Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Annecy vs Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 1 (1-1 2-0 2-0) Le 11/02/2023 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Un derby à la hauteur Pour la 17ème journée de championnat D2, Annecy recevait samedi soir ses voisins les Bouquetins du HCMP (Hockey Méribel Courchevel Pralognan), qui les avaient battus 8 buts à 1 lors de la 3ème journée. Mais l'équipe des Chevaliers du Lac est pleine de ressources et a tenu sa revanche. Les deux formations, déjà qualifiées pour les play-offs, ont proposé du très beau jeu. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Potier Pérocheau le 13/02/2023 à 17:15



1200 spectateurs Arbitres : B. Germaneaud assisté de D. Tchekachev et A. Donat-Magnin Buts :

Annecy : ; 19:10 Paul Schmitt (ass Alex Gauze) ; 22:49 Paul Schmitt (ass Alex Gauze et Julien Laplace) ; 25:38 Paul Schmitt (ass Alex Gauze et Julien Laplace) ; 45:35 Alex Gauze (ass Julien Laplace et Paul Schmitt) ; 57:31 Florentin Lardy (ass Raphaël Papa et Grégory Dufour)

Courchevel-Méribel-Pralognan : 15:28 Thomas Mathieu (ass Brandon Egli et Micke Nemela) Pénalités 8 minutes contre Annecy 6 minutes contre Courchevel-Méribel-Pralognan UN PREMIER TIERS BIEN INDÉCIS



Dès le début de la rencontre, les occasions ne se font pas attendre pour chacune des deux équipes, à l’instar du contre dangereux de Jaakko Heiskanen pour Annecy dès la 50ème seconde, puis de l’attaque de Thomas Mathieu pour le HCMP à la 2ème minute, mais dont Tom Combaz parvient à repousser le palet avant qu’il n’atteigne la zone du but annécien.

Et les gardiens auront fort à faire ce soir, car les tirs cadrés seront nombreux !

La première pénalité, à l’encontre du HCMP (Romain Bureau pour une charge incorrecte à 4’31), ne permettra pas aux Chevaliers de prendre de l’avance.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce A la 6ème minute, le public venu en nombre pense assister à l’ouverture du score grâce à une action coordonnée de Jaakko Heiskanen et Niklas Westerlund, mais hélas non concluante. Un peu plus d’une minute plus tard, même opportunité du côté du HCMP avec Maxence Wagret qui part seul face au but mais dont le tir cadré est repoussé par Tristan Mongellaz.

À 14’32, les visiteurs ont à leur tour la possibilité de tirer avantage d’un jeu de puissance (Hugo Moncenix est sanctionné pour accrocher), et ils ne laissent pas passer cette occasion ; Thomas Mathieu ouvre le score, assisté de Brandon Egli et Micke Niemela [0-1].



Deux minutes plus tard, Paul Schmitt saisit l’occasion d’un palet qui traîne devant le but des Bouquetins mais Ryan Bontorin répond présent. Ce sera finalement la bonne à 50 secondes de la fin de ce premier tiers, et Paul Schmitt trouve le chemin des filets, servi par Alex Gauze [1-1].



GAUZE ET SCHMITT FONT DÉCIDÉMENT LA PAIRE !



Le début de ce deuxième tiers est retardé en raison de la mauvaise qualité de la glace, en particulier dans la zone du but de Ryan Bontorin (il est prévu qu’elle soit complètement refaite dans les prochains mois). Les arbitres s’improvisent alors « surfaceurs » de fortune et évacuent le surplus d’eau sur la glace.

Ce petit incident ne démobilise pas les équipes. À 22’49, Paul Schmitt propose une magnifique action, assisté d’Alex Gauze et Julien Laplace : il passe derrière le but, revient presque au niveau de la bleue, faisant alors dos au but, et se retournant, tire et marque ! [2-1].

Trois minutes plus tard, le trio réitère : Alex Gauze, situé à droite, passe la rondelle à Paul Schmitt, placé à gauche. C’est imparable, et Ryan Bontorin ne peut rien faire [3-1].



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Si les cinq premières minutes de ce tiers ont été intenses, la suite est un peu plus indisciplinée avec quelques pénalités, mais dont aucune équipe ne parviendra à profiter, et ce grâce à deux gardiens d’une grande qualité, qui cumulent les arrêts.

Mais même en situation d’infériorité numérique, les Chevaliers du Lac restent hargneux et combatifs sur chaque palet, se procurant même une jolie occasion en subtilisant le palet après une relance quelque peu maladroite du portier du HCMP.



ANNECY ENFONCE LE CLOU



Au retour des vestiaires, les Hauts-Savoyards confirment leur supériorité. À la 44ème minute, Jaakko Heiskanen parvient à réceptionner une passe lobée de Paul Schmitt, qui atterrit pourtant au milieu d’un amas de joueurs adverses. Jaakko Heiskanen part alors seul face au but mais son tir est repoussé par Ryan Bontorin.

Un peu plus d’une minute plus tard, Alex Gauze adresse une passe à Paul Schmitt qui tente de tirer mais chute (chargé par Théo Balthazard) ; Julien Laplace récupère alors le palet et l’envoie au fond du but [4-1].



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Les Bouquetins, probablement frustrés de cette ligne annécienne efficace, se retrouvent en situation d’infériorité numérique (Thomas Mathieu prend 2 minutes pour obstruction à 47’13).

En powerplay, Annecy prend le temps de construire son jeu mais malgré tout, les joueurs du HCMP parviennent à ne pas leur laisser la chance de creuser l’écart, notamment grâce à un Ryan Bontorin très solide. En effet, à la 52ème minute, Hugo Moncenix s’empare du palet et traverse quasiment toute la glace, mais son action n’aboutira pas puisque son tir est dévié par le portier savoyard. En face, le tir très puissant de Maxence Wagret ne rencontre pas non plus de réussite, la mitaine de Tristan Mongellaz venant s’interposer.



Finalement, le score n’en reste pas là puisqu’à 57’31, Tom Combaz envoie un tir cadré, dont le rebond sur le gardien ne sera pas récupéré par les Bouquetins présents devant le but, mais par Florentin Lardy, qui n’aura qu’à faire entrer le palet dans un but ouvert (assistances : Raphaël Papa et Grégory Dufour) [5-1].



