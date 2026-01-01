Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Clermont-Ferrand vs Dijon 7 - 2 (0-0 2-1 5-1) Le 17/01/2026 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Dijon ] Avec un dernier tiers décisif Clermont s'impose Longtemps accrochés par de courageux Dijonnais, les Sangliers Arvernes ont fait la différence dans le dernier tiers grâce à une meilleure maîtrise et une efficacité redoutable en supériorité numérique. Devant plus de 1 400 spectateurs à la patinoire Papadakis-Cizeron, les Clermontois s’imposent largement, un score final flatteur qui scelle potentiellement leur qualification pour les phases finales, une première depuis 2019. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 20/01/2026 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1393 spectateurs Arbitres : JURE Eloise assisté de THIERCY Damien & BRAUD Tao Buts :

Clermont-Ferrand : 20:49 Yannis Cherkaoui (ass Matvei Kokovin et Vladislav Korobkine) ; 26:57 Vladislav Korobkine (ass Matvei Kokovin et Yannis Cherkaoui) ; 51:00 Normunds Vibans (ass Roman Kizlo et Vladislav Korobkine) ; 51:44 François Faure (ass Matvei Kokovin et Normunds Vibans) ; 53:09 Yannis Cherkaoui (ass Matvei Kokovin et François Faure) ; 54;45 Tristan Narbonne (ass Micke Niemela et Roman Kizlo) ; 59:04 François Faure

Dijon : ; 33:29 Lucas Lacroix (ass Mathieu Lambert-Jams) ; 48:31 Tristan Valtat (ass Colton Sipperley) Pénalités 39 minutes (4-31-4) contre Clermont-Ferrand 18 minutes (4-2-12) contre Dijon Ce samedi à la patinoire Papadakis-Cizeron, les Sangliers Arvernes avaient la volonté ferme de l'emporter. La victoire pouvait être l’assurance définitive de la qualification en phase finale. La modeste place de Dijon laissait à priori présager d'une soirée fructueuse. Encore ne fallait-il pas négliger une équipe bourguignonne qui occupe une bien fragile mais primordiale 8ème place pour s’éviter les affres de la poule de maintien. Il lui faut donc essayer de la consolider par une performance en terre auvergnate. Aux Clermontois de ne pas se laisser abuser par leur succès du match aller (victoire 1-3) et aux Dijonnais de croire crânement en leurs chances. Pour ces derniers cela sera d’autant plus un sacré défi que leurs adversaires pourront compter sur le soutien de leurs partisans venus remplir à nouveau copieusement la patinoire (plus de 1400 spectateurs).



© Photo Hockey Hebdo Archives



1er Tiers : Période de test



Dès le début les Avernes prennent le match à bras le corps et auront rapidement la 1ère occasion de mettre à l'épreuve le gardien bourguignon. Ils le mettront à l'épreuve tout ce tiers temps mais, particulièrement en réussite, et aussi aidé par manque de réalisme des Clermontois, le portier visiteur ne laissera rien passer dans ces 20 premières minutes. S'il eut un peu moins l'occasion de se mettre en avant, son homologue clermontois sera tout aussi intraitable. Par manque d’occasions très franches finalement rien ne sera marqué dans ce 1er tiers, laissant quelque peu sur leur faim les spectateurs.



© Photo Hockey Hebdo Archives



2ème Tiers : Entre maladresse et opportunisme



Le début de 2ème période démarre avec beaucoup d’approximations dans les tentatives de poser son jeu de part et d’autre. Pourtant sur la 1ère vraie occasion, les Sangliers vont frapper et ouvrir enfin le score, par l'intermédiaire de Yannis Cherkaoui récupérant un palet dévié par un défenseur et alors que le jeu n'a repris que depuis 49 secondes (assistances accordées à Kokovin et Korobkin).



S’en suivra 4 bonnes minutes de domination dijonnaise suite à 2 pénalités consécutives des Arvernes. Malheureusement pour eux, non seulement les Ducs ne sauront en profiter mais peu de temps après le retour à l’égalité numérique, Clermont récidivera à l'approche de la 27ème minute par Vladislav Korobkin assisté de Kokovin et Cherkaoui.



Le jeu s’équilibre, cela surtout dans l’approximation et la maladresse et ne permettant guère de beaucoup porter le danger devant les cages. Concédant leur 3ème pénalité, cette fois les Sangliers cèderont 1 but aux Bourguignons à la toute fin de l’infériorité par Lucas Lacroix assisté de Lambert-Jams qui donc réduit l’écart à une unité.



Continuant à mal gérer leurs temps forts les clermontois vont prendre en fin de période une pénalité majeur annulant le power-play qu'ils venaient enfin d'obtenir. Les visiteurs ne sauront en profiter avant le coup de sirène.



© Photo Hockey Hebdo Archives



3ème Tiers : Un final en supériorité qui fait la différence



Menant que d'1 seul but à l'entrée De la dernière période, les Sangliers vont encore devoir gérer plus de 3mn en infériorité. Il ne s'est passé qu'à peine plus de 2mn que les Clermontois prennent une autre pénalité les contraignant alors à jouer à 3 contre 5 un peu plus d'une minute. Ils réussiront l'exploit de contenir leurs hôtes.



Les Dijonnais ne baissent pas les bras pour autant et, bien que plutôt dominés, ils n’en mènent pas moins quelques contre-attaques. Sur l’une d’elles, ils réussiront à égaliser par Tristan Valtat assisté de Sipperley à moins de 12 minutes de la fin du temps réglementaire. Sentant l’exploit à leur portée, les visiteurs vont tenter d’emballer le jeu. Peut-être un peu trop et ils en perdront de leur sang-froid. Commettant bien plus de fautes, ils payeront cette indiscipline en prenant coup sur coup 2 pénalités à l’approche des 9 dernières minutes les contraignant à leur tour à jouer en double infériorité.



Les Auvergnats, redevenus par contre plus maitres de leurs nerfs, sauront en profiter très vite pour marquer d’abord par Normunds Vibans assisté de Kizlo et Korobkin à la 51ème minute. François Faure fera à son tour 44 secondes plus tard trembler les filets adverses assisté de Kokovin et Vibans.



Les Bourguignons ont alors perdu pied et concéder de grossières fautes sur agressions. Ils en seront sanctionnés de 2 nouveaux buts en double infériorité, le 1er par Cherkaoui assisté de Kokovin et Faure à 53mn09 ; puis par Tristan Narbonne assisté de Niemela et Kizlo à 54mn04. Les Clermontois iront de leur 7ème réalisation dans la dernière minute, par François Faure inscrivant sans assistance son 2ème but de la soirée, donnant au score final une ampleur un peu trompeuse à leur victoire.



© Photo Hockey Hebdo Archives



Ce succès, qui finalement se décida dans les 9 dernières minutes, permet aux Sangliers Arvernes de faire mieux que consolider leur 6ème place. Ils s’emparent, de par le jeu du goal-average, de la 5ème au détriment d’Annecy. Cette soirée leur assure potentiellement la qualification aux phases finales qu’ils n’ont plus connues depuis 2019 car tout retour des 3 derniers est désormais impossible.



Ce succès, qui finalement se décida dans les 9 dernières minutes, permet aux Sangliers Arvernes de faire mieux que consolider leur 6ème place. Ils s'emparent, de par le jeu du goal-average, de la 5ème au détriment d'Annecy. Cette soirée leur assure potentiellement la qualification aux phases finales qu'ils n'ont plus connues depuis 2019 car tout retour des 3 derniers est désormais impossible.

Dure défaite pour des Ducs qui auront longtemps fait douter leurs hôtes. Leur manque d'efficacité en jeu de puissance, même en 5 contre 3 les aura malheureusement desservis. Par comparaison, lors les 3 doubles infériorités qu'ils auront concédées aux Auvergnats dans les 9 dernières minutes, ces derniers auront marqué à chaque fois, réduisant à néant tout espoir de retour. Il n'en demeure pas moins que les Bourguignons préservent leur 8ème place mais elle est très vulnérable. Il reste des matchs importants que Dijon devra savoir bien négocier.







