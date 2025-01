Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : La Roche-sur-Yon vs Valence 3 - 7 (2-1 1-2 0-4) Le 25/01/2025 Patinoire Arago - La Roche/yon [ La Roche-sur-Yon ] [ Valence ] Valence fait la passe de 3 en Vendée Ce soir, à la patinoire Arago, c'est la confrontation entre La Roche sur Yon, la meilleure équipe de la poule en infériorité numérique et Valence, la meilleure équipe du championnat en supériorité numérique. Et si ce duel expliquait le match ? Patinoire Arago - La Roche/yon, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 31/01/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Arbitres : Romain Bispo assisté de Paul Fonteneau et Florian Tocqueville Buts :

La Roche-sur-Yon : 11:52 Ugo Lollier (ass Alexeï Ishmametyev et Alexander Mokshantsev) ; 19:04 Alexander Mokshantsev (ass Alexeï Ishmametyev) ; 28:00 Valentin Jacques (ass Thomas Duval et Alexeï Ishmametyev)

Valence : ; 18:39 Rudi Maarni (ass Otto Pitkanen) ; 22:15 Enzo Dousseau (ass Sahrane Zinger et Otto Pitkanen) ; 39:28 Rudi Maarni (ass Alexei Baskov) ; 42:05 Alexei Baskov (ass Nikita Kliuev et Arnaud Lazzaroni) ; 54:58 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni et Dmitri Dudkin) ; 55:20 Dmitri Dudkin ; 58:04 Otto Pitkanen (ass Sahrane Zinger et Maxence Bortino) Pénalités 12 minutes contre La Roche-sur-Yon 8 minutes contre Valence



La Roche prend l'avantage en fin de premier tiers



Valence gagne le coup d'envoi et enchaine par une succession de duels gagnés dès l'entame du match.

Le premier but de La Roche est le fruit d'un beau mouvement et son meilleur pointeur, Aleksandr Mokshantev qui contourne une première fois la cage passe à Ugo Lollier, son tir est bloqué par Artiom Tcacenko, mais Mokshantev récupère, fait une nouvelle fois le tour de la cage, passe à Lollier qui échoue sur Nans Blanc avant de prendre le rebond et marquer (1-0 à 11’52) sur assistances d’ Aleksei Ishmamtetev et de Mokshantsev.



Photographe : © Max Lazzaroni

Les drômois réagissent, et produisent beaucoup plus de jeu que leurs adversaires mais trouvent systématiquement Alexis Neau sur leur route. Logiquement, sur un palet perdu en zone défensive de La Roche, Otto Pittkanen et Rudi Maarni travaillent dans le coin et passent à Enzo Dousseau dans le slot pour un beau slap égalisateur (1-1 à 18’39 - *).



La réaction des Aigles est immédiate : servi par Aleksei Ishmamtetev sur sa ligne bleue, Mokshantsev, le meilleur pointeur de La Roche s/Yon, traverse la patinoire et trompe Nans Blanc (2-1 à 19’04).



Photographe : © Max Lazzaroni



Valence revient au score en fin du 2ème tiers



Deux pénalités sont sifflées consécutivement en début de tiers qui mettent les équipes à 4 contre 4 : les valentinois, sur cette petite glace qui ne leur est pas familière, profitent des espaces, une première fois par Pittkanen qui récupère dans sa zone, fait le tour de sa cage, traverse la glace et glisse le palet sous la botte de Neau qui est tout heureux que ses coéquipiers le dégagent : avertissement sans frais ...

Quelques secondes plus tard, c'est au tour du jeune défenseur Sam Riffard de partir de sa zone pour traverser la glace et égaliser. Le but est accordé à Enzo Dousseau sur assistance de Sahrane Zinger et de Maarni (2-2), mais c’est une erreur de table de marque sur la feuille de match (*).



Comme au premier tiers, les Aigles ne lâchent pas leur proie et profitent d'un nouveau 4 contre 4 pour reprendre l'avantage par Valentin Jacques assisté de Thomas Duval et de Ishmamtetev qui fait sa 3ème assistance de la soirée (3-2 à 28’00).



Il s’en suit 30" de double supériorité pour La Roche qui ne profiteront pas grâce à un beau tir bien stoppé par la mitaine de Blanc. Il reste encore 90 secondes de supériorité, les Aigles poussent mais les Lynx multiplient les block shoots et réussissent à préserver leur cage. Les vendéens essaieront pendant tout le tiers de se mettre à l'abri et se créeront plusieurs situations très chaudes sur la cage de Blanc, en vain.

C'est à a dernière minute du tiers que Maarni profite d'une mauvaise relance pour égaliser sur assistance d’Aleksei Baskov (3-3 à 39’28).



Les Lynx assomment les Aigles en fin de match



Après ces 2 tiers très serrés, d’après vous, quel fait de jeu va départager nos 2 équipes ?

Le troisième tiers démarre par une pénalité sévère sifflée contre les locaux. Jusque là, le duel entre la meilleure équipe en infériorité et la meilleure équipe en supériorité tournait à l'avantage des vendéens. Mais c'est Baskov qui, d'un puissant slap, donne l'avantage aux visiteurs pour la première fois dans le match sur assistance de l’ancien yonnais Nikita Kluyev et d’Arnaud Lazzaroni (3-4 à 42’05).



Les Aigles vont faire un énorme pressing sur la cage valentinoise : les dégagements interdits de Valence se succèdent, mais l'équipe tient. Plus les minutes passent et plus la tension monte, la patinoire Arago est comble et encourage son équipe à tout rompre. Jan Dlouhy, le coach valentinois, choisit le temps mort pour faire baisser la pression. Une minute après, un joueur de La Roche est envoyé au repos pendant 2 minutes.

Il ne faudra que 10 secondes à Baskov, sur assistances de Lazzaroni et Dudkin pour glisser le palet entre les jambières de Neau et cette fois le palet est bien rentré (3-5 à 54’58).



Photographe : © Max Lazzaroni



Sur la mise en jeu qui suit, une sortie malheureuse de Neau derrière sa cage et ce diable de Dudkin se faufile entre le gardien et ses 2 défenseurs pour pousser le palet dans la cage vide (3-6 à 55’20).



Le coup de grâce arrive une minute plus tard, quand Pittkanen reprend un rebond sur la botte du gardien pour mettre le 7ème et dernier but de la soirée sur assistances de Zinger et de Maxence Bortino (3-7 à 56’04).



Ni le remplacement de Neaux par Teddy Desvignes, ni le temps mort, ni le but yonnais (refusé) ni le remplacement de Desvignes par un joueur ne changeront quoi que ce soit à l'affaire.



Photographe : © Max Lazzaroni



La victoire de l’envie



Le match de très bon niveau a été disputé dans un très bon esprit et un vrai fairplay de la part des supporters et du staff des Aigles.

Même si le score est un peu flatteur, c'est l'équipe qui en voulait le plus ce soir qui l'a emporté en profitant des quelques erreurs de son adversaire et en exploitant ses points forts. Il aura fallu toute la solidarité de tous les Lynx pour s'imposer, grâce en particulier aux deux premiers buts inscrits par des défenseurs formés au club.

La série de 3 victoires de La Roche se termine, quant à Valence qui atteint la passe de 3, il va falloir confirmer à domicile contre Roanne qui est également invaincu cette année.



* cet article est écrit après visionnage de la vidéo HockeyFrance.TV sur le site de la FFHG.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo