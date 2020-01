Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 16ème journée : Epinal vs Paris 1 - 2 (0-0 1-1 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 18/01/2020 Patinoire Poissompré [ Epinal ] [ Paris ] Les Français Volants réalisent un exploit à Epinal. Reportage photos de la rencontre entre l'EHC d'Epinal et les Français Volants de Paris, match comptant pour la 16ème journée du Championnat de France de 2ème division. Patinoire Poissompré, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 21/01/2020 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2240 spectateurs Arbitres : M. Frossard, assistés de MM. Tronet et Delsarte Buts :

Epinal : ; 32:08 Tomas Janci (ass Nicolas Gaspar et Jan Plch)

Paris : 28;30 Jean-Simon Belanger (ass Noé Gersanois et William Guillon) ; 65:00 Maxim Belov Pénalités 26 minutes dont 10 à Chassard et Plch contre Epinal 8 minutes contre Paris



Sur le papier, les jeux sont faits, Epinal est en tête du Championnat avec une seule défaite contre Rouen (2-4) à domicile pendant la 6ème journée, en 15 matchs, autant dire qu’ils sont quasiment imbattables.



Les Français Volants viennent de subir une défaite à domicile face à Valenciennes la semaine dernière et ils ont essuyé une sévère défaite 3-9 à domicile lors de la dernière recontre avec les Vosgiens (3ème journée).



Les Spinaliens sont une équipe rapide et intelligente avec un bon collectif, les Parisiens sont venus avec un effectif réduit, ils vont jouer sur une grande glace mais ceux-ci sont souvent meilleurs à l’extérieur, de plus, ils étrennent un nouveau maillot....



Le 1er tiers débute, dés l’entame, Epinal met la pression sur la cage des Volants, le jeu est intense et rapide, les Parisiens résistent bien et se mettent rapidement dans le rythme. A la 7ème minute, les deux équipes écopent d’une pénalité mineure, Guillaume Papelier pour dureté et Jean-Simon Bellanger pour accroché.

Les deux portiers assurent. Malgré de nombreuses tentatives de part et d’autre, les deux équipes regagnent le vestiaire sur le score de 0-0.



Le 2ème tiers démarre sur la même cadence que le premier, les attaques s’enchainent, Léo Cuzin subit une pénalité à la 24ème minute, la supériorité numérique ne profite pas aux locaux, à la 26ème minute, Guillaume Chassard prend 2 minutes plus 10 minutes de méconduite, les Français Volants profitent de cette opportunité pour aller défier le portier Spinalien et marquent le premier but avec Jean-Sébastien Bellanger.

D’autres pénalités sont sifflées : à la 29ème, 2mn à Hugo Dumont et à la 31ème pour Maxime Belov, Jan Plch prendra 10 minutes pour attitude antisportive.

A la 32ème minute, les Vosgiens en supériorité réussissent à tromper le gardien Parisien et marquent par Tomas Janci. Fin du tiers sur le score de 1-1.



Le 3ème tiers sera décisif ou pas….

Les deux équipes travaillent fort pour se départager, les Parisiens sont vaillants et ne baissent pas les bras, au contraire, ils mettent en échec les attaques répétées et se créent de belles opportunités, mais les deux gardiens veillent au grain et sont présents sur chaque tir.

Une pénalité est sifflée à la 52ème contre Dominik Fujerik sans impact sur le cours du jeu.

Le tiers se termine sur le score de 1-1, la prolongation à 3 contre 3 ne donne rien et les joueurs se préparent pour la séance fatidique des tirs au but.



Une première série est tirée, Dominik Fujerik marque, c’est au tour des Volants de se présenter sur la glace, Maxime Belov trompe le gardien, 1 partout, une nouvelle série débute, et les Parisiens sont les meilleurs, Maxime Belov, héros du match, marque de nouveau, après un match épique les Français Volants gagnent 2-1.



Les 2240 personnes d’un public fairplay ont donné de la voix tout durant le match.



Au classement général, Epinal reste en tête avec 41 points (avec un match en retard) et est suivis à 1 point par Meudon (40 points), les Français Volants sont 4ème avec 29 points, les deux prochains matchs seront décisifs avec les rencontres contre Meudon (2ème) et Rouen2 (3ème).





Yves Le Guillerm Le but de la victoire marqué par Maxime Belov lors des tirs au but

