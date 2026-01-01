Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Toulouse-Blagnac vs Annecy 5 - 0 (2-0 2-0 1-0) Le 17/01/2026 GB / Photographe Romain Puech [ Toulouse-Blagnac ] [ Annecy ] Toulouse en Prince face aux chevaliers Solides, appliqués et imperméables derrière, les Bélougas de Toulouse-Blagnac ont parfaitement négocié la réception des Chevaliers du Lac d’Annecy. En s’imposant 5-0 lors de la 14e journée de Division 2, les hommes de Claude Devèze signent un septième succès consécutif et une soirée référence, marquée par le premier blanchissage à domicile du portier américain Brendahn Brawley. GB / Photographe Romain Puech, Hockey Hebdo le 21/01/2026 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1498 spectateurs Arbitres : ROHWEDDER Raphaël & GERMOND Mattéo assistés de NORDMAN Leif & PRAGOUT Maxime Buts :

Toulouse-Blagnac : 06:44 Shane Sullivan (ass Pierre Byé et André Menard) ; 16:57 Shane Sullivan (ass Brett Magee et Evan Chappa) ; 31:17 Shane Sullivan (ass Brett Magee et André Menard) ; 36:54 Quentin Borg (ass Loïc Mairal et Lucas Audisio) ; 53:00 Pierre Byé (ass Shane Sullivan et Evan Chappa)

Annecy : Pénalités 4 minutes (0-2-2) contre Toulouse-Blagnac 6 minutes (2-4-0) contre Annecy



Les Bélougas glacent les Chevaliers et confirment leur série

Devant 1 498 spectateurs à la patinoire Jacques Raynaud, Toulouse-Blagnac a construit son succès avec méthode : efficacité en supériorité numérique, rigueur collective et un gardien intraitable. Annecy, de son côté, n’a jamais réellement trouvé la clé pour inquiéter Brawley, impeccable pour sa première à domicile sous ses nouvelles couleurs.



Crédit Photo © Romain Puech



1er tiers-temps : Toulouse pose les bases (2-0)

Les cotes donnaient Toulouse favori, mais les tendances laissaient espérer davantage de suspense. Il n'en fut finalement rien. Désireux d'éviter toute frayeur comme la semaine précédente à Vaujany, les Bélougas ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Sans jamais s'emballer offensivement, les locaux ont surtout livré une prestation défensive de très haut niveau, étouffant totalement les velléités savoyardes. Les Bélougas entrent parfaitement dans leur match. À 6'44, Shane Sullivan ouvre le score à égalité numérique, concrétisant une bonne entame toulousaine. Malgré une pénalité concédée par Hugo Galvez, les locaux restent disciplinés. Mieux encore, ils profitent d'une supériorité numérique pour doubler la mise : Sullivan, encore lui, frappe à 16'57. Toulouse vire logiquement en tête après vingt minutes maîtrisées.



2e tiers-temps : efficacité et contrôle (2-0)

Annecy tente de réagir mais se heurte à une défense bien en place. Les Chevaliers se compliquent la tâche avec plusieurs pénalités, aussitôt sanctionnées. À 31’17, Sullivan s’offre un triplé, toujours en power-play. Quelques minutes plus tard, Quentin Borg alourdit le score à égalité numérique (36’54). Le break est fait, le match semble déjà plié.



3e tiers-temps : le blanchissage en ligne de mire (1-0)





Crédit Photo © Romain Puech



Analyse du match

Sans forcer, Toulouse continue d’imposer son tempo. À 53’00, Pierre Bye parachève le succès des Bélougas, bien servi par Sullivan. La fin de rencontre est parfaitement gérée par les Haut-Garonnais, tandis que Brendahn Brawley veille à préserver sa cage inviolée jusqu’au coup de sirène final.



Shane Sullivan, auteur d’un triplé et de deux passes décisives, a logiquement été l’homme du match, mais la prestation collective mérite tout autant d’être saluée. Côté annécien, cette lourde défaite vient freiner une dynamique irrégulière et fait perdre aux Chevaliers leur 5e place, même si Clermont-Ferrand compte exactement le même nombre de points.



Crédit Photo © Romain Puech



Conclusion Si le score final de 5-0 n'a rien d'extravagant sur le papier, la véritable performance toulousaine réside dans la dimension défensive. Annecy n'a jamais réussi à mettre le portier adverse en difficulté, preuve d'un bloc compact, discipliné et solidaire. Les unités spéciales ont également fait la différence, avec trois buts inscrits en supériorité numérique.

Avec ce septième succès consécutif, Toulouse-Blagnac continue sa série impressionnante sans pour autant progresser au classement, restant solidement accroché à la 4e place. Les Bélougas maintiennent toutefois la pression sur Roanne tout en distançant leurs poursuivants. Pour Annecy, ce revers sans appel refroidit les ambitions de top 4, sans pour autant compromettre la suite de la saison. Une chose est sûre : ce samedi soir, la glace de Blagnac appartenait entièrement aux Bélougas.

