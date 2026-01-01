Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 16ème journée : Roanne vs Valence 3 - 5 (1-1 2-0 0-4) Le 31/01/2026 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Valence ] Roanne trébuche sur sa glace A trois matches de la fin de la saison régulière, les quatre premiers de la poule sont connus mais rien n’est joué quant à l’ordre d’arrivée : Montpellier, invaincu qui caracole en tête depuis la 3èmejournée vient de faire un faux pas à domicile ... Son dauphin Valence pourrait, en cas de défaite ce soir, laisser sa place à son hôte. Quant au dernier de ce quatuor, Toulouse reste sur 8 victoires consécutives, dont une sur cette glace. Il n’est plus qu’à un point de Roanne le troisième ... Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 04/02/2026 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Buts :

Roanne : ; 13:06 Artyom Anosov (ass Romain Bonnefond) ; 27:38 Radovan Cutt (ass Sergei Lisov et Adam Gajarsky) ; 39:13 Adam Gajarsky (ass Deniss Baskatovs et Ugo Lollier)

Valence : 10:44 Charles-Olivier Ouimet (ass Alexei Baskov et Pavel Pchalin) ; 40:42 Jules Plenet (ass Alexei Baskov et Charles-Olivier Ouimet) ; 50:25 Jules Plenet (ass Charles-Olivier Ouimet) ; 51:05 Maxence Bortino (ass Otto Pitkanen et Rudi Maarni) ; 5921 Rudi Maarni Pénalités 18 minutes (4x2mn + 10mn) contre Roanne 16 minutres (3x2mn + 10mn) contre Valence

ALBUM PHOTOS

Photographe : © dominique' Bonnefond (cliquer pour accéder à la galerie complète)

Ce soir, pour Roanne qui reçoit, c’est l’occasion de s’emparer de la 2èmeplace.

Côté Valentinois, on est très motivé à l’image de l’ex-capitaine des Renards, Charles Olivier Ouimet, qui a porté ce maillot pendant 6 saisons. D’autant que cette saison, les Lynx n’ont jamais gagné contre une équipe du top 3.



Un premier tiers indécis



C’est Ouimet qui gagne la première mise en jeu. D’emblée les visiteurs pressent leurs adversaires. Valence, qui joue à domicile sur grande glace se fait surprendre par la très courte zone neutre et concède son premier hors jeu après à peine une minute de jeu.

La première action chaude sera roannaise par Artsiom Anosau qui s’échappe derrière son défenseur, contourne la cage avant de transmettre à Radovan Cutt à une longueur de crosse de la cage. Son contrôle est loupé mais la rondelle arrive à Adam Gajarsky qui manque le cadre. Le match est lancé, sur la contre-attaque, le lancer de Jules Plenet donne à Gajarsky l’occasion de se rattraper avec un beau block shoot qui détourne une rondelle qui prenait le chemin du but. La riposte et encore de Gajarsky qui oblige Nans Blanc à une parade. Au tour du valentinois Kévin Richard d’offrir un caviar à Franck Amouriq qui s’en va seul et place un puissant lancer. Eliot Peltier détourne de la mitaine, la rondelle s’envole et c’est Martin Ropert qui plonge sur le dos de son gardien pour détourner un palet qui allait finir dans les filets. Les Lynx sont toujours en possession du palet. Amouriq a une deuxième chance, son tir est détourné par Peltier mais Monsieur l’arbitre siffle une charge incorrecte sur Amouriq.



Photographe © Max Lazzaroni

La meilleure équipe du championnat en supériorité numérique tient sa première occasion de briller mais se montre fébrile et peine à poser son jeu. Elle concèdera même deux occasions franches, bien neutralisées par Blanc.

Ce n’est que partie remise, peu après le retour à égalité, servi par Aleksei Baskov, c’est Ouimet qui profite d’un cafouillage défensif en reprenant une frappe d’Alexis Hermant dans les bottes de Peltier pour ouvrir le score. Il nous confiera ne pas être le plus beau qu’il ait marqué. La marque est ouverte, les assistances sont accordées à Baskov et Pavel Pchalin (0-1 ; 10’44).



Piqués au vif, Les Renards se montrent plus pressants. Ils ne mettront pas longtemps à réagir par Romain Bonnefond qui intercepte une rondelle dans sa zone, trouve une magnifique ouverture sur Anosau laissé seul qui file vers la cage, fait plusieurs feintes de corps avant de tromper Blanc (1-1 ; 13’06).



Le jeu est animé avec de belles actions de part et d’autre. La patinoire Fontalon, pleine comme un œuf, se régale dans une belle ambiance. Les deux équipes se craignent et le tiers se termine sur ce score ce qui veut dire que tout reste à faire.



Roanne prend espoir grâce à ses unités spéciales



Le 2ème tiers reprend dans le même esprit. Les Lynx commencent à produire le jeu de passes qu’ils affectionnent et tournent dans la zone de défense roannaise comme sur cette action qui finit dans la crosse de Hermant mais qui s’écrase contre le poteau gauche de Peltier. Le ton monte mais Monsieur l’arbitre intervient pour calmer les esprits sans incarcération encore.

Sur un retard de jeu sifflé contre Valence, les lancers sur Blanc se multiplient quand, à 3 secondes de la fin de la supériorité, Gajarsky sert Sergei Lisov à la bleue et Cutt détourne dans la cage (2-1 à 27’38).



Photographe © Max Lazzaroni

Roanne passe devant au score et emballe le jeu par son capitaine Mathieu Touveron dans le slot, décoche un coup de fusil qui s’écrase contre la transversale. Valence est à la peine, parvient à contrer les offensives sans toutefois inquiéter réellement l’arrière défense ligérienne. Il y aura un retard de jeu roannais. L’unité spéciale valentinoise ne trouve toujours pas ses marques et son jeu fluide. En face, on fait intelligemment tourner le palet et les aiguilles avec. C’est l’ancien capitaine des Renards, toujours aussi malin, qui permet à Allan Villand (à ne pas confondre avec Alain Vilain …) de provoquer une double supériorité. Cela ne servira à rien, le score reste inchangé. Valence concèdera sa seconde pénalité quelques minutes avant la fin du tiers. Dans la dernière minute Ugo Lollier, tire à la cage et sur le rebond, Baskatovs inscrit le 3ème but de l’espoir, assistance accordée à Lily Jokinen (3-1 à 59’39).



Le tiers est logiquement à l’avantage des Renards qui ont su laisser passer l’orage et transformer 100% des pénalités en buts. Attention à ne pas rentrer au vestiaire en se sentant déjà deuxièmes de la poule …



La descente aux enfers roannaise au 3ème tiers



La réaction valentinoise être rapide. C’est encore Ouimet qui gagne la mise. En moins de trente secondes, Sam Riffard trouve Aleksei Baskov qui sert Plenet seul au 2èmepoteau pour le but (3-2 ; 50’25) assistance accordée à Ouimet.



« Les mouches auraient-elles changé d’âne » ?

Certes, Roanne reste en tête dans ce match et les Renards jettent tout dans la bataille. Les minutes qui suivent le but sont 100% ligériennes : l’équipe gagne ses duels mais il manque le dernier geste quand ce n’est pas Blanc qui a décidé de dresser les barbelés. Valence se contentera de quelques banderilles comme ce tir de Plenet stoppé en deux temps par Peltier.



Photographe © Max Lazzaroni

Les fautes se font plus rares et les débats s’équilibrent progressivement. Peu avant la mi-tiers, c’est encore le jeune Plenet qui traverse la glace sur l’aile gauche. Baskov récupère la rondelle et renverse l’attaque pour Ouimet qui adresse une passe aveugle qui trouve Plenet bien seul dans le slot pour son 2ème but de la soirée (3-3 ; 50’25).



Cette fois, les compteurs sont remis à zéro. Si le match en reste là, quel que soit le résultat de la prolongation ou même celui du match Toulouse Dijon, Roanne conserve encore sa 3ème place.

Malheureusement pour Roanne, ce ne sera pas le cas et les « Aux armes, … Nous sommes valentinois … » descendent des tribunes. Trente secondes après la remise en jeu, Otto Pitkänen adresse une transversale à son compatriote Rudi Maarni qui croise avec Pitkänen qui frappe à la cage. Peltier laisse le rebond et Bortino se joue de son défenseur pour redonner l’avantage à son équipe (3-4 ; 51’05)



Photographe © Max Lazzaroni

Cette fois, la 3ème place roannaise ne dépend plus que d’une très hypothétique victoire de Dijon à Toulouse ...

Les Renards se ruent à l’attaque mais avec fébrilité. Quelques minutes plus tard, Jan Dlouhy, le coach de Valence demande un temps mort pour donner ses consignes à ses hommes et faire baisser la pression.

Valence résiste mais enchaine les dégagements interdits. La tension continue à monter sur la glace et Monsieur l’arbitre envoie deux protagonistes rebelles au frais. Les minutes s’égrènent.

Il ne reste qu’une minute au tiers et c’est au tour d’Eric Sarliève, le coach de Roanne, de demander son temps mort pour la sortie de Peltier. L’engagement est gagné par Roanne mais Maarni s’empare de la rondelle marque dans la cage vide (3-5 ; 59;21). Plus rien ne se passera si ce n’est un 10’ à deux belligérants pour la route. Roanne joue encore avec sa cage vide mais sans y croire quand la sirène clos les débats.



Une belle rencontre pleine de suspense



Valence a atteint son objectif en dépit de l’absence de son capitaine. Ce match face une belle équipe va leur donner confiance. Décidément, l’équipe dauphinoise semble prendre goût à la place de dauphin.

Roanne avait fait le plus dur en mettant son adversaire à deux longueurs mais on le sait en hockey, ça ne suffit pas. Les Roannais se consoleront avec la première place du championnat sur les jeux de puissance.

Ce fut un match de bon niveau, bien arbitré, agréable et plein d’enseignements pour les deux équipes en vue des play offs qui approchent. La semaine prochaine, les deux équipes resteront dans le haut niveau avec le déplacement de Roanne à Montpellier qui perd ce soir, et la réception par Valence de Toulouse, le nouveau 3ème.



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







