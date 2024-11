Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 13ème journée : Clermont-Ferrand vs Valence 4 - 3 (0-1 1-1 3-1) Le 02/11/2024 Clermont-Ferrand Patinoire Papadakis-Cizeron [ Clermont-Ferrand ] [ Valence ] Clermont : Dure dure... fut la victoire Victoire sur le fil 4 à 3, de Clermont face à Valence au terme d’une partie de hockey qui semblait plus acquise aux Lynx avant le réveil tardif mais payant des Sangliers Arvernes en fin de 3ème période lors de cette 5ème Journée de championnat de Division 2. Clermont-Ferrand Patinoire Papadakis-Cizeron, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 04/11/2024 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



827 spectateurs Arbitres : Yohan GEORGE assisté de Tristan DERKAOUI & Nathan HASHOLDER Buts :

Clermont-Ferrand : ; 30:04 Tuomas Valirinne (ass Tristan Narbonne et Louis Duval) ; 46:49 Tuomas Valirinne ; 57:29 Leevi Sorvali (ass Micke Niemela et Tuomas Valirinne) ; 59:01 Tuomas Valirinne

Valence : 09:33 Dmitri Dudkin (ass Arnaud Lazzaroni et Rudi Maarni) ; 31:59 Nikita Kliuev (ass Alexei Baskov et Dmitri Dudkin) ; 51:17 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov et Jules Plenet) Pénalités 6 minutes (0-2-4) contre Clermont-Ferrand 8 minutes (2-0-6) + Tir de pénalité contre Valence Gardiens en jeu :

Clermont: 60:00 #25 Elliot JONES

Valence: 60:00 #51 GAUTERO Theo



Temps mort :

Clermont: 57:04

Valence: 59:21





Ce samedi 2 novembre, c'est dans une patinoire copieusement remplie que les Sangliers accueillaient les Lynx de Valence. Les partisans espéraient voir leurs couleurs renouer avec la victoire après leur prestation sérieusement entachée d’une défaite amis en prolongation chez le leader Montpellier. Cependant du côté les drômois, en urgence de points, on était bien déterminés à en découdre pour vaincre et s'éloigner des dernières places.



Crédit Photo Yannick Martin



1ère Période

Le premier tiers démarre sans vraiment de temps d'observation et c'est plutôt les clermontois qui proposent un jeu un peu plus construit. Mais les valentinois sont accrocheurs et pressent autant qu'ils peuvent. Ils en sont récompensés puisqu'ils ouvrent le score à 9mm33 par Dimitrii Dudkin, assisté d'Arnaud Lazzaroni et Rudi Maarni, qui partant en contre, réussissent à déjouer le dernier défenseur et le gardien clermontois dans la foulée. Les Sangliers poussent jusqu'à la fin de la période pour revenir mais en vain.



Crédit Photo Yannick Martin



2ème Période

Les Arvernes abordent ce 2ème tiers avec ce but de retard mais aussi 40 secondes de supériorité encore à jouer. Les dromois réussissent à tuer cette fin de pénalité et, revenus à égalité, accélèrent le rythme. Les puydomois s'adaptent et même si bien qu'un peu à contre jeu ils égalisent par Tuomas Valirinne à la 30ème minute assisté de Tristan Narbonne et Louis Duval. Malheureusement dans la foulée Clermont prend une pénalité que les drômois font fructifier à la 32ème minute par Nikita Klyuev assisté de Aleksei Baskov et Dimitrii Dudkin, reprenant ainsi leur avantage d’1 but. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin de la période assez tendue pour les locaux qui peuvent remercier leur gardien.



Crédit Photo Yannick Martin



3ème Période

Les prés de 1000 supporters attendent dans ce dernier tiers une réaction des auvergnats. Elle vient mais dans la douleur et surtout le suspense. A 46mn49 un joueur de Valence balance un clermontois qui filait à la cage. Sanction immédiate avec un tir de pénalité. Il est transformé par Tuomas Välirinne qui signe ainsi son 2ème but.

Les Lynx continuent à pousser très fort et cela finit par payer puisqu'ils reprennent leur avantage d'un but à la 51ème minute par Dimitri Dudkin, lui aussi qui inscrit son 2ème but de la soirée, but assisté d'Aleksei Baskov et Jules Plenet.

Malheureusement, rattrapés par leur indiscipline, les visiteurs concèdent 2 pénalités à un peu moins de 2mn d'intervalle.

Il ne reste alors que 3 mn lorsque le coach clermontois Juho Autio demande un temps mort. La stratégie qui découle du temps mort, de sortir dans la foulée le gardien Eliott Jones pour un joueur de champ, va-t-elle payer ?

Ce coup de poker marche puisqu'ainsi à 6 contre 4, ils reviennent à égalité grace à Leevi Sorvali à 57mn29, assisté de Micke Niemela et Tuomas Välirinne.

Alors que l'on pense s'acheminer vers des prolongations, les clermontois récidivent avec un nouveau but à 59 secondes de la fin par l’intermédiaire de Tuomas Välirinne qui marque là son 3ème but de la soirée.

Cette fois c'est bien les Sangliers qui prennent les devants dans le money time. Pourtant le suspense n'est pas terminé pour autant car à son tour le coach drômois tente le tout pour le tout et sort lui aussi son gardien Théo Gautero, afin d’évoluer à 6 joueurs de champ contre 5. Les Sangliers résistent avec un peu trop de fougue et cela se complique lorsqu'ils se trouvent pénalisé à 9 secondes de la fin, les obligeant à terminer à 4 contre 6 joueurs de champ. Arrivant non sans mal à mettre en échec la pression adverse jusqu'au coup de sirène final, les Arvernes enregistrent donc leur 3ème succès dans le temps réglementaire.





Crédit Photo Yannick Martin



