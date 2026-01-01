Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Roanne vs Anglet II 13 - 0 (4-0 5-0 4-0) Le 17/01/2026 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Anglet II ] Roanne brise l'Hormadi (la glace) Dans une patinoire Fontalon garnie de près de 1 100 spectateurs, les Renards de Roanne ont livré une démonstration de force samedi soir à l’occasion de la 14ᵉ journée de Division 2. Déjà vainqueurs à l’aller (6-3), les Ligériens n’ont laissé aucune chance à une équipe de l’Hormadi d’Anglet dépassée, s’imposant sur le score sans appel de 13 à 0. Un succès qui confirme les ambitions roannaises et met en lumière les limites structurelles d’une formation basque en quête de stabilité. Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo GB / © Photographe Dominique Bonnefond le 19/01/2026 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Arbitres : GERMANEAUD Bastien assisté de JULLIAN Pierre-Louis et SALICIO Olivier Buts :

Roanne : 06:24 Deniss Baskatovs (ass Romain Bonnefond et Martin Ropert ) ; 10:02 Allan Villand (ass Lucas Turlure et Adam Gajarsky) ; 10:28 Kilian Duclos (ass Romain Bonnefond et David Fritz-Dreysse) ; 13:31 Mathieu Touveron (ass Lyly Jokinen et David Fritz-Dreysse) ; 20:30 Thomas Raby (ass Ugo Lollier et Deniss Baskatovs) ; 21:45 Thomas Raby (ass Sergei Lisov et Mathieu Touveron) ; 25:51 Artyom Anosov (ass Sergei Lisov et Adam Gajarsky) ; 26:48 David Fritz-Dreysse (ass Mathieu Touveron et Allan Villand) ; 32:40 Adam Gajarsky (ass Allan Villand et Lucas Turlure) ; 47:51 Lucas Turlure (ass Artyom Anosov) ; 50:14 Adam Gajarsky (ass Artyom Anosov et Lucas Turlure) ; 51:53 Ugo Lollier (ass Deniss Baskatovs et Romain Bonnefond) ; 53:23 Artyom Anosov (ass Radovan Cutt et Adam Gajarsky)

Anglet II : Pénalités 16 minutes (2-4-10) contre Roanne 20 minutes (6-14-0) contre Anglet II

Photographe : © Dominque Bonnefond

LE MATCH Les Renards de Roanne impitoyables face à l’Hormadi © Photographe Dominique Bonnefond



Roanne déroule et inflige une correction historique à Anglet (13-0)



© Photographe Dominique Bonnefond Dès l’entame, Roanne impose un rythme élevé et asphyxie Anglet par un jeu rapide, précis et collectif. Les Renards trouvent rapidement la faille et ne desserrent jamais leur emprise, construisant leur succès période après période. Solides défensivement, efficaces offensivement et disciplinés dans l’ensemble, les hommes de Roanne livrent un match plein face à un adversaire rapidement en difficulté, tant physiquement que mentalement. Première période : Roanne frappe fort d’entrée (4-0) Les Renards ne tardent pas à donner le ton. À la 6’24, Deniss Baskatovs ouvre le score, bien servi par Bonnefond et Ropert. Roanne accélère encore et inscrit trois nouveaux buts en moins de quatre minutes par Villand (10’02), Duclos (10’28) puis Touveron (13’31). Anglet subit, peine à sortir de sa zone et concède de nombreuses situations dangereuses. Malgré une pénalité roannaise en fin de période, le score reste inchangé : Roanne mène logiquement 4-0 après vingt minutes.

Deuxième période : la tempête roannaise (5-0) À peine la période relancée, Thomas Raby porte le score à 5-0 après seulement 30 secondes. Malgré une pénalité contre Roanne, Raby récidive en infériorité numérique (21’45), provoquant la sortie du gardien titulaire angloy, Ewan Combe, remplacé par Max Kleiber. Rien n’y fait : Anosau (25’51), Fritz-Dreysse (26’48) et Gajarsky (32’40) aggravent encore la marque. Anglet demande un temps mort, mais la spirale négative se poursuit. La fin de période est marquée par plusieurs pénalités, reflet d’une frustration grandissante côté basque. Roanne mène 9-0 à la deuxième sirène.

Troisième période : Roanne sans relâche (4-0)



© Photographe Dominique Bonnefond Loin de lever le pied, Roanne continue d’appuyer là où ça fait mal. Turlure inscrit le dixième but (47’51), avant que Gajarsky ne marque en supériorité numérique (50’14). Lollier (51’53) puis Anosau (56’23), également en avantage numérique, portent le score final à 13-0. La rencontre se termine dans un climat plus tendu, avec des pénalités antisportives de part et d’autre en toute fin de match, anecdotiques au regard de l’écart. Conclusion



Photographe Dominique Bonnefond Roanne signe une victoire éclatante et confirme son statut de candidat sérieux aux premières places de la poule 2. Avec ce succès, les Renards consolident leur 3ᵉ place au classement et envoient un message fort à leurs concurrents directs. Pour Anglet, lanterne rouge, la soirée est à oublier au plus vite. Analyse du match Ce score fleuve illustre parfaitement les dynamiques opposées des deux formations. Roanne, battu la semaine passée à Clermont en prolongation (4-3), a su transformer la frustration en énergie positive, affichant une maîtrise collective impressionnante et une profondeur de banc décisive. À l’inverse, l’Hormadi, pourtant vainqueur de Clermont aux tirs au but quelques jours plus tôt, a payé cher son manque de régularité.

La rencontre met également en lumière les particularités structurelles de la Division 2. Anglet, équipe réserve de l’Élite, vit au gré des disponibilités de son effectif et de la rotation de ses joueurs, ce qui engendre des performances très fluctuantes et peut déséquilibrer la compétition. Face à une équipe roannaise construite, stable et ambitieuse, l’écart est apparu criant.

Une démonstration qui restera comme l'un des matchs référence de la saison pour les Renards, tandis qu'Anglet devra rapidement se remobiliser pour éviter que ce lourd revers ne laisse des traces durables.








