Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : Paris vs Valenciennes 5 - 6 (1-5 1-1 3-0) Le 11/01/2020 Patinoire Sonja Henie [ Paris ] [ Valenciennes ] Les Diables Rouges mènent la danse. Reportage photos de la rencontre entre les Français Volants de Paris et les Diables Rouges de Valenciennes, match comptant pour la 15ème journée du Championnat de France de 2ème division. Patinoire Sonja Henie, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 14/01/2020 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



257 spectateurs Arbitres : Armand Bornais, Nicolas Messier & Laura Péronnin Buts :

Paris : ; 01.52 Oleg Kuzmin (ass Léo Cuzin et William Guillon) ; 20.46 Kévin Guimbard (ass Maxim Belov et Noé Gersanois) ; 50.16 Arthur Cuzin (ass Léo Cuzin) ; 52.26 Noé Gersanois (ass Jérémy Fritsch et Axel Benet) ; 59.23 Oleg Kuzmin (ass Yannick Offret et Maxim Belov)

Valenciennes : 00.32 Milan Cutt (ass Daniel Dlabaja) ; 08.54 Erlends Klavins (ass David Fritz-Dreysse) ; 11.44 Marselis Subban (ass Petr Zib et Erlends Klavins) ; 12.33 Petr Zib (ass Milan Cutt et Marselis Subban) ; 17.00 Erlends Klavins (ass Mike Crowley) ; 37.19 Erlends Klavins (ass Milan Cutt et Marselis Subban) Pénalités 24 minutes contre Paris 16 minutes contre Valenciennes



Lors de la dernière rencontre à Valenciennes, les Parisiens avaient perdus le match sur le score de 7 à 4, ex aequo à la fin du deuxième tiers, la différence s’est faite dans le dernier tiers avec 3 buts encaissés.





Le premier tiers débute fort, les Diables Rouges marquent dés la première minute par Milan Cutt.

Les Français Volants répliquent à la deuxième minute avec Oleg Kuzmin, les premières minutes sont intenses. Le ton est donné !!!!

De nouveau, les Valenciennois se lancent à l’attaque de la cage adverse et trouvent le chemin à la neuvième minute avec Erlends Klavins. Les Parisiens subissent une pénalité (10ème minute) mise à profit par les visiteurs qui marquent (Marselis Subban), une deuxième pénalité à la douzième minute aura les mêmes conséquences (but de Erlends Klavins), à la dix septième minute, c’est au tour des Rouges d’être punis, mais ceux-ci en infériorité numérique trompent le gardien Parisien.

1-5 à la fin du premier tiers, le score est sévère, on attend un réveil des locaux lors du 2ème tiers.



Kevin Guimbard (Français Volants) marque dés la reprise du deuxième tiers, mais les Parisiens se mettent rapidement en difficulté avec des pénalités mineures (21 ème, 22ème, 25ème, 27ème, 36ème, et deux joueurs à la 38ème minute), difficile de remonter au score en jouant quasiment un tiers à 4 ou 3 contre 5, les visiteurs plus disciplinés n’écopent que de deux pénalités.

Malgré ces avantages numériques, les Diables Rouges ne trouvent qu’une seule fois le chemin des filets à la trente septième minute (Erlends Klavins).

Le score est de 2-6.



Le troisième tiers débute mal pour les Volants, une prison est de nouveau sifflée (42ème minute), mais sans conséquence, puis c’est au tour des Rouges de se faire prendre par la patrouille à la 46ème, 47ème, 48ème, 50ème et 59ème minute, les Bleus ne profitent pas de ces avantages numériques pour remonter au score, mais ils marquent trois buts à la 50ème minute par Arthur Cuzin, 52ème par Noé Gersanois et 59ème de nouveau par Oleg Kuzmin.

Malgré une belle remontée et la sortie du gardien des Volants à la dernière minute de jeu, ils ne réussissent pas à égaliser.



Score final 5-6.



Le classement général reste inchangé, les Français Volants sont à la 4ème place, les Diables Rouges à la 8ème place.





