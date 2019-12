Hockey sur glace - Division 2 : 13ème journée : Villard-de-Lans vs Morzine-Avoriaz 0 - 0 Le 21/12/2019 Patinoire Ravix Villard de lans [ Villard-de-Lans ] [ Morzine-Avoriaz ] Les Pingouins s'imposent chez les Ours , reportage photo Morzine s'impose face aux Ours de Villard de lans Patinoire Ravix Villard de lans, Hockey Hebdo le 22/12/2019 à 01:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Villard-de-Lans :

Morzine-Avoriaz :



Les Pingouins de Morzine Avoriaz se sont imposés 3-2 face aux Ours de Villard de Lans





Photographe Laurent Lardière Josselin Besson , meilleur joueur coté Pingouins





Photographe Laurent Lardière K.Richard crée l'égalité





Photographe Laurent Lardière S.Gros rappelle les consignes à ses joueurs





Photographe Laurent Lardière Accarie n'a pu empêcher les Pingouins de remporter la victoire © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo