomson, élu meilleur joueur côté annecien, a incarné cette supériorité avec un triplé et une présence constante dans le jeu. Collectivement, Annecy a affiché une discipline satisfaisante et une meilleure gestion des temps faibles, malgré un léger relâchement en milieu de match.
Côté roannais, malgré l’engagement de joueurs comme Radovan Cutt ou Deniss Baskatovs, la fébrilité défensive et le manque de constance confirment une dynamique descendante inquiétante.
Crédit Photo Dominique Bonnefond
Conclusion
Ce succès probant permet à Annecy de consolider sa place dans le haut du classement et, surtout, de regagner de la confiance après une série en dents de scie. S’ils parviennent à maintenir ce niveau d’intensité, les Chevaliers pourraient bien redevenir un sérieux outsider dans cette Division 2. Pour Roanne, en revanche, l’heure est à la remise en question afin d’enrayer une spirale négative qui pourrait coûter cher à l’approche de la seconde moitié de saison.