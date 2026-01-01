Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : Dijon vs Roanne 4 - 11 (2-3 2-3 0-5) Le 24/01/2026 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Roanne ] Le rusé renard fait s'effondrer Dijon Les Ducs ont lourdement chuté à l'extérieur la semaine dernière revient à Trimolet où ils l'ont emporté lors de leur dernière parution mais ils reçoivent une équipe d'un autre gabarit que le promu mulhousien. Roanne sur le podium est menacé par ses poursuivants, elle doit prendre des points. Les Renards restent sur une tonitruante victoire contre la lanterne rouge et espèrent enchaîner face à la pire défense du championnat Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 25/01/2026 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



855 spectateurs Arbitres : M. Tirbert assisté de MM. Messier et Richardeau Buts :

Dijon : ; 13.45 Colton Sipperley (ass Jake Oblak et Kyle Lightfoot) ; 16.28 Tristan Valtat (ass Maxime Jury) ; 20.24 Loïc Chabert (ass Quentin Mahier et Maxime Jury) ; 31.04 Charles Blandin (ass Quentin Mahier et Loïc Chabert)

Roanne : 00.11 Thomas Raby (ass Sergei Lisov et Aristide Degardin) ; 07.29 Artyom Anosov (ass Adam Gajarsky et Radovan Cutt) ; 08.20 Radovan Cutt (ass Artyom Anosov et Adam Gajarsky) ; 21.57 Thomas Raby (ass Adam Gajarsky et Artyom Anosov) ; 33.24 Ugo Lollier (ass Lucas Turlure et Deniss Baskatovs) ; 36.42 Radovan Cutt (ass Adam Gajarsky et Artyom Anosov) ; 42.59 Deniss Baskatovs (ass Lyly Jokinen et Romain Bonnefond) ; 48.25 Radovan Cutt (ass Adam Gajarsky et Sergei Lisov) ; 52.17 Lyly Jokinen (ass Aristide Degardin et David Fritz-Dreysse) ; 53.47 Radovan Cutt (ass Artyom Anosov et Kilian Duclos) ; 56.44 Deniss Baskatovs (ass Nicolas Siegfriedt) Pénalités 12 minutes contre Dijon 11 minutes dont 5 à Turlure contre Roanne



Mal embarqué puis powerplay :

La partie débute avec un quart d'heure de retard à cause d'une panne de courant. Mais lorsque le coup d'envoi est finalement donné, le jeu démarre à fond de train. Raby fonce au but, efface Paré et ouvre le score après 11 secondes de jeu sur le premier lancer de la partie (0-1 à 00'11).

Premier coup de semonce très très précoce. Lightfoot contre laisse en retrait pour Sipperley qui manque le cadre. Roanne contrôle le palet pendant que son adversaire joue le contre. Pas de quoi perdre ses repères. Jury en solitaire à vive allure voit son tir bloqué par Peltier. Les Renards montrent les dents, Touveron dans le slot lance, Paré capte de la mitaine.

Les Ducs manquent de peu d'égaliser sur une contre offensive. Bourgin en break dévie au deuxième poteau pour Chabert qui lance, mais Peltier est bien revenu d'une poussée et s'interpose. Les quelques fulgurences ducales en break ne doivent pas faire oublier le danger sur leur cage apporté très régulièrement par les Ligériens. Sur un engagement gagné par les visiteurs en zone offensive, Gajarský dévie au deuxième poteau vers Anosov qui envoie un missile sous la barre (0-2 à 07'29).

Gajarský perd le palet de vue, Anosov qui le récupère l'expédie au deuxième poteau où Cútt n'a plus qu'à pousser dans la cage vide (0-3 à 08'20).

Trois buts en huit minutes, la messe semble déjà dite. Bourgin tente de sonner la révolte en contre. Roanne joue vite avec des bonnes passes et cherche le décalage devant la cage locale. Turlure réalise une violente charge contre la bande et est logiquement sanctionné de cinq minutes de cachot. Bourgin dans le slot se fait chasser le palet de la crosse par un bon harponage de Peltier. Photographe : Roxane Gindre Il commet une erreur peu après en avançant bien trop loin de sa cage sur le côté droit, Sipperley a bien vu l'opportunité et lance sous la transversale pour débloquer le compteur local (1-3 à 13'45). Le match s'emballe, l'offensive roannaise fait feu dans la foulée. Paré au sol au premier poteau sur le lancer deTrois buts en huit minutes, la messe semble déjà dite. Bourgin tente de sonner la révolte en contre. Roanne joue vite avec des bonnes passes et cherche le décalage devant la cage locale. Turlure réalise une violente charge contre la bande et est logiquement sanctionné de cinq minutes de cachot. Bourgin dans le slot se fait chasser le palet de la crosse par un bon harponage de Peltier.

Le powerplay dijonnais continue son pressing. Jury dans l'angle remet parfaitement à Valtat qui glisse entre les pads du portier des Renards (2-3 à 16'28).

Deux buts inscrits sur le long powerplay, enfin de l'efficacité dans ce secteur pour Dijon et un écart largement comblé. Roanne repart vite mais sans parvenir à reprendre le large.



Tirs cadrés : 14 / 11 pour Roanne

Engagements : 14 / 9 pour Roanne



Le Renard plus rapide à la course-poursuite :



Dijon démarre bien le deuxième tiers, remporte le premier engagement et se porte d'entrée à l'offensive. Chabert bien placé dans l'angle parvient à égaliser d'un bon lancer (3-3 à 20'24).

Très vite pourtant les Dijonnais retombent dans leur travers et sont pénalisés. Le powerplay ligérien fait le job. Si dans un premier temps, le dernier carré local parvient à repousser les Renards ceux-ci finissent par trouver la marque sur un but similaire aux deux derniers. Gajarský dévie dans le cercle gauche pour Raby qui lance en hauteur (3-4 à 21'57).

Chabert tente bien de relancer les siens mais Peltier s'interpoe cette fois-ci. Une contre-offensive de Roanne emporte la défense locale, Paré est dépassé, l'angle s'ouvre devant l'attaquant roannais, mais Lambert-Jams se jette et parvient à fermer la porte in-extremis. Le pressing visiteur débouche sur une faute dijonnaise, cette fois le killing play bourguignon fait très bien le ménage et s'en sort sans difficulté. Anosov s'offre la seule action dangereuse de la suppériorité en solitaire, Paré le détourne. Photographe : Roxane Gindre

Le rythme commence à baisser et Dijon continue de lancer ses offensives solitaires, avec plusieurs hors-jeu pas toujours bien clairs. Roanne est pénalisé, le powerplay ducal peine à s'installer, se fait contrer et commet une faute à son tour. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent, les Renards jouent vite mais n'en profitent pas, le lancer de Gajarský est repoussé de la botte par le gardien local. Dijon renverse la tendance, Blandin de loin échoue à son tour. Chabert contrôle le palet remet à la bleue à Mahier, il prolonge parfaitement et rapidement pour Blandin qui lance dans l'angle mal refermé par Peltier et égalise (4-4 à 31'04). Dijon démarre bien le deuxième tiers, remporte le premier engagement et se porte d'entrée à l'offensive.Très vite pourtant les Dijonnais retombent dans leur travers et sont pénalisés. Le powerplay ligérien fait le job. Si dans un premier temps, le dernier carré local parvient à repousser les Renards ceux-ci finissent par trouver la marque sur un but similaire aux deux derniers.Chabert tente bien de relancer les siens mais Peltier s'interpoe cette fois-ci. Une contre-offensive de Roanne emporte la défense locale, Paré est dépassé, l'angle s'ouvre devant l'attaquant roannais, mais Lambert-Jams se jette et parvient à fermer la porte in-extremis. Le pressing visiteur débouche sur une faute dijonnaise, cette fois le killing play bourguignon fait très bien le ménage et s'en sort sans difficulté. Anosov s'offre la seule action dangereuse de la suppériorité en solitaire, Paré le détourne.Le rythme commence à baisser et Dijon continue de lancer ses offensives solitaires, avec plusieurs hors-jeu pas toujours bien clairs. Roanne est pénalisé, le powerplay ducal peine à s'installer, se fait contrer et commet une faute à son tour. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent, les Renards jouent vite mais n'en profitent pas, le lancer de Gajarský est repoussé de la botte par le gardien local. Dijon renverse la tendance, Blandin de loin échoue à son tour.

Comme lors de la première égalisation, les Renards réagissent très vite alors que les locaux soufflent et repassent devant dans la foulée. Turlure contre à toute vitesse, il dépose une offrande dans le slot pour Lollier qui n'en demandait pas tant pour pousser au fond (4-5 à 33'24).

Tout est à refaire pour les Bourguignons qui restent tout de même au contact. Mais ils sont rapidement pénalisés sévèrement. Le killing play dijonnais est extrêmement rugueux, mais se fait déborder. Une mauvaise relance de la défense profite aux visiteurs, Cútt mystifie le gardien et permet aux siens de prendre le large (4-6 à 36'42).

Le match continue d'être houleux et Roanne est pénalisé en fin de période. L'occasion pour recoller un peu au score. Le powerplay est plutôt mordant, le pressing dijonnais est inspiré mais Peltier s'interpose avec un double-arrêt de la jambière puis de la mitaine devant Lightfoot. Des trous s'ouvrent mais les Ducs ne peuvent en profiter avant la sirène.



Tirs cadrés : 14 / 12 pour Roanne

Engagements : 13 / 10 pour Dijon



Naufrage :



Baskatovs dans le cercle droit ajuste la lucarne ducale (4-7 à 42'59).

Lambert-Jams tente de relancer son équipe du soir mais Peltier le bloque. Dijon tente de repartir, Valtat perd le palet et fait trébucher son adversaire qui lui a subtilisé le précieux. Le killing play boit la tasse, Paré est perdu face au jeu de passes ligérien et la paire tchéco-slovaque frappe encore. Gajarský dévie vers Cútt qui complète le tour du chapeau salué comme il se doit par la poignée de bruyant fans roannais (4-8 à 48'25). Photographe : Roxane Gindre

Cette fois le trou est fait et bien fait, il paraît bien improbable de voir les Ducs revenir, bien que le come-back du début du match prouve le contraire, mais cette fois le moral semble cassé et la fatigue se fait sentir sur les organismes. Les Dijonnais repartent toutefois un peu à l'offensive et s'offrent quelques bons tirs et un brin d'espoir, Peltier repousse et sa défense l'assiste bien pour dégager le danger.

Roanne reste rapide à l'offensive à l'image de Cútt qui enrhume tout le monde, Paré doit s'interposer en deux fois devant le redoutable Slovaque. L'accélération de Jokinen elle aura raison à la fois de la défense locale et de son gardien, ajoutant un nouveau but à une addition qui ne cesse de monter (4-9 à 52'17).

Lacelle rappelle son gardien au banc et le remplace par Heinrich qui a la charge de défendre la cage bourguignonne transformée en écumoire. Anosov retrouve Cútt dans la profondeur, d'un revers il vient cueillir le back-up dijonnais dès le premier lancer (4-10 à 53'47).

Chabert contre vite et dévie vers Soine, Peltier s'envole au deuxième poteau et repousse le palet au loin. Roanne repart à l'offensive, Baskatovs vient encore alourdir la mise (4-11 à 56'44).

La sirène met fin au calvaire local, les Renards vont ensuite saluer leurs supporters tandis que les Ducs font un morne tour d'honneur autour du glaçon.



Tirs cadrés : 15 / 7 pour Roanne

Engagements : 12 / 9 pour Roanne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Radovan Cútt

** : Adam Gajarský

* : Artyom Anosov Les Ducs ont encore 36 secondes de powerplay à l'entame de ce dernier vingt. Il n'y aura pas d'action notable. Le jeu est plus calme en ce début de dernier tiers. Les Renards installés profitent une nouvelle fois, mais pas la dernière, de la largesse défensive.Lambert-Jams tente de relancer son équipe du soir mais Peltier le bloque. Dijon tente de repartir, Valtat perd le palet et fait trébucher son adversaire qui lui a subtilisé le précieux. Le killing play boit la tasse, Paré est perdu face au jeu de passes ligérien et la paire tchéco-slovaque frappe encore.Cette fois le trou est fait et bien fait, il paraît bien improbable de voir les Ducs revenir, bien que le come-back du début du match prouve le contraire, mais cette fois le moral semble cassé et la fatigue se fait sentir sur les organismes. Les Dijonnais repartent toutefois un peu à l'offensive et s'offrent quelques bons tirs et un brin d'espoir, Peltier repousse et sa défense l'assiste bien pour dégager le danger.Roanne reste rapide à l'offensive à l'image de Cútt qui enrhume tout le monde, Paré doit s'interposer en deux fois devant le redoutable Slovaque.Lacelle rappelle son gardien au banc et le remplace par Heinrich qui a la charge de défendre la cage bourguignonne transformée en écumoire.Chabert contre vite et dévie vers Soine, Peltier s'envole au deuxième poteau et repousse le palet au loin.La sirène met fin au calvaire local, les Renards vont ensuite saluer leurs supporters tandis que les Ducs font un morne tour d'honneur autour du glaçon.15 / 7 pour Roanne12 / 9 pour Roanne*** : Radovan Cútt** : Adam Gajarský* : Artyom Anosov



Roanne conforte sa troisième place avec un très large succès en Bourgogne, sa deuxième démonstration offensive de suite pour la deuxième meilleure attaque de la poule. Rapidement devant les Renards se sont fait rejoindre mais à chaque fois ont rapidement repris les devants avant un avantage décisif au dernier vingt puis ils ont déroulé au dernier tiers pour s'imposer en fanfare. Malgré tout rien ne change au classement pour les Roannais, ils sont toujours à trois longueurs de la deuxième place et les Bélougas les talonnent à deux points. La semaine prochaine à domicile, les Renards disputent un match décisif contre Valence, deuxième, en cas de succès ils pourraient passer devant leur adversaire du soir. Photographe : Roxane Gindre

Dijon a bien mal démarré sa rencontre mais a su se reprendre notamment avec un bon powerplay au premier tiers. Les Ducs sont restés au contact au tiers médiant avec deux égalisations. Mais la vitesse et la précision de jeu adverse à fait la différence. Puis au dernier tiers, les Bourguignons se sont effondrés. Une fois encore leur défense et leur gardien ont bu la tasse et encaissent une nouvelle très large défaite. La statistique de pire défense de toute la D2 (les deux poules confondues) ne s'améliore pas. Dijon a été moins sanctionné que parfois, notamment la dantesque fin de match la semaine dernière. Offensivement quatre buts ont été marqués dont deux en powerplay, ce qui montre de l'amélioration mais sans drastiquement resserrer les boulons derrière, cela ne peut suffir. De plus cette nouvelle défaite tombe mal pour le DHC, en effet Mulhouse a été remporter une victoire très inattendue chez le leader montpelliérain. Du coup les Scorpions passent huitième, dernière place qualificative pour les playoffs, avec un match en retard en plus. Dijon descend en zone rouge avec plus que trois matchs à jouer il ne faudra pas se rater dans la dernière ligne droite. La semaine prochaine les Bourguignons réalisent un long et périlleux déplacement à Toulouse, quatrième du championnat. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo