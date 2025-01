Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 14ème journée : Valence vs Anglet II 4 - 3 (1-1 1-0 2-2) Le 18/01/2025 Le Polygone de Valence [ Valence ] [ Anglet II ] Valence s’est fait peur pour rien Anglet est, avec Rouen, le seul club de ligue Magnus qui engage sous son nom une équipe 2 dans ce championnat. Le club basque a le mérite d’avoir un effectif entièrement français, mélange de jeunes qui pour certains intègrent l’équipe Magnus, complété par des joueurs d’expérience. Sur la feuille de match de ce soir on trouve une douzaine de titulaires de l’équipe U20 d’Anglet, ainsi que leur coach Stanislas Aubert, actuellement en tête de son championnat. Parmi ces jeunes joueurs, on notera deux valentinois Noa Gaulier, fils et neveu de 3 Lynx qui ont joué en D1 ainsi que de Noé Crespin. Par contre, les meilleurs pointeurs de l’équipe Nicolas Arrossamena, Thomas Decock et quelques autres cadres n’ont pas fait le déplacement. Valence joue deux fois consécutivement sur sa glace et veut confirmer la large victoire face à un autre rival direct, Clermont Ferrand mais gare aux matches gagnés d’avance ... Le Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 20/01/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



904 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de Mme Fontaine et de M. Hasholder Buts :

Valence : 10:06 Alexei Baskov (ass Dmitri Dudkin et Jules Plenet) ; 31:01 Dmitri Dudkin (ass Arnaud Lazzaroni et Alexei Baskov) ; 43:52 Alexei Baskov (ass Dmitri Dudkin) ; 54:48 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov et Jules Plenet)

Anglet II : ; 13:17 Mathis Perot-Legrand (ass Kevin Maso et Jérémy Maso) ; 57:05 Léo Texier (ass Mathis Perot-Legrand et Jérémy Maso) ; 58:28 Kevin Maso (ass Emilien Lochu* et Léo Texier) Pénalités 2 minutes contre Valence 6 minutes contre Anglet II Valence joue son premier tiers « facile »



Peu dérangés défensivement, les drômois déroulent leur jeu offensif mais le portier Max Kleiber fait bonne garde.

A la moitié de la période, Jules Plenet entre en zone d’attaque, croise avec Dmitrii Dudkin qui sert Aleksei Baskovqui dribble Kleiber (1-0 à 10’06).



3 minutes plus tard, le capitaine angloy Jérémy Maso gagne son engagement en zone d’attaque, sert Kévin Maso qui tire à la bleue sur la botte et Mathis Perot-Legrand a tout son temps pour ajuster Nans Blanc (1-1 à 13’17).



Les locaux dominent les débats et multiplient les actions individuelles, mais ils aboutissent sur des face à face avec Kleiber qui ne se laisse plus piéger.



Valence termine ce tiers par une victoire aux points, mais pas au score.



Photographe : © Max Lazzaroni Sam Riffard élu homme du match

Valence inscrit le plus beau but du match mais n’enchaine pas



Au 2èmetiers, grâce à ses bons techniciens et à son expérience, Valence multiplie les raids individuels qui s’enchainent avec beaucoup de rythme mais échouent systématiquement sur Kleiber qui peut finir par prendre confiance.

C’est à la moitié de la période que Arnaud Lazzaroni récupère le palet à la rouge, rentre en zone d’attaque, fait un « une deux » avec Baskov, décale Dudkin qui ne laisse aucune chance à Kleiber (2-1 à 31’01).



Les basques subissent d’avantage et doivent concéder quelques pénalités. Sur la troisième pénalité, la meilleure équipe de supériorité du championnat bénéficie de trois engagements gagnés en zone d’attaque mais répète trois fois la même séquence stérile « engagement + tir ».



Fin du tiers, la supériorité se poursuivra après le surfaçage.



Anglet poussera le suspens jusqu’au bout



Le 3èmetiers commence, Valence corrige son jeu mais ça ne donnera rien.

Dès la troisième minute, Dudkin travaille dans le coin, sert Baskov étrangement seul qui trompe Kleiber (3-1 à 43.52).



Photographe : © Max Lazzaroni

Les locaux conservent la main mise sur le match. A 5’ de la fin, Plenet sert Dudkin qui passe à Baskov qui tire au-dessus, le plexiglass renvoie le palet sur Dudkin qui marque (4-1 à 54’18) Photo ci-dessus.



Nous sommes dans les trois dernières minutes quand, Jérémy Maso prend un engagement en zone offensive, le palet arrive à Léo Texier qui marque sur assistance accordée Perot-Legrand (4-2 à 57’05) Photo ci-dessous.



Photographe : © Max Lazzaroni

Silence de cathédrale dans la patinoire, 40 secondes après, Valence concède sa première infériorité numérique de la soirée, c’est un coup de froid sur la patinoire. Aubert sort son gardien, et Kévin Maso, pour son premier match en D2 inscrit son premier but au pauvre Blanc qui avait perdu sa crosse sur assistances de Texier et Lochu. (4-3 à 58’28) Photo ci-dessous.



Heureusement, le score en restera là au grand soulagement des 904 supporters des Lynx.



Photographe : © Max Lazzaroni



Victoire méritée mais laborieuse



Ce n’est pas, loin s’en faut, le meilleur match des Lynx même si Dudkin et Baskov auront réussi à inscrire chacun 4 points à l’occasion des 4 buts marqués par l’équipe. On préfèrera retenir le principal à savoir la victoire.

Pour la deuxième partie du championnat qui les verra opposés à La Roche sur Yon (2ème), Roanne (4ème, Toulouse (1er) et Annecy (chez eux), les Lynx devront se monter beaucoup plus altruistes et variés dans les jeux pour arriver au niveau de leurs adversaires.





Retour Réactions sur l'article







