Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Clermont-Ferrand vs Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 8 (0-3 1-2 1-3) Le 20/01/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) Clermont est stoppé net par le HCMP Après deux belles victoires, Clermont est stoppé net dans son élan victorieux alors comme dans la vie, il y a des jours avec et des jours sans, tout dépend de quel côté qu'on se trouve. Pour cette 14ème journée c'était sans pour Clermont qui a pris une bonne leçon de hockey de la part des Bouquetins du HCMP. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 23/01/2024 à 19:00



Ce fait de jeu reflète bien cette impression funeste générale même si la malchance n'est pas, loin de là, la seule raison de cet échec. Les autres raisons sont des moments faibles où les Sangliers semblaient parfois en manque de lucidité pour assurer des mouvements plus aboutis.



Tout le contraire pour la défense alpine qui, même si elle fit quelques rares cadeaux (permettant les 2 buts clermontois), était plutôt assez remarquable de sang-froid et d'organisation. Pour autant les auvergnats eurent de vrais temps forts avec entre-autre un jeu de puissance qui valait celui de leur adversaire sauf dans le réalisme, il est vrai bien mis à mal par la performance remarquable du gardien des Bouquetins qui ne fut pas élu sans raison l'homme du match côté visiteur.





Crédit Photo Yannick Martin





La rencontre ne commençait pas si mal pour les puydômois puisqu'après un début de rencontre équilibrée ils obtenaient la 1ère pénalité. Mais ils ne sauront en profiter et au contraire au retour au complet les alpins sauront tirer parti d'un palet mal contrôlé du gardien arverne et une absence de marquage de ses défenseurs pour ouvrir la marque autour de la 4ème minute par Zachary Brooks assisté de Perret et Vesalainen.



Les clermontois tentent de réagir mais voient leurs tentatives échouées suite à des passes trop souvent coupées ou mal contrôlées. Néanmoins ils se donnent plusieurs occasions de taquiner sérieusement le gardien visiteur Dorian Rollet. Mais la pression reviendra sur les épaules clermontoises et les Bouquetins, bien plus réalistes, réussiront à marquer de près par Olivier Picard dans un angle impossible à l'approche de la 11ème minute, assisté de Brooks et Vesalainen.



S'en suit une 1ère pénalité en faveur des Sangliers qui ne donnera rien, puis d'une 2ème cette fois en leur défaveur. Les savoyards semblaient guère mieux gérer leur supériorité mais pourtant, en fin des 2 minutes, ils surent trouver le chemin des filets par l'intermédiaire de Romain Bureau, assisté de Hou Gustafsson, à la 17ème minute dans un angle tout aussi impossible que le but précédent.



Le score déjà lourd de 3 à 0 en restera là malgré une nouvelle supériorité clermontoise en fin de période.





Crédit Photo Yannick Martin





Les clermontois entament ce 2ème tiers à 5 contre 4 encore 56 secondes avec la volonté de réagir. Il ne faudra effectivement pas 20 secondes pour que Tuomas Välirinne reçoive le palet gagné par Vialatte à l'engagement et s'en aille seul de sa zone pour marquer dans une défense alpine quelque peu apathique et ce sera bien la seule fois. Mais les visiteurs se remettent vite les idées en place et bousculent les clermontois, d'autant plus que suite à une bagarre, ces derniers se trouvent plus pénalisés que leur adversaire avec 2 joueurs en prison contre 1.



Les Sangliers commentent beaucoup d'approximations mais résistent tant bien que mal. Une infériorité sifflée à l'encontre des Bouquetins permet aux Sangliers de respirer et porter le danger plus franchement sur la cage adverse sans hélas réussir à tromper la vigilance du portier. A son tour Clermont sera sanctionné et la pression change de camp et les alpins sauront, eux, être plus efficace pour tromper Jean Philippe Fontaine autour de la 30ème minute par à nouveau Zachary Brooks assisté de Vesalainen et Picard.



Une double pénalité à 32 mn 45 équitablement est répartie sur les 2 équipes. Cela profitera finalement aux savoyards qui capitaliseront sur un bien mauvais renvoient de palet du gardien local vers un coéquipier mais qui malheureusement le laissera échapper au profit de Vili Vesalainen; celui-ci ne laissera pas passer l'occasion de transpercer sur un tir puissant le portier clermontois.



Les Arvernes réagissent en attaquant tous azimuts mais en vain, il y aura toujours le grain de sable pour contrarier les velléités offensives (dont ce fameux incident de la crosse cassée).





Crédit Photo Yannick Martin





En ce début de 3ème période, les Sangliers tentent de rester sur cet esprit offensif de fin de 2ème tiers mais les Bouquetins les contiennent d'autant mieux qu'ils sont aidés par les maladresses auvergnates et n'ont qu'à patienter pour porter l'estocade sur un contre, ce qui ne manquera pas de venir après 2mn 26 de jeu où Gabriel Caratini glisse le long de la botte du portier le palet pour un 6ème but assisté de Brooks omniprésent et Picard.



Visiblement pas dans un bon soir, le gardien clermontois Jean-Philippe Fontaine laisse sa place à son backup Eliott Jones. A 6-1 la note est lourde mais les locaux ne veulent pas abdiquer sans réagir et enfin marquer. On assiste à des envolées offensives réelles, voir dangereuses, surtout lorsque Clermont se retrouve en supériorité, mais toujours contrariées à un moment ou un autre dans la finalité. Mais succèdent aussi des moments où ils n'arrivent plus à gérer la pression adverse avec suffisamment de sang-froid, rendant alors trop de palets.



A nouveau à l'approche des 6 dernières minutes les Bouquetins rajoutent un 7ème but à la suite d'un duel perdu à la ligne bleue clermontoise qui permet un renvoi du palet vers Olivier Picard seul devant le gardien qu'il saura déjouer (assistance l'inévitable Brooks et Vesalainen).



Pour ne rien arranger les puydômois prennent une prison à moins de 4mn de la fin. Pourtant profitant d'une grossière erreur de la défense visiteuse, Nans Souchon se saisit du palet et s'en va seul tromper enfin le gardien alpin. Vexé le coach visiteur demande un temps mort et demande à ses joueurs de laver l'affront en signant le dernier but de la partie. Ils y arriveront en étant aidé en cela par une défense locale qui tergiversera trop à dégager le palet devant sa cage et, profitant d'un gros cafouillage, une crosse savoyarde plus maligne, celle de Vesalainen, aidée par celles de Picard et brooks, trouvera le chemin des filets.



Il reste 1mn35 et malgré des Sangliers qui se démultiplient pour parvenir à être les derniers à conclure la marque, et ils n'en furent encore une fois vraiment pas loin, il était dit que ce ne serait pas leur soirée. Ils doivent se résoudre à ce lourd score de 2 à 8 en leur défaveur.





Crédit Photo Yannick Martin





Clermont est donc retombé ce soir dans ses travers de fin 2023. Les Sangliers doivent vite panser leurs blessures, passer à autre chose et tenter de retrouver le jeu entrevu lors des 2 précédentes rencontres en espérant un peu plus de réussite. Malgré cet échec ils gardent leur 8ème place au goal-average à égalité de points avec Lyon (vainqueur en prolongation à Annecy).



