Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : Annecy vs Toulouse-Blagnac 2 - 1 (0-1 0-0 2-0) Le 29/01/2022 Annecy [ Annecy ] [ Toulouse-Blagnac ] Les Chevaliers se font peur.. Reportage photographique de la 15ème journée du championnat de division 2 de Hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'incliner sur la glace d'Annecy.



427 spectateurs Arbitres : F. Robert assisté d' O. Salicio et T. Derkaoui Buts :

Annecy : 44:57 Benjamin Arnaud (ass Lubin Louvier et Cyril Papa) ; 50:06 Benjamin Arnaud (ass Cyril Papa et Lubin Louvier)

Toulouse-Blagnac : ; 7:25 Eddy Martin-Whalen (ass Sébastien Gauthier et Yanick Riendeau) Photographe : Instant Pics

Le match démarre sur un faux rythme. Le match démarre sur un faux rythme. Après seulement 1 minute 06 de jeu, la première pénalité tombe du côté Annécien, suivie, 46 secondes plus tard, par une prison pour Toulouse. Les Belougas imposent leur jeu et les Chevaliers peinent à se mettre au niveau. A 7 minutes 25, Toulouse ouvre le score en supériorité numérique, à 5 secondes de la fin de la pénalité. Photographe : Instant Pics Au deuxième tiers, Annecy hausse un peu son niveau de jeu mais n'est pas à l'abri d'un contre de l'équipe adverse. Le gardien Toulousain, en grande forme, fait barrage à toutes les tentatives Annécienne. Au deuxième tiers, Annecy hausse un peu son niveau de jeu mais n'est pas à l'abri d'un contre de l'équipe adverse. Le gardien Toulousain, en grande forme, fait barrage à toutes les tentatives Annécienne. Au troisième tiers, après moins de 5 minutes de jeu, le Capitaine d'Annecy B.Arnaud trouve la faille et marque sur une reprise de passe de C.Papa de derrière le but Toulousain. Ce but réveille les Chevaliers qui trouvent de nouveau le chemin des filets toujours avec B.Arnaud sur une passe parfaite de C. Papa suite à une récupération de palet de L.Lubin. Le match monte en intensité et E.Springer et Y.Riendeau en viennent aux mains. Toulouse tente d'égaliser mais tombe sur un bloc défensif parfaitement en place et un gardien qui ne laisse rien passer.

Hommes du match.

Toulouse : Lavalliere William

Annecy: Jessy Dugat



