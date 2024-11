Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : Dijon vs Paris (FV) 1 - 2 (1-1 0-1 0-0) Le 16/11/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Paris (FV) ] Logique pour les uns, tragique pour les autres Les Ducs toujours sans la moindre victoire après 6 matchs retrouvent leur glace pour tenter enfin de l'emporter même si cela paraît bien compromis face à une grosse cylindrée de la poule. Les Français Volants sont deuxièmes et avec un match de retard, ils viendront en Bourgogne pour poursuivre leur chasse à la première place et seront nettement favoris Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/11/2024 à 11:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Paris (FV) :



Courant alternatif :

Une perte de palet des Volants à la bleue est récupérée par Josef Teuber, le sniper tchèque part en contre seul, et d'un bon lancer vient nettoyer la lucarne et ouvrir la marque (1-0 à 02'18).

La partie est bien lancée pour les Bourguignons, Petot tente de la bleue mais Mainfray intercepte de la mitaine. Les Parisiens s'emparent de la rondelle et en prennent le contrôle pour ne plus vraiment la lâcher. Kuzmin seul en break se heurte à Krofta. Neil Athuil dans le cercle droit n'a pas plus de succès, ni Retif Monneau depuis le haut slot, qui voit son tir terminer dans la mitaine. Les Ducs peinent à contrer et quelques remontées solitaires de Teuber ou Lacroix sont repoussées. Chabert sert de l'autre côté en retrait Jury mais sa reprise à ras glace est aisément bloquée par Mainfrey. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs sont pénalisés et doivent reculer, Chabert part seul en break mais Mainfrey sort à son devant et se jette, d'un bon coup de crosse il chasse le palet au loin. Les Français Volants installent leur jeu de puissance mais ne trouvent pas de solution, Houeix dans le coin échoue sur Krofta. Les visiteurs sont à leur tour pénalisés et on joue à quatre contre quatre. Les Parisiens jouent vite et projettent leur jeu de passes vers l'avant, dans un naufrage défensif ducal, Barnier parvient à surprendre le portier local et égalise (1-1 à 14'55).

Les Ducs vont mieux en fin de période. Retif Monneau charge violemment dans le dos Geantet qui s'écrase sur la cage. Il écope d'un 5+20 et les Dijonnais ont donc un long powerplay pour revenir dans le match. Les locaux peinent à s'installer et se font sortir de la zone très souvent. Dans les dernières secondes le palet traîne dangereusement autour de la cage parisienne, mais personne ne reprend.



Tirs cadrés : 20 / 13 pour les Français Volants

Engagements : 15 / 11 pour les Français Volants La partie commence plutôt bien côté dijonnais. Teuber en solitaire déclenche le premier lancer de la rencontre. Le jeu est plutôt équilibré et rapide en ce début de partie.La partie est bien lancée pour les Bourguignons, Petot tente de la bleue mais Mainfray intercepte de la mitaine. Les Parisiens s'emparent de la rondelle et en prennent le contrôle pour ne plus vraiment la lâcher. Kuzmin seul en break se heurte à Krofta. Neil Athuil dans le cercle droit n'a pas plus de succès, ni Retif Monneau depuis le haut slot, qui voit son tir terminer dans la mitaine. Les Ducs peinent à contrer et quelques remontées solitaires de Teuber ou Lacroix sont repoussées. Chabert sert de l'autre côté en retrait Jury mais sa reprise à ras glace est aisément bloquée par Mainfrey.Les Ducs sont pénalisés et doivent reculer, Chabert part seul en break mais Mainfrey sort à son devant et se jette, d'un bon coup de crosse il chasse le palet au loin. Les Français Volants installent leur jeu de puissance mais ne trouvent pas de solution, Houeix dans le coin échoue sur Krofta. Les visiteurs sont à leur tour pénalisés et on joue à quatre contre quatre.Les Ducs vont mieux en fin de période. Retif Monneau charge violemment dans le dos Geantet qui s'écrase sur la cage. Il écope d'un 5+20 et les Dijonnais ont donc un long powerplay pour revenir dans le match. Les locaux peinent à s'installer et se font sortir de la zone très souvent. Dans les dernières secondes le palet traîne dangereusement autour de la cage parisienne, mais personne ne reprend.20 / 13 pour les Français Volants15 / 11 pour les Français Volants



Powerplays ratés :



Les Ducs reviennent en powerplay pour 2'30. Mahier slape de la bleue à deux reprises mais la porte des Volants reste fermée. Le powerplay de cinq minutes passe sans vraiment de nettes occasions. Les Français Volants reprennent le contrôle de la rondelle mais sans forcément lancer à la cage dijonnaise. Dana en solitaire perd son duel contre Krofta.

Les Ducs subissent mais jouent intelligement le contre. Chabert remonte la glace, centre devant la cage mais le palet est bloqué par la défense des FV. Photographe : Philippe Rouinssard

Paris est pénalisé, pourtant c'est Dumont en break qui offre l'action la plus dangereuse. Lacombe récupère un palet mal dégagé par la défense locale mais Krofta s'interpose encore. Chabert en solitaire ramène la partie de l'autre côté mais Mainfrey gagne son duel. Les Français Volants de retour à cinq repartent à l'offensive. Ils pressent fort mais Krofta impérial tient bon. Sur un contre dijonnais, les FV sont encore pénalisés. Une fois encore le powerplay bourguignon se gauffre et ne propose rien. Peret se retrouve seul devant le but mais rate sa déviation. De retour à cinq, Paris frappe. Léo Cuzin drible dans la défense locale et d'un lancer parfait trouve l'ouverture entre les pads du gardien (1-2 à 32'54). Les Ducs reviennent en powerplay pour 2'30. Mahier slape de la bleue à deux reprises mais la porte des Volants reste fermée. Le powerplay de cinq minutes passe sans vraiment de nettes occasions. Les Français Volants reprennent le contrôle de la rondelle mais sans forcément lancer à la cage dijonnaise. Dana en solitaire perd son duel contre Krofta.Les Ducs subissent mais jouent intelligement le contre. Chabert remonte la glace, centre devant la cage mais le palet est bloqué par la défense des FV.Paris est pénalisé, pourtant c'est Dumont en break qui offre l'action la plus dangereuse. Lacombe récupère un palet mal dégagé par la défense locale mais Krofta s'interpose encore. Chabert en solitaire ramène la partie de l'autre côté mais Mainfrey gagne son duel. Les Français Volants de retour à cinq repartent à l'offensive. Ils pressent fort mais Krofta impérial tient bon. Sur un contre dijonnais, les FV sont encore pénalisés. Une fois encore le powerplay bourguignon se gauffre et ne propose rien. Peret se retrouve seul devant le but mais rate sa déviation. De retour à cinq, Paris frappe.

Blandin contre mais son lourd tir termine dans la mitaine de Mainfrey. Le jeu s'équilibre un peu mais les locaux ne parviennent pas à reprendre le contrôle du match. En fin de période, les Ducs projettent plus leur jeu vers l'avant mais ils sont maladroits dans le dernier geste et notamment dans les tirs qui sont souvent mal cadrés.



Tirs cadrés : 16 / 13 pour Dijon

Engagements : 13 / 11 pour Dijon



On en reste là :





Dijon peine à récupérer la rondelle et à sortir proprement de la zone. Les pertes de palets et les mauvaises passes se multiplient ce qui laisse les Volants à l'offensive. Le jeu de passes parisien est propre mais ne se crée pas vraiment d'occasions.

Une pénalité tombe sur le casque des locaux mais ils gèrent plutôt efficacement leur infériorité et Krofta repousse les quelques tentatives adverses. Photographe : Philippe Rouinssard

Teuber contre vite mais le bouclier de Mainfrey repousse la rondelle au loin. Noah Athuil en contre dévier vers Dumont mais le gardien tchèque repousse.

Les Français Volants sont pénalisés, le powerplay ducal a encore bien du mal à s'installer, mais une deuxième faute parisienne tombe. Dijon bénéficie d'un double avantage numérique, mais comme depuis le début du match (voire de la saison), le powerplay est hagard, peu créatif et ne propose pas grand chose. Pire encore, Cuzin qui récupère une mauvaise passe parvient à s'échapper seul en break forçant Krofta a un nouvel arrêt décisif. La première faute est tuée, sur la deuxième les locaux montrent un peu plus les dents mais pas de quoi déjouer Mainfrey. Teuber dans le coin, échoue sur le bouclier du portier de la capitale.

Les Français Volants retournent à l'offensive pour se mettre à l'abri. Surtout qu'une pénalité est sifflée contre les Bourguignons. Les visiteurs dominent tranquillement mais ne sont guère dangereux. Les Ducs accélèrent en fin de match car ils ne sont pas décrochés au score, les FV subissent une nouvelle énième pénalité. Devaux prend son temps mort pour conseiller sa troupe. Peret part en contre, son tir puissant heurte le casque du gardien tchèque. Krofta sort une fois le palet récupéré. Les Ducs ont du mal à poser leur jeu et ne se montre guère dangereux même à six contre quatre. La sirène retentit sur une septième défaite côte d'orienne en autant de match.



Tirs cadrés : 18 / 12 pour les Français Volants

Engagements : 13 / 12 pour les Français Volants



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Léo Cuzin

* : Mans Papaux Cuzin remonte toute la glace, drible la défense mais échoue sur le portier dijonnais. Les locaux repartent dans l'autre sens, Neuwirth longe la cage parisienne mais sa tentative est repoussée. Les Français Volants haussent le ton et prennent le contrôle du palet à l'offensive. La défense bloque les les tentatives tant bien que mal et Krofta reste vigilant.Dijon peine à récupérer la rondelle et à sortir proprement de la zone. Les pertes de palets et les mauvaises passes se multiplient ce qui laisse les Volants à l'offensive. Le jeu de passes parisien est propre mais ne se crée pas vraiment d'occasions.Une pénalité tombe sur le casque des locaux mais ils gèrent plutôt efficacement leur infériorité et Krofta repousse les quelques tentatives adverses.Teuber contre vite mais le bouclier de Mainfrey repousse la rondelle au loin. Noah Athuil en contre dévier vers Dumont mais le gardien tchèque repousse.Les Français Volants sont pénalisés, le powerplay ducal a encore bien du mal à s'installer, mais une deuxième faute parisienne tombe. Dijon bénéficie d'un double avantage numérique, mais comme depuis le début du match (voire de la saison), le powerplay est hagard, peu créatif et ne propose pas grand chose. Pire encore, Cuzin qui récupère une mauvaise passe parvient à s'échapper seul en break forçant Krofta a un nouvel arrêt décisif. La première faute est tuée, sur la deuxième les locaux montrent un peu plus les dents mais pas de quoi déjouer Mainfrey. Teuber dans le coin, échoue sur le bouclier du portier de la capitale.Les Français Volants retournent à l'offensive pour se mettre à l'abri. Surtout qu'une pénalité est sifflée contre les Bourguignons. Les visiteurs dominent tranquillement mais ne sont guère dangereux. Les Ducs accélèrent en fin de match car ils ne sont pas décrochés au score, les FV subissent une nouvelle énième pénalité. Devaux prend son temps mort pour conseiller sa troupe. Peret part en contre, son tir puissant heurte le casque du gardien tchèque. Krofta sort une fois le palet récupéré. Les Ducs ont du mal à poser leur jeu et ne se montre guère dangereux même à six contre quatre. La sirène retentit sur une septième défaite côte d'orienne en autant de match.18 / 12 pour les Français Volants13 / 12 pour les Français Volants*** : Michal Krofta** : Léo Cuzin* : Mans Papaux



Les Français Volants remportent une nouvelle victoire, la troisième de suite et la cinquième en six matchs. Un succès logique au vu de la rencontre qu'ils ont globalement dominés même en infériorité pendant près de la moitié du match. Le jeu parisien a été rapide, offensif et avec de jolies passes. Cependant il a été peu inspiré à l'offensive et s'est heurté à un solide gardien. Minimum syndical donc pour la bande à Pourtanel toujours deuxième de la poule mais qui avec son match en retard à toutes les cartes en mains. La semaine prochaine les Volants se déplaceront à Luxembourg. Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon s'incline une fois encore et voit s'éloigner ses adversaires directs, Rouen II a gagné et Wasquehal perdu en prolongation. Plus que jamais et seuls derniers, les Ducs ne voient guère la lumière au bout du tunnel, et la réception des Gaulois, leaders de la poule, la semaine prochaine ne s'annonce guère comme rassurante. Pourtant au niveau du score les Dijonnais n'étaient pas loin de leur adversaire du soir, mais dans le jeu ils ont été extrêmement poussifs et peu inspirés à l'offensive. Pourtant bénéficiant d'un très grand nombre de powerplays, dont un pendant cinq minutes et un double, ils n'en ont rien fait, bégayant leurs passes et leurs lancers. Une stérilité offensive qui a coûté cher dans cette rencontre. Les pertes de palets bien trop nombreuses sapent également le jeu qui peine à se construire collectivement et à sortir proprement de la zone. Côté positif, la défense a semblé plus inspirée et plus regroupée que lors de certaines sorties, et comme toujours Krofta héros local a su tenir son équipe dans le rang aux moments les plus critiques. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur