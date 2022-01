Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Toulouse-Blagnac vs Poitiers 7 - 0 Le 22/01/2022 Toulouse Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Poitiers ] Toulouse s'impose face à Poitiers Reportage photographique de la 14ème journée du championnat de division 2 de Hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'imposer sur sa glace face à Poitiers. Toulouse Blagnac, Hockey Hebdo Romain Puech le 30/01/2022 à 16:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



536 spectateurs Arbitres : R. Rohwedder assisté de R. Aussenac et F. Dessolain Buts :

Toulouse-Blagnac : 24:00 Eddy Martin-Whalen (ass Martins Kevlis et Ugo Boccassini) ; 33:41 Ugo Boccassini (ass Thibaut Buils et Clément Blaser) ; 38:12 Eddy Martin-Whalen (ass Thimothée Champin et Martins Kevlis) ; 46:19 Thimothée Champin (ass Pablo Sudor et Thibaut Buils) ; 47:03 Yanick Riendeau (ass Kevin Maso et Sébastien Gauthier) ; 55:11 Eddy Martin-Whalen (ass Sébastien Gauthier et Yanick Riendeau) ; 7:23 Sébastien Gauthier (ass Thibaut Buils)

Poitiers : Pénalités 12 minutes contre Toulouse-Blagnac 12 minutes contre Poitiers



Galerie complète de la rencontre

(cliquez sur l'image)



Photographe : Romain Puech © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.