Hockey sur glace - Division 2 : 15ème journée : Toulouse-Blagnac vs Morzine-Avoriaz 2 - 6 (0-2 0-3 2-1) Le 11/01/2020 Toulouse Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Morzine-Avoriaz ] Morzine s'impose à Toulouse Retour sur la 15ème journée du championnat français de 2ème division de hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'incliner à domicile face à Morzine. Toulouse Blagnac, Hockey Hebdo Photographe : Romain Puech le 15/01/2020 à 09:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1265 spectateurs Arbitres : Pascal Telliez assisté d'Eric Briolat et Tristan Rodriguez Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 44:36 Marek Novak (ass Dany Coulombe et Flaury Bermond) ; 58:54 Marek Novak (ass Dany Coulombe)

Morzine-Avoriaz : 13:53 Josselin Besson (ass Nick Cyr et Tristan Valtat*) ; 18:21 Peter Holecko (ass Morgan Vialle et Cedrick Chagnon) ; 27:52 Josselin Besson (ass Evan Schultz et Léo Dutruel) ; 35:01 Josselin Besson (ass Nick Cyr et Morgan Vialle) ; 36:09 Peter Holecko (ass Geoffrey Parisot et Cedrick Chagnon) ; 58:23 Evan Schultz (ass Josselin Besson et Léo Dutruel) Pénalités 50 Minutes sur 17 Infractions contre Toulouse-Blagnac 22 Minutes sur 11 Infractions contre Morzine-Avoriaz





Photographe : Romain Puech



L'exploit n'a pas eu lieu pour les Bélougas. Les Pingouins sont venus à Jacques Raynaud conforter leur place de leader de la Poule B dans ce championnat de D2. Les Toulousains n'ont pas démérité face à une solide équipe de Morzine, mais l'indiscipline a coûté cher aux Bélougas. Avec 30 minutes d'infériorité numériques, cela n'arrangeait pas les affaires du TBHC.

La lutte sera acharné et plein de suspens concernant le bas du classement. Quant aux Pingouins, ils sont installés confortablement en haut du tableau et laisse entrevoir un avenir plus serein.



